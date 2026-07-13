Nóng thế giới 13/7: Giao tranh Mỹ và Iran lan ra khắp vùng Vịnh

14 nước đưa ra Tuyên bố chung về vấn đề Biển Đông: Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, nhân dịp tròn 10 năm Tòa án Trọng tài ban hành phán quyết về tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc liên quan vấn đề Biển Đông (12/7/2016-12/7/2026), 14 quốc gia đã đưa ra một Tuyên bố chung về vấn đề này.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Trong Tuyên bố chung về Biển Đông, 14 quốc gia bao gồm Nhật Bản, Australia, Canada, Estonia, Đức, Italy, Latvia, Lithuania, New Zealand, Philippines, Romania, Slovenia, Anh và Mỹ tái khẳng định cam kết trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hòa bình, ổn định và dựa trên luật pháp quốc tế, đồng thời kỷ niệm 10 năm Phán quyết mang tính bước ngoặt và nhất trí của Tòa án Trọng tài về Biển Đông được thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu nhấn mạnh: "Phán quyết trọng tài là phán quyết cuối cùng và có tính ràng buộc pháp lý đối với các bên tranh chấp, theo các điều khoản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). Do đó, Philippines và Trung Quốc có nghĩa vụ tuân thủ".

Mỹ tấn công 140 mục tiêu quân sự của Iran: Quân đội Mỹ tối 11/7 (theo giờ Mỹ) cho biết đã tiến hành vòng không kích thứ ba trong tuần này nhằm vào Iran, đánh trúng khoảng 140 mục tiêu quân sự, sau khi Tehran bị cáo buộc tấn công một tàu hàng tại eo biển Hormuz và tuyên bố đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các cuộc không kích vào Iran được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Donald Trump và bắt đầu vào khoảng 16 giờ 15 phút (giờ miền Đông nước Mỹ) ngày 11/7. Đây được xem là đợt đáp trả mới nhất của Washington sau vụ một tàu container mang cờ Síp bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz.

Quân đội Mỹ tuyên bố tấn công Iran để đáp trả vụ tấn công tàu dân sự ở Hormuz VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng của họ đã bắt đầu vòng tấn công thứ ba nhằm vào Iran, sau khi Iran tuyên bố lại đóng cửa eo biển Hormuz và bắn cảnh cáo một tàu dân sự tại đây.

Giao tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, lan ra khắp vùng Vịnh: Sáng 12/7, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đồng loạt tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ tại 5 quốc gia trong khu vực. Trong khi, Washington cũng tiến hành đợt không kích quy mô lớn thứ ba trong tuần nhằm vào Iran, làm dấy lên lo ngại xung đột tiếp tục leo thang và lan rộng trên toàn vùng Vịnh.

Theo tuyên bố của IRGC, lực lượng này đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman và Jordan để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào miền Nam Iran trước đó.

Đại giáo chủ Iran thề báo thù cho cha: Sau nhiều ngày im lặng, Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei ngày 12/7 bất ngờ đăng thông điệp, trong đó thề sẽ trả nợ máu và báo thù cho cha ông - Đại giáo chủ tiền nhiệm quá cố Ali Khamenei.

Trong thông điệp trên kênh Telegram chính thức và được truyền thông nhà nước Iran trích dẫn, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei khẳng định: báo thù cho cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, tức cha ông, là yêu cầu quốc gia và sứ mệnh phải làm. Bất kể có hay không có sự tồn tại của ông và các quan chức khác, việc báo thù này phải được tiến hành.

Tổng thống Trump đáp trả lại lời đe dọa ám sát từ phía Iran VOV.VN - Một nghìn tên lửa “đã được nạp và nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, và hàng nghìn tên lửa khác sẽ được phóng ngay lập tức nếu Chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa của họ”, Tổng thống Mỹ Trump viết trên mạng xã hội đêm 11/7.

Israel nâng cấp hệ thống Arrow tích hợp AI sau các cuộc đối đầu với Iran: Sau các cuộc đối đầu với Iran, Israel đang đẩy nhanh phát triển thế hệ tên lửa đánh chặn Arrow 4 và Arrow 5 tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cấp lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo và tăng cường năng lực đối phó các mối đe dọa trong tương lai.

Sau nhiều cuộc đối đầu với Iran, Israel đang thúc đẩy nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo chủ lực Arrow lên thế hệ mới. Trong đó, một loại tên lửa đánh chặn đã tiến gần giai đoạn sản xuất hàng loạt, trong khi một loại khác chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển toàn diện.

Israel đang phát triển các tên lửa đánh chặn mới cho hệ thống phòng không Arrow. Ảnh: Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ.

