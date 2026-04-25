Nóng thế giới ngày 25/4: Israel chờ tín hiệu tấn công, Mỹ ra điều kiện với Iran

Israel sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công Iran, chờ “đèn xanh” từ Mỹ: Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố quân đội nước này đã sẵn sàng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran và đang chờ “đèn xanh” từ Mỹ.

Nhiều tòa nhà đổ nát sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Ảnh: AP

Trong thông điệp video do Bộ Quốc phòng Israel công bố ngày 23/4, ông Katz nhấn mạnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã chuẩn bị cho cả phương án phòng thủ và tấn công, đồng thời xác định rõ các mục tiêu. Theo ông, Israel có kế hoạch hành động với mức độ quyết liệt cao, trong đó bao gồm việc làm suy yếu nền kinh tế Iran. Ông Katz cho biết Israel đặt mục tiêu nhằm vào giới lãnh đạo cấp cao của Iran, trong đó có việc loại bỏ người kế nhiệm sau cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei là Mojtaba Khamenei, cùng các thành phần lãnh đạo khác của nước Cộng hòa Hồi giáo. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mọi hành động quân sự sẽ phụ thuộc vào sự chấp thuận của Washington.

Ông Trump bác khả năng Mỹ tấn công hạt nhân vào Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/4 tuyên bố sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định Washington không chịu sức ép phải nhanh chóng chấm dứt xung đột với Tehran.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, khi được hỏi liệu có cân nhắc triển khai vũ khí hạt nhân hay không, ông Trump trả lời dứt khoát: “Không”. Ông cho rằng đây là một câu hỏi “vô lý”, nhấn mạnh Mỹ đã “giáng đòn nặng nề” vào Iran mà không cần đến vũ khí hạt nhân.

Mỹ và Iran lấy eo biển Hormuz làm điều kiện cho vòng đàm phán tiếp theo: Trong bối cảnh vòng đàm phán thứ hai tại Islamabad về xung đột Trung Đông đã không diễn ra như kỳ vọng của quốc tế, Mỹ và Iran vào hôm 23/4 đã có những tuyên bố về điều kiện cho cuộc gặp tiếp theo giữa hai bên. Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nút cho những bế tắc hiện nay.

Xuất hiện trên kênh truyền hình SNN của Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Esmail Baghaei bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nội bộ Iran đang chia rẽ và gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết sách, đồng thời khẳng định Iran hoàn toàn thống nhất trong quan điểm về cuộc xung đột hiện nay. Theo đó, liên quan tới những nỗ lực ngoại giao, Tehran tiếp tục giữ lập trường chỉ tham gia đàm phán nếu Mỹ chấm dứt phong tỏa các cảng và tàu của Iran.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Bộ trưởng Israel dọa "đưa Iran về thời kỳ đồ đá", nổ lớn tại thủ đô Tehran: Truyền thông Iran cho biết, nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại khu vực phía Tây thủ đô Tehran vào tối qua, nghi do tấn công thù địch. Israel đã lập tức lên tiếng phủ nhận trách nhiệm liên quan. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo có thể đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá nếu chiến tranh bùng phát.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, quân đội nước này sẵn sàng đưa Iran trở về thời kỳ đồ đá tăm tối, bằng việc phá hủy các cơ sở năng lượng và hệ thống điện trung tâm, đồng thời làm sụp đổ hạ tầng kinh tế quốc gia. Đòn tấn công lần này của Israel sẽ khác biệt và chết chóc, làm lung lay và sụp đổ các nền tảng của chính quyền Iran.

Ngừng bắn Israel–Lebanon kéo dài thêm 3 tuần, Mỹ nêu điều kiện với Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ kéo dài thêm 3 tuần. Ông dự kiến sẽ sớm tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Nhà Trắng trong thời gian tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ được gia hạn thêm 3 tuần, sau cuộc gặp giữa đại diện hai nước tại Nhà Trắng ngày 23/4. Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump đánh giá cuộc họp “diễn ra rất tốt”, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ phối hợp với Lebanon nhằm hỗ trợ nước này tăng cường năng lực tự vệ trước lực lượng Hezbollah. Ông cũng cho biết dự kiến sẽ sớm tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Nhà Trắng trong thời gian tới.

Nhiều nước phản đối Israel phê duyệt hơn 30 khu định cư mới ở Bờ Tây: Tám quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo đã lên án việc Israel phê duyệt hơn 30 khu định cư mới đồng thời chỉ trích tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng của người định cư Do Thái nhằm vào người dân Palestine tại khu vực Bờ Tây đang bị chiếm đóng.

Trong tuyên bố chung, Ngoại trưởng các nước Pakistan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Jordan, Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho rằng động thái của Israel vi phạm luật pháp quốc tế.

Các nước lên án các cuộc tấn công gần đây của người định cư Do Thái nhằm vào các trường học và trẻ em Palestine.

