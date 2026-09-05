Nóng thế giới hôm nay 5/9: Ông Trump nói Mỹ tiến gần tới chiến thắng trước Iran

Ông Trump tuyên bố Mỹ sắp giành chiến thắng trước Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Washington đang tiến gần tới chiến thắng trước Iran, đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự của Mỹ đã đạt được những mục tiêu quan trọng, trong đó có ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân và kiểm soát tình hình tại eo biển Hormuz.

Trong cuộc phỏng vấn với GB News, Tổng thống Trump cho rằng trên thực tế Mỹ “đã giành chiến thắng” vì Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo Tổng thống Mỹ, quyết định tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran là đúng đắn. Ông cho rằng vào thời điểm Washington bắt đầu chiến dịch, Tehran chỉ còn khoảng từ 2 đến 4 tuần để có thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump tuyên bố Mỹ “đã thắng” trong cuộc đối đầu với Iran. Ảnh: AI

Iran cảnh báo về kho dự trữ dầu của Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 3/9 đã gửi một thông điệp tới Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, nhằm cảnh báo về chính sách kinh tế của Washington.

"Tôi khuyên ông Bessent nên theo dõi sát giá dầu thô kỳ hạn, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và mức dự trữ dầu chiến lược. Hãy làm mọi cách để can thiệp vào giá dầu kỳ hạn, bởi toàn bộ công việc của ông ấy phụ thuộc vào điều đó. Việc tiếp tục rút một lượng lớn dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược có thể tạo ra những thách thức nghiêm trọng đối với an ninh năng lượng và năng lực lưu trữ của Mỹ”, ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X.

Ông Ghalibaf cho rằng sự sụt giảm của kho dự trữ dầu chiến lược, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng là dấu hiệu cho thấy sức ép ngày càng lớn đối với chiến lược kinh tế của Washington.

“Các chỉ số kinh tế và thị trường toàn cầu đang cho thấy một bức tranh khác với những phát ngôn chính trị. Mỹ đang phải chịu sức ép từ chính sách kinh tế của họ", Ghalibaf nói.

Phó Tổng thống Mỹ Vance: Xung đột Mỹ - Iran không phải chiến tranh. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Vance nhấn mạnh Mỹ đã kết thúc các hoạt động tác chiến quy mô lớn với Iran, bất chấp việc hai bên nối lại các cuộc tấn công trong tuần này sau một thời gian tương đối yên ắng.

“Tôi không gọi đây là một cuộc chiến. Hiện tại không có giao tranh trực tiếp. Tôi thừa nhận đã có những thời điểm tình hình nóng trở lại”, ông Vance nói.

Theo Phó Tổng thống Mỹ, trọng tâm hiện nay của Washington là bảo đảm Iran không thể tiếp tục gây gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Ông cũng đề cập những nỗ lực của Mỹ nhằm tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này, cho rằng các biện pháp của Washington đã góp phần ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu nghiêm trọng hơn.

Oman bác đề xuất cùng Iran thu phí tại eo biển Hormuz. New York Post ngày 3/9 dẫn lời một quan chức cấp cao trong khu vực cho biết Oman đã từ chối đề xuất của Iran về việc phối hợp thu phí dịch vụ từ các tàu đi qua eo biển Hormuz. Theo quan chức này, nhằm tránh nguy cơ phát sinh bất đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Muscat thậm chí không chấp thuận phương án thu phí trên cơ sở tự nguyện, với nguồn tiền được sử dụng để bảo đảm an ninh và bảo vệ môi trường tại eo biển Hormuz. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh vấn đề kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz tiếp tục là một trong những điểm gây căng thẳng giữa Mỹ, Iran và Oman.

Tổng thống Mỹ ủng hộ tuyến đường qua Syria thay thế cho eo biển Hormuz. Ngày 3/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ khả năng sử dụng tuyến đường qua Syria như một phương án thay thế cho eo biển Hormuz.

Quan điểm này được đưa ra khi ông Trump bình luận về một bài báo của tờ Washington Post cho rằng Syria có thể trở thành một hành lang vận chuyển mới cho dầu mỏ và hàng hóa từ vùng Vịnh Persian bỏ qua eo biển Hormuz.

Theo bài báo, khoảng 5.000 xe tải chở dầu từ Vùng Vịnh đang di chuyển suốt ngày đêm qua sa mạc Syria hướng về Địa Trung Hải. Syria muốn trở thành trung tâm trung chuyển không chỉ cho dầu khí mà còn cho các loại hàng hóa khác.