Nga tuyên bố tập kích hạ tầng cảng biển Ukraine, bắn hạ 585 UAV trong đêm: Theo Bộ Quốc phòng Nga, đêm 11/7, quân đội nước này đã tiến hành các đợt tập kích hiệp đồng bằng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu quân sự tại khu vực Odessa và Chornomorsk của Ukraine, đồng thời đánh chặn, bắn hạ 585 UAV của Ukraine trên lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Nga đã sử dụng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái thực hiện các đòn tiến công và đánh trúng cơ sở hạ tầng tại các cảng Odessa và Chornomorsk, bao gồm các khu vực được cho là sử dụng để bốc dỡ, lưu trữ hàng hóa quân sự và nhiên liệu, cùng trung tâm logistics của Công ty vận tải Odtrans.

Căng-tin dã chiến của lính Nga trên chiến trường Ukraine VOV.VN - Video sau ghi lại quang cảnh bên trong một căng-tin dã chiến của quân đội Nga trong xung đột với Ukraine. Có thể thấy rõ khẩu phần ăn của lính Nga gồm những gì. Hậu cần tuy âm thầm nhưng luôn đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm tác chiến.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các loại vũ khí có thể vượt mọi hệ thống phòng không: Ngày 11/7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các loại vũ khí chính xác cao của nước này có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa do phương Tây viện trợ cho Ukraine, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công gần đây đã chứng minh hiệu quả của năng lực này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kết quả phân tích việc sử dụng các loại vũ khí chính xác cao nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine cho thấy hiệu quả tác chiến cao và khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa do các nước phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham qua đời ở tuổi 71: Một trong những gương mặt có ảnh hưởng của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ, ông Lindsey Graham đã qua đời tối 11/7 (giờ địa phương) sau một cơn bạo bệnh.

Giám đốc truyền thông của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham xác nhận trên mạng xã hội X vào sáng 12/7 (giờ địa phương) rằng ông đã qua đời sau một thời gian ngắn lâm bệnh.

"Gia đình Thượng nghị sĩ Graham trân trọng cảm ơn những lời cầu nguyện và mong được tôn trọng quyền riêng tư trong giai đoạn vô cùng khó khăn này", thông báo từ văn phòng của ông cho biết.

6 người thương vong trong vụ xả súng gần lễ hội đường phố ở Toronto, Canada: Ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra ngày 11/7 (giờ địa phương) gần một lễ hội đường phố ở thành phố Toronto, Canada.

Cảnh sát thành phố Toronto, Canada, cho biết các nạn nhân được phát hiện với nhiều vết thương do đạn bắn tại khu vực giao giữa đại lộ St. Clair West và phố Arlington, nơi đang diễn ra lễ hội văn hóa Mỹ Latinh Salsa on St. Clair.

Bão Bavi đổ bộ hai lần vào Chiết Giang, hơn 2 triệu người sơ tán: Bão Bavi, cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc từ đầu năm, đã liên tiếp đổ bộ hai lần vào tỉnh Chiết Giang, gây mưa lớn, gió giật mạnh trên diện rộng, buộc hơn 2 triệu người phải sơ tán khẩn cấp.

Theo Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc, khoảng 23h20 ngày 11/7, bão Bavi đã đổ bộ vào khu vực ven biển thành phố Ngọc Hoàn (Chiết Giang), với sức gió tối đa gần tâm đạt cấp 13 (40 m/s), áp suất trung tâm 955 hPa. Chỉ chưa đầy một giờ sau, vào khoảng 0h ngày 12/7, bão tiếp tục đổ bộ lần hai tại thành phố Lạc Thanh (Ôn Châu), duy trì sức gió cấp 13.

Dự báo của Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc về hướng di chuyển của bão Bavi vào lúc 6h sáng 12/7. Ảnh: Chinanews.

Trung Quốc sơ tán hơn 1,8 triệu người trước khi bão Bavi đổ bộ: Trung Quốc đã sơ tán hơn 1,8 triệu người khi bão Bavi tiến gần thành phố Ôn Châu. Trong khi đó, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) hứng mưa lớn, gió mạnh, còn Philippines ghi nhận 17 người thiệt mạng.

Hơn 1,8 triệu người đã được sơ tán tại Trung Quốc trong ngày 11/7 khi bão Bavi tiến gần thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Trước khi hướng vào Trung Quốc, cơn bão đã gây mưa lớn, gió giật mạnh tại quần đảo Sakishima ở cực Nam Nhật Bản và lướt qua khu vực phía Bắc Đài Loan (Trung Quốc).

Trận động đất kép ở Venezuela: Số người thiệt mạng đã tăng lên 4.333: Theo số liệu mới nhất do Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez công bố tại cuộc họp báo ngày 11/7, số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại nước này đã tăng lên 4.333 người.

Ông Jorge Rodriguez cho biết, số người bị thương vẫn không thay đổi và các hoạt động tìm kiếm vẫn còn tiếp tục.