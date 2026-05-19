Nóng thế giới ngày 19/5: Mỹ đặt ra 5 điều kiện đàm phán với Iran

Saudi Arabia và UAE bị tấn công bằng UAV, Iran cáo buộc Mỹ là nguồn cơn gây bất ổn: Bộ Quốc phòng Saudi Arabia ngày 17/5 cho biết, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 3 máy bay không người lái xâm nhập không phận. Các máy bay xuất phát từ lãnh thổ Iraq.

Trước đó, một quốc gia vùng Vịnh khác là UAE thông báo nhà máy điện hạt nhân Barakah của nước này, đã bị một máy bay không người lái chưa rõ nguồn gốc tấn công. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu xung đột, cơ sở hạt nhân của UAE bị tập kích. Trong khi đó, giới chức Iran khẳng định sự hiện diện của các căn cứ và lực lượng Mỹ trong khu vực, chính là nguồn cơn của các bất ổn và tình trạng hỗn loạn thời gian qua.

Mỹ nêu 5 điều kiện đàm phán với Iran: Mỹ được cho là đã yêu cầu Iran giao nộp 400kg urani làm giàu và giới hạn năng lực hạt nhân của nước này. Đây là hai trong số năm điều kiện chính được phía Mỹ đưa ra với Iran trong các cuộc tiếp xúc gần đây. Ngoài ra, Washington còn từ chối bồi thường cho Iran về những tổn thất do các lệnh trừng phạt và quyết định chính sách trước đó gây ra. Thông tin do hãng thông tấn Fars của Iran vừa công bố ngày 17/5.

Một điều kiện khác được đề cập là chỉ duy nhất một trong số các cơ sở hạt nhân hiện tại của Iran được phép hoạt động trong tương lai. Mỹ cũng được cho là đã từ chối việc giải phóng tài sản ở nước ngoài bị đóng băng của Tehran cho dù chỉ 25%. Thêm vào đó, Mỹ đã gắn việc chấm dứt các cuộc xung đột trên nhiều mặt trận với việc tiếp tục và hoàn thành các cuộc đàm phán.

Tướng Iran cảnh báo vịnh Oman có thể trở thành “nghĩa địa” của tàu chiến Mỹ: Ngày 17/5, Iran đã đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Mỹ liên quan đến việc Washington áp đặt phong tỏa tại khu vực vịnh Oman và eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, Thiếu tướng Mohsen Rezaei - Cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố, Mỹ nên rút lực lượng khỏi khu vực trước khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Quan chức Iran cũng khẳng định sự kiềm chế của Tehran thời gian qua không đồng nghĩa với việc nước này chấp nhận sức ép hay các mối đe dọa quân sự từ bên ngoài.

Iran nhắm vào hệ thống cáp ngầm dưới eo biển Hormuz sau lệnh phong tỏa: Sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, Iran hiện được cho là đang hướng sự chú ý sang một mục tiêu chiến lược khác nằm dưới tuyến hàng hải quan trọng này: hệ thống cáp ngầm phục vụ internet và giao dịch tài chính toàn cầu.

Theo nhiều nguồn tin khu vực, Iran đang cân nhắc áp đặt phí đối với các tập đoàn công nghệ quốc tế sử dụng các tuyến cáp internet ngầm chạy qua eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch không chỉ của thương mại dầu mỏ mà còn của hạ tầng kỹ thuật số toàn cầu.

Triển vọng hòa bình mong manh, ông Trump cảnh báo “thời gian cạn dần” với Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng “thời gian đang cạn dần” đối với Iran, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn hai tháng rơi vào bế tắc và triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình ngày càng trở nên mong manh.

Trong bài đăng trên mạng xã hội mới đây, ông Trump phát đi thông điệp cứng rắn, đe dọa Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu giới lãnh đạo Iran không nhanh chóng hành động. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Iran sẽ “không còn gì” nếu không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình.

Ukraine tập kích UAV quy mô lớn nhất vào Moscow trong hơn 1 năm qua: Theo giới chức địa phương ngày 17/5, Ukraine đã thực hiện đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhất vào thủ đô Moscow của Nga trong hơn một năm qua, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Cuộc tấn công diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẽ đáp trả các đợt tập kích dữ dội của Nga nhằm vào Kiev - được mô tả là một trong những cuộc không kích bằng tên lửa và UAV lớn nhất kể từ khi chiến sự bùng phát hơn 4 năm trước.

