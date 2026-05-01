Nóng thế giới ngày 1/5: Iran dọa giáng đòn khiến Mỹ “phải hối tiếc”

Mỹ đã tiêu tốn 25 tỷ USD sau 2 tháng chiến sự tại Iran. Lầu Năm Góc vừa tiết lộ chi phí cho cuộc chiến của Mỹ tại Iran đã chạm mốc 25 tỷ USD chỉ sau 60 ngày giao tranh. Theo Quyền Kiểm soát viên Lầu Năm Góc Jules Hurst III, phần lớn ngân sách khổng lồ này được chi cho việc tiêu thụ đạn dược và vận hành chiến dịch mang tên “Epic Fury”. Chỉ riêng trong 6 ngày đầu tiên của chiến dịch, tốc độ tiêu tốn nguồn lực đã đạt mức 11,3 tỷ USD, cho thấy quy mô và cường độ tấn công cực lớn của quân đội Mỹ.

Tại phiên điều trần ở Hạ viện, các nghị sĩ đảng Dân chủ đã chỉ trích gay gắt chính quyền vì thiếu minh bạch trong việc phân bổ chi tiêu và chưa có đánh giá toàn diện về nhu cầu cấp thêm ngân sách. Hiện nay, giá năng lượng leo thang do gián đoạn tại eo biển Hormuz đang tạo thêm áp lực kép lên nền kinh tế Mỹ bên cạnh chi phí quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện về đề xuất ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2027, ngày 29/4/2026. Ảnh: Reuters

Mỹ chuẩn bị kịch bản phong tỏa Iran kéo dài. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành các cuộc thảo luận quan trọng với lãnh đạo ngành dầu mỏ về kịch bản phong tỏa các cảng biển của Iran trong nhiều tháng tới. Mục tiêu của chiến dịch này là siết chặt tối đa nguồn thu từ dầu mỏ của Tehran nhằm buộc nước này phải mở lại tuyến vận tải huyết mạch qua eo biển Hormuz.

Ông Trump khẳng định Washington sẽ duy trì áp lực hải quân cho đến khi Iran chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân toàn diện và khôn ngoan hơn. Tuy nhiên, thông tin về việc phong tỏa kéo dài đã gây xáo trộn thị trường năng lượng, khiến giá dầu Brent tăng hơn 6% chỉ trong vòng 24 giờ. Nhà Trắng hiện đang tìm cách phối hợp với các công ty dầu khí để giảm thiểu tác động tiêu cực của giá xăng tăng cao đối với người tiêu dùng Mỹ.

Ông Trump: Đàm phán chấm dứt xung đột với Iran đang diễn ra qua điện thoại. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran đang được chuyển sang hình thức trao đổi qua điện thoại để tăng tính hiệu quả. Ông Trump nhận định việc cử phái đoàn di chuyển 18 giờ tới Pakistan là không cần thiết khi các bên có thể đưa ra câu trả lời chỉ sau 15 phút đàm thoại trực tiếp. Mặc dù hình thức gặp mặt trực tiếp có những ưu điểm riêng, nhưng Nhà Trắng tin rằng việc liên lạc từ xa giúp đẩy nhanh tiến độ xem xét các tài liệu kỹ thuật phức tạp.

Hiện nay, Pakistan vẫn đang đóng vai trò trung gian quan trọng và dự kiến sẽ nhận được bản đề xuất hòa bình sửa đổi từ phía Tehran vào ngày 2/5 tới.

Chủ tịch Quốc hội Iran: Ông Trump muốn buộc Tehran “đầu hàng”. Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, vừa lên tiếng cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang sử dụng các biện pháp gây sức ép kinh tế tối đa nhằm buộc Tehran phải “đầu hàng”. Ông Ghalibaf nhận định rằng Washington đang khai thác các yếu tố chia rẽ nội bộ và sử dụng chiến thuật thao túng truyền thông để làm suy yếu sức mạnh của Iran từ bên trong.

Trước những âm mưu gây chia rẽ, ông Ghalibaf kêu gọi người dân Iran duy trì sự đoàn kết tuyệt đối dưới sự dẫn dắt của Lãnh tụ Tối cao.

Iran cảnh báo tung vũ khí mới giáng đòn đáp trả khiến Mỹ “phải hối tiếc”. Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Shahram Irani, cảnh báo Tehran sẽ sớm ra mắt một loại vũ khí mới khiến các đối thủ phải “vô cùng lo ngại”. Theo ông Irani, hệ thống vũ khí bí mật này hiện đã được triển khai ở vị trí “ngay sát” các lực lượng đối địch để sẵn sàng giáng đòn đáp trả.

Ông Irani khẳng định các cường quốc phương Tây đã sai lầm khi cho rằng có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu quân sự thông qua các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran. Trong các báo cáo về hoạt động tác chiến, Hải quân Iran tuyên bố tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ đã hứng chịu 7 đợt tấn công tên lửa, dẫn đến việc tê liệt khả năng triển khai máy bay trong một khoảng thời gian. Kể từ khi xung đột bùng nổ vào cuối tháng 2/2026, các lực lượng vũ trang Iran cho biết đã thực hiện hơn 100 đợt phản công vào các mục tiêu nhạy cảm của Mỹ và Israel trong khu vực.