Hơn nữa, một dự án trị giá 5,7 tỷ USD của Chevron được chính quyền Tổng thống Trump ủng hộ dự kiến xây dựng một đường ống dẫn dầu từ Basrah, Iraq, đến cảng Baniyas của Syria, với công suất khoảng 2 triệu thùng dầu/ngày. Điều này sẽ cho phép vận chuyển dầu qua Địa Trung Hải.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cắt tài trợ cho các trường đại học tẩy chay Israel. Ngày 3/9 Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nhằm ngăn các trường đại học tham gia tẩy chay Israel có thể tiếp cận một số nguồn tài trợ liên bang, trong động thái mới nhất của Quốc hội nhằm đối phó với các chiến dịch tẩy chay Israel tại các cơ sở giáo dục đại học của Mỹ.

Với 237 phiếu thuận và 169 phiếu chống, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua “Đạo luật Bảo vệ Tự do Kinh tế và Học thuật”. Dự luật vẫn cần được Thượng viện thông qua trước khi có thể chuyển tới Tổng thống Donald Trump ký thành luật.

Cuộc bỏ phiếu phần lớn diễn ra theo đường lối đảng phái. Chỉ có 2 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu chống, trong khi 33 nghị sĩ Dân chủ đứng về phía Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ dự luật.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Tổng thống Trump muốn châu Âu hoàn trả chi phí Mỹ hỗ trợ Ukraine. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump bác bỏ những thông tin cho rằng chiến dịch tại Iran đang gây sức ép lớn lên kho vũ khí của Mỹ. Ông Trump khẳng định Mỹ hiện có lượng đạn dược cấp trung và cao “gần như không giới hạn”, nhiều hơn đáng kể so với nhu cầu sử dụng cho chiến dịch tại Iran hoặc cho bất kỳ cuộc chiến nào khác có thể xảy ra.

Tổng thống Trump đồng thời chỉ trích chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden về lượng vũ khí đã cung cấp cho Ukraine. Theo ông Trump, hàng trăm tỷ USD đã được cung cấp miễn phí cho Ukraine và NATO trong khi đây là khoản tiền mà theo ông, các nước châu Âu lẽ ra phải chi trả. Tổng thống Mỹ tuyên bố, Washington sẽ yêu cầu số tiền này, dù thừa nhận việc đưa ra yêu cầu đã tương đối muộn. Tuy nhiên, ông Trump không nêu cụ thể số tiền Washington muốn thu hồi, những quốc gia nào sẽ phải thanh toán cũng như cơ chế pháp lý để Mỹ thực hiện yêu cầu này.

Ukraine triển khai USV tấn công tàu Nga ở Sochi. Quân đội Ukraine đã tiến hành một số cuộc tấn công vào thành phố Sochi của Nga trong ngày 3 và 4/9, trong đó có vụ tấn công bằng xuồng mặt nước không người lái (USV) vào một tàu Nga.

Hải quân Ukraine đã công bố đoạn video cho thấy con tàu bốc cháy sau vụ tấn công bằng USV. Theo Hải quân Ukraine, con tàu mang tên Nefrit, được sử dụng trong lĩnh vực hàng hải và năng lượng, phục vụ các hoạt động dầu khí, bảo dưỡng công trình ngoài khơi, vận chuyển hàng hóa và nhân sự, cũng như thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật.

Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hàng hải của Nga được Ukraine thực hiện trong bối cảnh Kiev tìm cách gây gián đoạn các hoạt động hậu cần và nguồn thu liên quan đến ngành năng lượng của Moscow.

Nepal thông báo tình hình mới nhất liên quan thảm họa lũ quét. Tính đến thời điểm hiện tại, trận lũ quét đã cướp đi sinh mạng của 1.259 người tại Nepal; 5.083 người vẫn mất tích và hơn 12.000 người đã được cứu tại quốc gia Nam Á này.

Trước các đại diện ngoại giao tại thủ đô Kathmandu, Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal cho biết, các ưu tiên trước mắt của chính phủ nước này là cứu người, tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn cho người dân và công dân nước ngoài. Hơn 21.000 nhân viên an ninh đã và đang được triển khai cho các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Hiện Nepal đang phân tích nguyên nhân thảm họa với sự hỗ trợ của các chuyên gia kỹ thuật trong việc đánh giá. Bộ trưởng Ngoại giao Nepal cho biết, trước quy mô và mức độ phức tạp của thảm họa, nước này đặc biệt coi trọng sự đoàn kết và hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Theo ông Khanal, sự hỗ trợ quốc tế bao gồm chuyên môn về tìm kiếm và cứu hộ, thiết bị, hậu cần, hỗ trợ y tế và pháp y, cũng như viện trợ tài chính.