Đặc phái viên của ông Putin nói về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016: Ngày 17/5, ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga và đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư - kinh tế quốc tế cho rằng, các cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 được dựng lên với mục đích chính trị, nhằm làm suy yếu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trên mạng xã hội X, ông Kirill Dmitriev đã phản hồi phát biểu của ông Todd Blanche, người đứng đầu ngành tư pháp Mỹ. Ông Kirill Dmitriev khẳng định, toàn bộ câu chuyện về vụ bê bối cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 không có bất kỳ bằng chứng nào. Điều này gây tổn hại nghiêm trọng cho nước Mỹ.

Belarus và Nga tổ chức diễn tập hạt nhân chiến thuật. Bộ Quốc phòng Belarus ngày 18/5 thông báo tiến hành giai đoạn đầu của cuộc diễn tập chiến thuật hạt nhân, với sự tham gia của lực lượng tên lửa và không quân nước này, cùng sự hỗ trợ từ quân đội Nga.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Belarus, cuộc diễn tập Nga - Belarus nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị tên lửa, không quân và lực lượng đặc công, đồng thời kiểm tra quy trình tiếp nhận, vận chuyển và sử dụng các đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Các nội dung chính bao gồm cơ động bí mật trên lãnh thổ Belarus, triển khai hệ thống tên lửa Iskander, và chuẩn bị kỹ thuật cho máy bay chiến đấu Su-25. Cuộc diễn tập dự kiến kéo dài trong hai tuần, bao gồm cả phần thực hành phóng tên lửa giả định mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật tại các trường bắn ở Belarus và khu vực Kaliningrad của Nga.

Đặc phái viên của Tổng thống Trump lần đầu tiên đặt chân đến Greenland. Ngày 17/5, ông Jeff Landry, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Greenland, đã thực hiện chuyến thăm đầu tiên đến hòn đảo Bắc cực này để tham dự một hội nghị kinh doanh tại thành phố Nuuk. Theo báo chí địa phương, ông Jeff Landry, Thống đốc bang Louisiana và cũng là đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Greenland, đã đến thủ phủ Nuuk ngày 17/5 cùng khoảng 10 người. Dự kiến ngày 18/5, Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Kenneth Howery cũng sẽ tới Greenland để cùng ông Landry tham dự hội nghị.

Sự xuất hiện của ông Landry tại Hội nghị Doanh nghiệp do Hiệp hội Kinh doanh Greenland tổ chức được cho là nằm ngoài dự liệu của phía sở tại. Ông Christian Keldsen, Giám đốc điều hành hiệp hội, cho biết ban tổ chức không gửi thư mời chính thức, nhưng nhấn mạnh đây là sự kiện mở cửa cho mọi người tham dự.

Hai máy bay Hải quân Mỹ va chạm giữa không trung, 4 phi công thoát nạn: Hai máy bay tác chiến điện tử của Hải quân Mỹ đã va chạm giữa không trung trong một màn trình diễn tại bang Idaho vào ngày 17/5. Cả 4 thành viên phi hành đoàn đều nhảy dù an toàn.

Vụ việc xảy ra trong chương trình biểu diễn hàng không Gunfighter Skies tại Căn cứ Không quân Mountain Home. Các đoạn video từ hiện trường cho thấy hai tiêm kích EA-18G Growler bay đội hình ở độ cao thấp trước khi bất ngờ va chạm. Sau cú va đập, hai máy bay dường như mắc kẹt vào nhau, mất lực nâng rồi xoáy xuống mặt đất.

Chủ tịch Triều Tiên yêu cầu tăng cường lực lượng bảo vệ biên giới phía Nam: Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 17/5, Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì hội nghị chỉ huy cấp sư đoàn, lữ đoàn trong toàn quân, nêu ra nhiệm vụ liên quan đến biên giới phía Nam của nước này.

Tại hội nghị, ông Kim Jong Un yêu cầu đặc biệt tăng cường các đơn vị tiền tuyến làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực biên giới phía Nam, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu xây dựng tuyến biên giới này thành “pháo đài kiên cố bất khả công phá”.

Tổng thống Nga thăm Trung Quốc: Xung lực mới trong quan hệ song phương: Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm chính thức Trung Quốc trong các ngày 19-20/5. Theo Kremlin, hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ thảo luận các vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương, đồng thời tìm cách “tiếp tục củng cố quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược” giữa 2 nước.

Chuyến công du của nhà lãnh đạo Nga diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc tại Bắc Kinh, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tìm cách ổn định quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, dù chưa đạt được các đột phá đáng kể về thương mại, công nghệ hay vấn đề Iran.