Tuyên bố nhấn mạnh hành động của Israel làm suy yếu giải pháp hai nhà nước và các nỗ lực hòa bình. Các nước này tái khẳng định sự ủng hộ đối với một Nhà nước Palestine độc lập được thiết lập dựa trên đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.

Các nước đưa ra tuyên bố trên sau khi Nội các Israel ngày 9/4 phê duyệt việc thiết lập 34 khu định cư mới tại Bờ Tây, bao gồm xây dựng các khu hoàn toàn mới và đưa vào sử dụng các tiền đồn chưa được công nhận chính thức trước đây.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Tổng thống Trump: Thế giới đang "phần nào trở thành một sòng bạc”: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/4 bày tỏ lo ngại trước xu hướng gia tăng các hoạt động đặt cược liên quan đến các sự kiện địa chính trị, cho rằng thế giới “đang phần nào trở thành một sòng bạc”.

“Điều đó giống như Pete Rose đặt cược vào chính đội bóng của mình", ông Trump nói, ám chỉ đến cầu thủ bóng chày quá cố từng bị cấm thi đấu vì dính bê bối cờ bạc. Khi được hỏi liệu ông có lo ngại về các hoạt động đặt cược liên quan đến xung đột với Iran hay không, ông Trump cho rằng đây là vấn đề mang tính toàn cầu.

Tổng thống Mexico yêu cầu Mỹ giải thích nghi vấn đặc vụ CIA hoạt động trái phép: Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã yêu cầu Mỹ cung cấp lời giải thích chi tiết về việc các đặc vụ tình báo nước này bị cho là đã hoạt động trái phép tại bang Chihuahua, miền Bắc Mexico.

Phát biểu tại họp báo ngày 23/4, bà cho biết chính phủ Mexico “bối rối” trước thông tin trên và sẽ gửi công hàm yêu cầu phía Mỹ làm rõ. “Chúng tôi cần biết chính xác những người này đã làm gì khi vào lãnh thổ Mexico và mọi thông tin liên quan”, bà nói, đồng thời nhấn mạnh “cần phải có sự minh bạch” trong những vấn đề như vậy.

Binh sĩ đặc nhiệm Mỹ bị bắt vì cá cược vụ bắt Tổng thống Venezuela: Một binh sĩ đặc nhiệm Mỹ bị cáo buộc lợi dụng thông tin mật để cá cược về chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, thu lợi hàng trăm nghìn USD và hiện đối mặt nhiều cáo buộc hình sự.

Một binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ tham gia chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã bị bắt giữ và truy tố với cáo buộc cá cược vào chính chiến dịch này, qua đó thu lợi khoảng 400.000 USD. Theo cáo trạng được công bố ngày 23/4, Thượng sĩ nhất Gannon Ken Van Dyke đã mở tài khoản trên nền tảng dự đoán Polymarket vào cuối tháng 12/2025 và đặt cược khoảng 32.000 USD rằng ông Maduro sẽ “bị loại khỏi quyền lực” trước tháng 1/2026. Đây được xem là một lựa chọn có xác suất thấp tại thời điểm đó.

Hồ sơ y tế của 500.000 người ở Anh bị rò rỉ và rao bán tại Trung Quốc: Chính phủ Anh vừa chính thức xác nhận một vụ vi phạm dữ liệu nghiêm trọng khi thông tin di truyền và sức khỏe của 500.000 tình nguyện viên thuộc dự án Ngân hàng sinh học Anh (U.K. Biobank) bị rao bán trực tuyến trên nền tảng Alibaba tại Trung Quốc.

Dù các thông tin định danh trực tiếp trong Ngân hàng sinh học Anh này như tên tuổi hay địa chỉ không xuất hiện, nguy cơ xác định danh tính vẫn hiện hữu thông qua các dữ liệu về giới tính, lối sống và mẫu sinh học.

Trung Quốc và Mỹ khởi động “ngoại giao gấu trúc” trước thềm gặp thượng đỉnh: Trung Quốc hôm 24/4 ra thông báo về việc sẽ đưa 2 chú gấu trúc khổng lồ tới Mỹ trong một chương trình hợp tác kéo dài 10 năm. Trong thông báo, Hiệp hội Bảo tồn động vật hang dã Trung Quốc cho biết sẽ khởi động đợt hợp tác nghiên cứu mới về bảo tồn gấu trúc khổng lồ với Vườn thú Atlanta của Mỹ.

Hiệp hội cho biết, theo các điều khoản của thỏa thuận hợp tác nghiên cứu quốc tế về bảo tồn gấu trúc khổng lồ ký kết giữa hai bên vào năm ngoái, cặp gấu trúc khổng lồ Bình Bình (Pingping, đực) và Phúc Song (Fushuang, cái) của Cơ sở Nghiên cứu và nuôi dưỡng gấu trúc khổng lồ Thành Đô sẽ sang Mỹ để bắt đầu một chương trình hợp tác kéo dài 10 năm, qua đó tiếp nối “mối duyên gấu trúc” mà nhân dân hai nước đã cùng chia sẻ trong hơn hai thập kỷ qua.