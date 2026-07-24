Nóng thế giới ngày 24/7: Mỹ chuẩn bị kịch bản gì khi tăng quân tới Trung Đông?

Mỹ điều thêm lực lượng tới Trung Đông, chuẩn bị mở rộng chiến dịch nhằm vào Iran? The Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết, trong tuần qua, các đơn vị tác chiến đặc biệt của Mỹ đã được triển khai từ các căn cứ trong nước tới Trung Đông. Bên cạnh đó, hơn 150 nhân viên quân y đã được điều tới Trung tâm Y tế Landstuhl (Đức) - cơ sở điều trị chính dành cho binh sĩ Mỹ bị thương trong các chiến dịch quân sự tại Trung Đông.

Nguồn tin của tờ báo cho biết, Mỹ cũng đã triển khai các phi đội tiêm kích tới nhiều căn cứ không quân trong khu vực, đồng thời đặt các máy bay ném bom tại những căn cứ ở Mỹ và Anh trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao.

WSJ nhận định, hàng loạt động thái trên cho thấy Tổng thống Donald Trump đang xem xét khả năng mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Tuy nhiên, một cuộc xung đột quy mô lớn với Cộng hòa Hồi giáo Iran có thể khiến Mỹ tiếp tục đối mặt với nguy cơ cạn kiệt kho dự trữ đạn dược, đồng thời làm gia tăng bất ổn trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Mỹ tăng cường triển khai lực lượng tới Trung Đông. Ảnh: Reuters

Iran dọa sẽ tập kích các hạ tầng năng lượng của vùng Vịnh. Iran đêm 22/7 cảnh báo sẽ tấn công hạ tầng năng lượng tại các quốc gia vùng Vịnh, nếu Mỹ hiện thực hóa lời đe dọa của Tổng thống Trump về tập kích các cơ sở dân sự trọng yếu tại quốc gia Hồi giáo. Trong đó, tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm hợp nhất quân đội Iran nêu rõ: nếu Mỹ hành động đúng như đe dọa, Iran sẽ khiến cho hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của vùng Vịnh bị đình trệ.

Cảnh báo này đáp trả đe dọa tấn công của Tổng thống Mỹ Donald Trump, được cả quân đội, Chủ tịch Quốc hội và Ngoại trưởng Iran, đồng loạt đưa ra tối 22/7.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump chiều qua cảnh báo mỗi lần Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz, Mỹ sẽ trừng phạt bằng việc ném bom một cây cầu hoặc một nhà máy điện ở Iran. Đe dọa đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và Iran liên tục thực hiện các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” quyết liệt nhằm vào nhau.

Vì sao Israel đứng ngoài chiến dịch không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran? Trong khi Mỹ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Israel - đồng minh thân cận của Washington - vẫn chưa tham gia trực tiếp. Theo giới phân tích và các quan chức khu vực, đây là lựa chọn phù hợp với lợi ích của Mỹ, các nước Arab vùng Vịnh và cả Israel ở thời điểm hiện nay, nhằm tránh nguy cơ xung đột leo thang ngoài tầm kiểm soát.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, Mỹ đã đề nghị Israel tạm thời không tham gia vào vòng giao tranh hiện nay. Các quan chức Mỹ và khu vực lo ngại việc Israel tham chiến có thể làm thay đổi cục diện, khiến những nỗ lực gây sức ép nhằm buộc Iran nhượng bộ trên bàn đàm phán trở nên khó khăn hơn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ bùng phát một cuộc chiến toàn diện.

Các quan chức Arab cho hay, nhiều quốc gia vùng Vịnh đang vận động Washington duy trì lập trường để Israel không nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran. Những nước này lo ngại nếu Israel tham gia, Tehran có thể đáp trả mạnh mẽ hơn, trong đó có nguy cơ nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của các quốc gia Arab. Điều đó cũng sẽ khiến các nước vùng Vịnh gặp nhiều khó khăn hơn về mặt chính trị nếu trong tương lai họ buộc phải tham gia các hoạt động quân sự chống Iran.

Các nước đang đóng vai trò trung gian hòa giải trong khu vực cũng cho rằng sự tham gia của Israel sẽ khiến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - lực lượng có ảnh hưởng lớn trong quá trình hoạch định chính sách của Tehran - khó quay trở lại bàn đàm phán.

Saudi Arabia đứng giữa sức ép từ Houthi và quan hệ chiến lược với Mỹ. Saudi Arabia đang đứng trước những sức ép và lựa chọn chiến lược mới khi vừa đối mặt với nguy cơ an ninh gia tăng từ các hoạt động của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ, vừa thúc đẩy quan hệ chiến lược với Mỹ thông qua một thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự.

Lực lượng Houthi ở Yemen hôm qua (22/7) tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, cáo buộc các tàu này vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải mà nhóm này áp đặt đối với Saudi Arabia. Lực lượng Houthi cũng tuyên bố đã buộc khoảng 10 tàu khác phải quay đầu.

