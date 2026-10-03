Mỹ đưa hai công dân Pháp vào danh sách đen vì tài trợ cho Hamas

Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, hai cá nhân bị nêu tên là Faouzi Barika (hiệp hội Baraka) và Amel Oualid (hiệp hội "Ensemble C Mieux"). Cơ quan này khẳng định các đối tượng đã điều hành những tổ chức trá hình dưới danh nghĩa quyên góp giúp đỡ dân thường tại Gaza, nhưng thực chất nguồn tiền được chuyển tới tay Saleem al-Zaq, một thành viên thuộc cánh vũ trang của lực lượng Hamas hiện cũng nằm trong danh sách trừng phạt.

Trong giai đoạn 2020–2026, mạng lưới này đã huy động hơn 2 triệu USD cho lực lượng Hamas. Ảnh: Reuters

Trong giai đoạn 2020–2026, mạng lưới này đã huy động hơn 2 triệu USD cho lực lượng Hamas, trong đó có khoảng 1,5 triệu USD được gom góp sau sự kiện ngày 7/10/2023. Barika và Oualid đã chuyển hàng trăm nghìn USD bằng tiền mã hóa cho al-Zaq, đổi lại tay súng này dùng các tài khoản mạng xã hội cá nhân để quảng bá cho các đợt gây quỹ của cả hai.

Hiệp hội Baraka, đặt trụ sở tại vùng Gironde (tây nam nước Pháp) từ năm 2023, tự giới thiệu trên trang web là một tổ chức nhân đạo phục vụ thường dân Gaza. Lệnh trừng phạt của Washington dẫn tới việc phong tỏa toàn bộ tài sản của các cá nhân và tổ chức liên quan tại Mỹ, đồng thời cấm các công dân và doanh nghiệp Mỹ thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào với họ dưới nguy cơ bị xử phạt liên đới.

Hiện phía Pháp chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến quyết định này.