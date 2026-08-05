Nóng thế giới hôm nay 5/8: Mỹ tuyên bố dành cho Iran “cơ hội cuối cùng"

Nga sẽ đàm phán về Ukraine nếu phương Tây có cách "tiếp cận chín chắn”. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin phát biểu với hãng thông tấn TASS. “Chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán và cởi mở với một giải pháp thông qua đàm phán, chúng tôi đã nhiều lần chứng minh điều này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin (Nguồn: TASS)

Chính phía bên kia, phía Ukraine, đã rút khỏi các cuộc đàm phán. Họ muốn rút lui, rồi tự cấm mình tham gia vào các cuộc đàm phán. Hành xử như vậy, nói một cách nhẹ nhàng, là không nhất quán”, ông Galuzin nói bên lề Diễn đàn Truyền thông Kazakhstan-Nga lần thứ ba tại thủ đô Moscow. Quan chức ngoại giao Nga cho rằng, nếu ở phương Tây, đặc biệt trong số các nước ủng hộ Ukraine, đã hình thành “sự hiểu biết về nhu cầu đối thoại trung thực, mang tính xây dựng nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột”, thì có lẽ triển vọng cho một cuộc đối thoại đã xuất hiện.

Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga trước mùa Đông. Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tăng sức ép ngoại giao, quân sự và kinh tế nhằm chấm dứt xung đột với Nga trước mùa Đông.

Phát biểu tại cuộc họp của các Đại sứ Ukraine ở thủ đô Kiev, ông Zelensky cho biết mùa thu năm 2026 là khoảng thời gian mà Ukraine kỳ vọng có thể tạo đủ sức ép để thúc đẩy Nga chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận khó bảo đảm mục tiêu này sẽ đạt được đúng thời điểm.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga đang chuẩn bị cho các đợt huy động lực lượng mới trong nước cũng như các cuộc tấn công tiếp theo. Ukraine sẽ kết hợp nhiều biện pháp nhằm gia tăng áp lực đối với Moscow, bao gồm các nỗ lực ngoại giao, các cuộc tấn công quân sự, các biện pháp trừng phạt và những động thái do các nước đối tác triển khai. Mục tiêu là đưa các biện pháp này lên mức đủ lớn để Nga “không còn lựa chọn nào khác ngoài hòa bình”. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng thừa nhận không thể dự đoán chính xác thời điểm khi nào sức ép tổng hợp đó sẽ phát huy hiệu quả.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố dành cho Iran “cơ hội cuối cùng”. Ông Trump ngày 3/8 khẳng định các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đang diễn ra, đồng thời cảnh báo đây là “cơ hội cuối cùng” để Iran đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc thương lượng đang được tiến hành theo đề nghị của Iran cùng một số quốc gia Trung Đông như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar và Oman. Ông nhấn mạnh đây là “cơ hội cuối cùng” để Tehran ký một thỏa thuận có lợi, đồng thời cho biết ông sẵn sàng dành cho Iran "mọi cơ hội cuối cùng" trước khi cân nhắc hành động quân sự.

Theo Tổng thống Mỹ, việc sử dụng vũ lực là một quyết định rất khó khăn và nếu có thể cứu được nhiều sinh mạng thông qua ngoại giao thì Washington sẽ ưu tiên giải pháp này. Ông cũng tiết lộ các quan chức Iran đã chủ động liên hệ với Mỹ sau khi biết Washington chuẩn bị triển khai một chiến dịch quân sự quy mô lớn, đề nghị Mỹ không tấn công và cam kết sẽ hướng tới một thỏa thuận.

Tàu thương mại bị tấn công gần eo biển Hormuz bằng vũ khí chưa xác định. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp tàu hàng nghi bị tập kích tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải huyết mạch của thế giới. Tuy nhiên, bên thực hiện các cuộc tấn công, chưa được xác định. Theo báo cáo do Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) nhận được sáng sớm 4/8, tàu hàng bị tấn công tại vị trí cách khu vực Al Khasab của Oman khoảng 32km về phía Đông Bắc. Phương tiện bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định. Tuy nhiên, thông tin liên quan khác như quốc tịch con tàu, tình trạng thủy thủ đoàn và mức độ thiệt hại, chưa được công bố. Bên thực hiện cuộc tấn công cũng không được nhắc đến.

Các vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ và Iran Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) hôm qua tuyên bố vẫn đang duy trì phong tỏa hải quân với các cảng của Iran. CENTCOM khẳng định đã ngăn chặn và buộc đổi hướng di chuyển đối với 44 tàu, kể từ khi áp đặt trở lại biện pháp hạn chế với các cảng của Iran giữa tháng 7. Ngoài ra, còn 2 tàu bị tấn công vô hiệu hóa và 2 tàu bị binh sỹ Mỹ đổ bộ để kiểm tra.