Tuyên bố của Houthi đưa ra trong bối cảnh nhóm này mới đây cảnh báo sẽ ngăn các tàu thương mại cập cảng Saudi Arabia. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh cho biết đã nhận được báo cáo về một tàu chở dầu bị một vật thể chưa xác định đánh trúng, gây hỏa hoạn, cách khu vực Al Shuqaiq của Saudi Arabia khoảng 70 hải lý về phía Tây Nam. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận độc lập rằng cả hai tàu mà Houthi nêu tên đều bị tấn công.

Những diễn biến mới đang làm gia tăng sức ép an ninh đối với Saudi Arabia, đồng thời đặt ra nguy cơ mới đối với hoạt động vận tải trên Biển Đỏ, một trong những tuyến hàng hải quan trọng của thương mại quốc tế. Trong bối cảnh đó, nguy cơ Houthi tiếp tục mở rộng các hoạt động nhằm vào tàu thuyền liên quan đến Saudi Arabia cũng làm gia tăng khả năng Mỹ phải có phản ứng mạnh hơn để bảo vệ tự do hàng hải.

Mỹ đạt được thỏa thuận hạt nhân với Saudi Arabia VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ công bố thỏa thuận hạt nhân toàn diện đạt được với Saudi Arabia trong ngày 22/7. Văn bản này có thể mở đường cho quốc gia Trung Đông tự làm giàu nhiên liệu phục vụ các lò phản ứng hạt nhân.

Liên minh châu Âu nhất trí thông qua vòng trừng phạt mới đối với Nga: Ngày 23/7, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thông qua vòng trừng phạt mới, được giảm nhẹ, đối với Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

Liên minh châu Âu nhất trí thông qua vòng trừng phạt mới đối với Nga. Ảnh: Reuters.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết sau nhiều tuần đàm phán làm giá dầu bị đóng băng ở mức trần, ngày 23/7, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thông qua vòng trừng phạt mới, được giảm nhẹ, đối với Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

Đây là vòng trừng phạt thứ 21 của EU kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Vòng trừng phạt này đã bị trì hoãn vì sự phản đối hàng loạt từ các quốc gia thành viên trong khối liên quan đến nhiều yếu tố được đề xuất.

Mỹ dựng bản sao tổ hợp Buk-M2 Nga, huấn luyện F-35 đối đầu lưới lửa phòng không. Không quân Mỹ đã đưa vào sử dụng các mục tiêu mô phỏng tín hiệu radar mới tại Sân bay Kingsley, bang Oregon, nhằm tăng cường huấn luyện phi công tiêm kích F-35 Lightning II đối phó với hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung SA-17 Buk-M2 do Nga thiết kế.

Theo các phi công F-35 thuộc Căn cứ Không quân Luke, những mục tiêu huấn luyện mới cho phép phi công làm quen với các tín hiệu radar mô phỏng thực tế trước khi được triển khai làm nhiệm vụ. Qua đó, chương trình nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến trong môi trường không phận tranh chấp, nơi các hệ thống phòng không tích hợp hiện đại được triển khai dày đặc.

Các mạng lưới phòng không hiện đại thường kết hợp radar giám sát tầm xa, hệ thống điều khiển hỏa lực, năng lực tác chiến điện tử và các khẩu đội tên lửa đất đối không cơ động cao. Các thành phần này phối hợp để phát hiện, theo dõi và tấn công máy bay ở nhiều cự ly và độ cao khác nhau.

Vì vậy, việc giúp phi công nhận biết và ứng phó với những mối đe dọa này ngay trong quá trình huấn luyện ngày càng được xem là yếu tố quan trọng đối với khả năng sống sót của máy bay và thành công của nhiệm vụ trong các cuộc xung đột tương lai.

Tokyo lên tiếng sau phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ về quan hệ Nhật - Trung. Trong bối cảnh quan hệ với Bắc Kinh tiếp tục căng thẳng, đặc biệt sau phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc, Tokyo đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Trả lời báo chí quốc tế trong chuyến thăm Philippines hôm 22/7 về quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh: “Hiện nay quan hệ Nhật - Trung đang ở trong tình trạng không tốt, với khuynh hướng đáng lo lắng và Mỹ đang dõi theo với sự quan ngại”.

Phát ngôn này lập tức thu hút sự chú ý của công luận quốc tế và trở thành một trong những vấn đề được nhấn mạnh trong cuộc họp báo vừa diễn ra sáng 23/7 tại Tokyo. Tại đây, Bộ trưởng Kihara Minoru - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết: “Phương châm thúc đẩy một cách toàn diện hợp tác chiến lược đôi bên cùng có lợi và kiến tạo một mối quan hệ mang tính xây dựng, ổn định với Trung Quốc là nhất quán. Mọi cơ hội đối thoại với Trung Quốc vẫn đang rộng mở và Nhật Bản sẽ tiếp tục truyền đạt quan điểm của mình, ứng xử một cách bình tĩnh và thích hợp trên cơ sở lợi ích quốc gia. Nhật Bản cũng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ và các đối tác khác”.