Tên lửa Khorramshahr-4 có tầm bắn khoảng 2.000km. Ảnh: IRNA

Mỹ cân nhắc giảm quân đồn trú tại Đức giữa căng thẳng với NATO về Iran. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nghiêm túc xem xét khả năng rút bớt một lượng đáng kể binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Đức. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và các đồng minh châu Âu đang trở nên căng thẳng do những bất đồng sâu sắc về cuộc chiến tại Iran.

Hiện nay, Mỹ có khoảng 36.600 quân đóng tại Đức, quốc gia giữ vai trò trung tâm trong hệ thống triển khai quân sự của Mỹ tại châu Âu. Phía Washington nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng khi cho rằng Đức và một số nước NATO khác chưa đóng góp ngân sách quốc phòng tương xứng.

Ông Trump thảo luận việc ngừng bắn ở Ukraine với Tổng thống Nga Putin. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/4 đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn 90 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin về triển vọng đạt được hòa bình tại Ukraine. Ông Trump đã đề xuất một “lệnh ngừng bắn nhỏ” nhằm tạo đà cho các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm qua.

Điện Kremlin mô tả cuộc trao đổi diễn ra trong không khí xây dựng và hai bên đã thảo luận về khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn tạm thời nhân dịp kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai vào tháng tới.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ sự lạc quan rằng một thỏa thuận cuối cùng đang “ở rất gần”, mặc dù Ukraine vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về các đề xuất này.

Tổng thống Nga yêu cầu siết chặt an ninh trước bầu cử. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy mạnh tối đa các biện pháp đảm bảo an ninh trước thềm cuộc bầu cử Duma Quốc gia sắp tới.

Tổng thống Nga nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn cho các ứng cử viên, ủy ban bầu cử và cử tri là nhiệm vụ then chốt. Bên cạnh an ninh vật lý, các lực lượng đặc trách cũng được lệnh tăng cường bảo vệ hệ thống thông tin và hạ tầng số trước các nguy cơ can thiệp từ bên ngoài. Ông Putin gọi việc duy trì sự ổn định trong giai đoạn lịch sử này là “sứ mệnh đặc biệt” của toàn bộ bộ máy an ninh Nga.

Nga tổ chức buổi diễn tập đầu tiên cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng. Nga đã chính thức bắt đầu buổi diễn tập đầu tiên trên Quảng trường Đỏ để chuẩn bị cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng vào ngày 9/5 tới. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của buổi lễ kỷ niệm 81 năm chiến thắng phát-xít năm nay là sự vắng mặt hoàn toàn của các đoàn xe vũ khí và khí tài quân sự.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng do “tình hình tác chiến hiện tại” tại Ukraine, các phương tiện quân sự hiện đại sẽ không được đưa về Moscow để trình diễn như thông lệ. Lực lượng tham gia duyệt binh chủ yếu sẽ là quân nhân từ các học viện quân sự và các binh chủng thuộc Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga.

Các quân nhân Nga diễu hành theo đội hình trong buổi tổng duyệt Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại trung tâm Moscow, Nga, ngày 29/4/2026. Ảnh: Reuters

Trung Quốc chỉ trích Mỹ lấy cớ áp đặt trừng phạt đối với Cuba. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiếm, vừa lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Cuba. Bắc Kinh khẳng định rằng sự hợp tác giữa Trung Quốc và Cuba là hoàn toàn minh bạch, chính đáng và dựa trên luật pháp quốc tế. Phía Trung Quốc cáo buộc Washington đã bịa đặt và bôi nhọ để tạo cớ cho các lệnh phong tỏa bất hợp pháp gây ảnh hưởng đến chủ quyền quốc đảo này.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo rằng Cuba đang cho phép các đối thủ của Mỹ tiến hành các hoạt động tình báo và do thám ngay sát lãnh thổ Mỹ. Để đáp trả, Trung Quốc kêu gọi chính quyền ông Trump ngay lập tức chấm dứt mọi hình thức gây áp lực cưỡng chế và phong tỏa kinh tế đối với Havana.

Australia đề xuất Thủ tướng tham gia diễn tập chống khủng bố. Ủy ban chống bài Do Thái và gắn kết xã hội Australia vừa trình lên chính phủ bản báo cáo gồm 14 đề xuất nhằm nâng cao năng lực ứng phó với khủng bố. Đề xuất đáng chú ý nhất là yêu cầu Thủ tướng, các thành viên nội các và Ủy ban An ninh quốc gia phải tham gia diễn tập chống khủng bố trong vòng 9 tháng sau khi nhậm chức. Động thái này diễn ra trong bối cảnh bạo lực bài Do Thái tại Australia có xu hướng gia tăng, đặc biệt là sau vụ xả súng thảm khốc khiến 15 người thiệt mạng tại bãi biển Bondi vào cuối năm 2025.