Lực lượng Mỹ đã chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển tổng cộng 44 tàu liên quan Iran. Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) khẳng định lực lượng Mỹ vẫn đang tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran. Đến ngày 3/8, có tổng cộng 44 tàu thương mại bị điều hướng di chuyển, 2 tàu bị vô hiệu hóa và 2 tàu bị binh sỹ Mỹ đổ bộ. Quân đội Mỹ phong tỏa trở lại các cảng của Iran từ 14/7, chưa đầy một tháng sau khi dỡ bỏ biện pháp này. Tuy nhiên, thông tin về số tàu hàng bị ngăn chặn, chưa được phía Iran xác nhận.

Về phía Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này (IRGC) cũng tuyên bố đóng cửa eo Hormuz, viện lý do quân đội Mỹ tiếp tục gây hấn và đe dọa. Tehran đồng thời khẳng định không thể đàm phán với Washington về eo Hormuz trong bối cảnh hiện nay, khi hành vi thù địch tiếp diễn.

Iran từng chuẩn bị tấn công Ukraine nhưng đã hủy kế hoạch vào phút chót. Iran tuyên bố từng chuẩn bị tấn công 3 mục tiêu ở Ukraine nhưng đã hủy kế hoạch sau “lời xin lỗi” từ Kiev.

Vụ tấn công tàu hàng trên biển Đen (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài truyền hình quốc gia Iran ngày 3/8, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, cho biết Tehran từng hoàn tất kế hoạch tấn công 3 mục tiêu tại Ukraine nhưng đã hủy bỏ chiến dịch sau khi Kiev đưa ra “lời xin lỗi”.

Ông Rezaei không nêu rõ 3 mục tiêu dự kiến bị tấn công và cũng không cung cấp thêm thông tin về nội dung mà ông gọi là “lời xin lỗi” từ phía Ukraine.

Liên quan đến tình hình tại Vịnh Ba Tư, ông Rezaei cảnh báo Iran sẽ không cho phép bất kỳ tàu thuyền nào đi qua eo biển Hormuz ngoài tuyến hàng hải do Tehran quy định. Theo ông, mọi tàu chiến có hành động thù địch và sử dụng “tuyến đường bất hợp pháp” sẽ trở thành mục tiêu tấn công.

Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản 2026 nhấn mạnh phương pháp tác chiến mới. Ngày 4/8, Chính phủ Nhật Bản công bố Sách trắng quốc phòng 2026, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo (AI) và các thiết bị bay không người lái (UAV) trong tác chiến hiện đại.

Bên cạnh những nội dung truyền thống, Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2026 dành riêng một chương để nêu bật tầm quan trọng của việc áp dụng công nghệ cao và các khí tài mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và các thiết bị bay không người lái (UAV), vào sự nghiệp đảm bảo an ninh – quốc phòng.

Trong đó, Nhật Bản nhấn mạnh hình thức chiến đấu mới sử dụng AI và UAV, trong bối cảnh các nước đang nỗ lực hướng tới khả năng duy trì sức chiến đấu khi chiến tranh kéo dài, đồng thời cho biết đang tích cực ứng dụng kỹ thuật AI và bán dẫn vào lĩnh vực an ninh.

Trung Quốc sửa đổi quy định về bảo vệ thiết kế mạch tích hợp sau 25 năm. Trung Quốc vừa sửa đổi Quy định về bảo vệ thiết kế mạch tích hợp có hiệu lực từ năm 2001, nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với thiết kế mạch tích hợp, khuyến khích đổi mới công nghệ trong lĩnh vực này, tăng cường bảo vệ thiết kế chip và thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường mới đây đã ký sắc lệnh ban hành Quy định sửa đổi về bảo vệ thiết kế bố cục mạch tích hợp, có hiệu lực từ 15/10/2026. Các quy định này nhằm mục đích bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với thiết kế mạch tích hợp, khuyến khích đổi mới công nghệ trong lĩnh vực này và thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ. Các quy định sửa đổi cũng bao gồm thiết kế bố cục chi tiết cách sắp xếp thành phần bên trong một con chip.

Việc sửa đổi diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực củng cố ngành công nghiệp bán dẫn, mở rộng năng lực đổi mới trong nước và hoàn thiện việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong các công nghệ mới nổi.