Quan hệ Nhật - Trung bắt đầu căng thẳng từ hôm 7/11/2025, sau phát ngôn của Thủ tướng Takaichi Sanae về vấn đề Đài Loan.

FBI cam kết tăng cường hợp tác với Campuchia quét sạch lừa đảo trực tuyến. "Quét sạch tội phạm lừa đảo trực tuyến không thể là việc riêng của một quốc gia, mà cần sự cam kết và hợp tác đồng bộ ở tầm khu vực và toàn cầu”. Đó là thông điệp mạnh mẽ được đưa ra trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel tại thủ đô Phnom Penh.

Chuyến làm việc này một lần nữa khẳng định quyết tâm của Mỹ trong việc sát cánh cùng Campuchia triệt phá các đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia. Tại buổi làm việc, người đứng đầu Chính phủ Campuchia tái khẳng định cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ để đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy và lừa đảo trực tuyến.

Theo Tổng cục Di trú, trong sáu tháng đầu năm 2026, Campuchia đã trục xuất hơn 16.000 người nước ngoài liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, trong tổng số hơn 45.000 người nước ngoài bị buộc xuất cảnh.

Chuyên gia Trung Quốc cảnh báo thảm họa thời tiết có thể xuất hiện vào năm 2027. Trả lời phỏng vấn Thời báo Hoàn cầu, bà Khương Hoa, nhà dự báo El Nino hàng đầu của Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc gia Trung Quốc cảnh báo, hiện tượng El Nino hiện tại đã đạt đến cường độ tương đương với sự kiện lịch sử năm 1997-1998, một trong những sự kiện mạnh nhất từng được ghi nhận. Những diễn biến của năm 2027 cần được theo dõi sát sao bởi các mô hình trong quá khứ cho thấy El Nino thường gây tác động nặng nề hơn trong năm sau.

Bà cho biết, hiện tượng El Nino hiện tại đã đạt đến độ tương đương với sự kiện lịch sử năm 1997-1998 khi xét đến cả sự ấm lên của đại dương trên bề mặt và dưới bề mặt. Mặc dù những đợt gió Tây năm nay yếu hơn, nhưng sự kiện này có thể vượt qua El Nino năm 2015-2016 về cường độ nếu tiếp tục phát triển.

Một vùng đất bị hạn hán do hiện tượng El Nino. Ảnh: Tân Hoa xã

Hồi đầu tháng 7, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo, hiện tượng El Nino đã hình thành ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương và được dự báo sẽ mạnh lên nhanh chóng trong những tháng tới, làm tăng khả năng xảy ra sóng nhiệt, hạn hán, mưa lớn và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác ở nhiều nơi trên thế giới.

Bà Khương Hoa cho biết, miền Nam Trung Quốc khả năng cao sẽ chứng kiến ​​lượng mưa lớn hơn vào mùa Xuân năm 2027, trong khi vành đai mưa mùa Hè có thể vẫn tập trung ở khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử, làm tăng nguy cơ lũ lụt trên diện rộng, dẫn chứng các trận lũ lớn năm 1998 và 2016 đều xảy ra sau hiện tượng El Nino cực mạnh.

Công chức Malaysia làm việc tại nhà hai ngày mỗi tuần từ 1/8. Cục Dịch vụ Công Malaysia mới đây cho biết Chính phủ nước này đã thống nhất triển khai Chính sách Ngày làm việc kết hợp (hybrid work day), xác định đây là mô hình làm việc mới trong khu vực công.

Chính sách này nằm trong chương trình cải cách, hiện đại hóa phương thức tổ chức công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ công. Cục Dịch vụ Công Malaysia (JPA) cho biết, theo chính sách có hiệu lực từ ngày 1/8, công chức thuộc diện áp dụng sẽ làm việc tại cơ quan ba ngày mỗi tuần và làm việc tại nhà hai ngày còn lại, theo lịch làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại các bang nghỉ cuối tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật, công chức phải có mặt tại cơ quan vào thứ Hai, thứ Sáu và thêm một ngày làm việc khác trong tuần theo lịch được bố trí. Đối với một số bang có ngày nghỉ cuối tuần vào thứ Sáu và thứ Bảy, thời gian bắt buộc làm việc tại cơ quan là Chủ nhật, thứ Năm và thêm một ngày trong tuần. Công chức cũng phải bảo đảm thời gian làm việc tiêu chuẩn chín giờ mỗi ngày, bao gồm cả thời gian nghỉ.

Đáng chú ý, nhằm bảo đảm hoạt động cung cấp dịch vụ công không bị gián đoạn, chính sách này không áp dụng đối với những vị trí đòi hỏi người lao động phải trực tiếp có mặt tại nơi làm việc, như: bộ phận cung cấp dịch vụ trực tiếp cho người dân, lực lượng quốc phòng - an ninh, thực thi pháp luật, nhân viên y tế…