Hạn hán và cháy rừng tiếp tục gây ảnh hưởng đến các nhà máy điện ở châu Âu. Hậu quả của đợt nắng nóng lịch sử mùa hè năm nay vẫn đang tiếp diễn khắp châu Âu. Nhiệt độ tăng cao và hạn hán trong khu vực đã dẫn đến nhiệt độ tăng cao, mực nước sông giảm xuống và các vụ cháy rừng xảy ra, gây ảnh hưởng đáng kể đến các nhà máy điện hạt nhân trên toàn lục địa.

Người dân đi bộ dọc theo sông Danube tại Novi Sad, Serbia khi mực nước xuống thấp trong thời tiết nắng nóng kéo dài và khô hạn (Ảnh: Reuters)

Nhiều chính phủ ở Trung và Đông Âu đang thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện và ngăn chặn khủng hoảng năng lượng sau khi mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục, đẩy các nhà máy điện đến bờ vực ngừng hoạt động.

Hạn hán kéo dài và các đợt nắng nóng cực đoan liên tiếp đã khiến một trong những con sông lớn nhất châu Âu cạn kiệt nước, đẩy mực nước sông Danube tại thủ đô Budapest của Hungary xuống khoảng 10 cm vào 3.8, thấp hơn so với mức thấp kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2018.

Mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục có thể dẫn đến việc nhà máy điện hạt nhân Paks của Hungary phải ngừng hoạt động lần đầu tiên sau 44 năm vận hành.

Sông ngòi châu Âu cạn nước kỷ lục cũng gióng lên tiếng chuông cảnh báo về khủng hoảng kinh tế. Theo các chuyên gia kinh tế, nắng nóng và hạn hán do biến đổi khí hậu đang khiến các sông Rhine và Danube ở châu Âu cạn nước kỷ lục, kích hoạt một làn sóng tác động tiêu cực dây chuyền đến toàn bộ nền kinh tế ở châu Âu. Đánh giá về tác động của đợt hạn hán, các chuyên gia kinh tế chỉ ra rằng mực nước sông Rhine sụt giảm mạnh đã làm suy giảm nghiêm trọng năng lực vận tải đường thủy.

Hệ lụy là chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp mũi nhọn tại Tây Âu, đặc biệt là Đức, như hóa chất, luyện kim, lọc dầu và xây dựng, rơi vào tình trạng đứt gãy. Việc chuyển hướng sang đường bộ và đường sắt gặp nhiều khó khăn do áp lực quá tải và chi phí đắt đỏ, đẩy các doanh nghiệp vào cuộc khủng hoảng kép: vừa đe dọa nguồn cung nguyên liệu đầu vào, vừa nghẽn đường tiêu thụ sản phẩm.

Ngành nông nghiệp cũng chịu thiệt hại nặng nề do gián đoạn vận chuyển vật tư, chi phí năng lượng tăng và thiếu nước tưới. Điển hình như tại Serbia, chính quyền buộc phải dừng trạm bơm nước từ sông Danube, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống tưới tiêu cho hơn một triệu hecta đất canh tác. Các chuyên gia dự báo tình trạng khô hạn sẽ còn kéo dài trong nhiều tuần tới, tiếp tục gây áp lực gia tăng lạm phát, làm sụt giảm tăng trưởng GDP và đe dọa thị trường việc làm trên toàn châu Âu.

Tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc sơ tán hơn 900.000 lượt người phòng thiên tai. Mưa lớn đã trút xuống nhiều khu vực thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, trong hai ngày 2 và 3/8, gây ra 8 thảm họa địa chất và khiến hơn 40.000 người phải sơ tán.

Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai địa chất tỉnh này cho biết, mưa lớn đã tấn công các khu vực Tây Bắc và Đông Bắc lưu vực Tứ Xuyên cùng thành phố Lư Châu từ 8h sáng 2/8 đến 8h sáng 3/8, với lượng mưa tối đa lên tới 192 mm.

Tính đến 7h sáng 3/8, 40.249 người đã được sơ tán trên khắp 83 quận, huyện thuộc 20 thành phố và châu trong vòng 24 giờ.

Trước tình hình phòng chống lũ lụt và thiên tai nghiêm trọng, để tăng cường các biện pháp an toàn, chỉ trong 5 ngày từ 29/7 đến sáng ngày 2/8, hơn 230.000 lượt người đã phải sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm ở Tứ Xuyên.

Cũng theo chính quyền địa phương, kể từ đầu mùa lũ năm nay, Tứ Xuyên đã sơ tán trước 922.058 lượt người. Từ đầu năm đến nay, đặc biệt là kể từ khi bước vào mùa lũ chính, mưa lớn đã gây lũ lụt, thảm họa địa chất, thậm chí vỡ đập nghiêm trọng ở nhiều nơi tại Trung Quốc, cướp đi sinh mạng của ít nhất hơn 100 người ở nước này.