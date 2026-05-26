Nóng thế giới ngày 26/5: Iran dọa rút khỏi hiệp ước hạt nhân, phá vây ở Hormuz

Mỹ mất gần 20% phi đội MQ-9 Reaper trong chiến sự với Iran: Bloomberg dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, quân đội Mỹ đã mất khoảng 30 máy bay không người lái MQ-9 Reaper kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, tương đương gần 20% số lượng phi đội mà Washington sở hữu trước chiến sự, với tổng giá trị ước tính gần 1 tỷ USD.

Máy bay MQ-9 Reaper. Ảnh: Không quân Mỹ

Phần lớn số máy bay này được cho là bị phá hủy hoặc hư hại nặng do hỏa lực từ phía Iran. MQ-9 Reaper là dòng UAV đa nhiệm, có thể thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát lẫn tấn công. Mỗi chiếc có giá hơn 30 triệu USD. Nhà sản xuất General Atomics đã dừng dây chuyền sản xuất mẫu Reaper cho quân đội Mỹ từ năm 2025, dù một số biến thể vẫn tiếp tục được chế tạo cho khách hàng quốc tế.

Ông Trump: Iran có thể tham gia Hiệp định Abraham trong tương lai: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không loại trừ khả năng Iran có thể tham gia Hiệp định Abraham và tiến tới bình thường hóa quan hệ với Israel trong tương lai.

Phát biểu trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng quan hệ giữa Mỹ và Iran đang trở nên “chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nhiều”. “Tuy nhiên, Iran cần hiểu rõ rằng họ không được phát triển hay sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc bom hạt nhân”, ông Trump nhấn mạnh.

Iran dọa rút khỏi hiệp ước hạt nhân, phá vỡ phong tỏa của Mỹ ở eo biển Hormuz: Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ibrahim Al-Fiqar cảnh báo nếu eo biển Hormuz bị tấn công, lực lượng của Tehran sẽ phá vỡ “vòng vây phong tỏa hải quân” mà Mỹ áp đặt đối với các cảng biển của Iran.

Cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran - ông Mohsen Rezaei ngày 24/5 cũng tuyên bố việc quản lý eo biển Hormuz là “quyền hợp pháp” của Tehran nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, theo các nguồn tin truyền thông khu vực. “Iran quản lý eo biển Hormuz sẽ chấm dứt 50 năm bất ổn tại Vịnh Ba Tư”, hãng thông tấn bán chính thức Mehr News Agency dẫn lời ông Rezaei cho biết. Ông khẳng định Iran có “những lý do vững chắc” để duy trì quyền kiểm soát eo biển này. Theo ông, mục tiêu của Tehran là ngăn Vịnh Ba Tư trở thành trung tâm triển khai quân sự và bất ổn trong khu vực.

Tình báo Mỹ nói về nơi ở và cách liên lạc bí mật của Lãnh tụ tối cao Iran: Tình báo Mỹ cho biết Lãnh tụ tối cao Iran đang ở một địa điểm bí mật, tách biệt đáng kể với thế giới bên ngoài và chỉ có thể liên lạc thông qua một mạng lưới chuyển tin phức tạp.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: AP

Hai quan chức Mỹ cho biết mỗi khi Washington gửi đề xuất mới, việc khó tiếp cận lãnh tụ tối cao Iran khiến quá trình phản hồi thường kéo dài. Người phát ngôn Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin tình báo liên quan tới nơi ở của lãnh tụ tối cao Iran cũng như phương thức liên lạc của Tehran. Theo tình báo Mỹ, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đang áp dụng những biện pháp an ninh đặc biệt nghiêm ngặt nhằm tránh nguy cơ bị tấn công tương tự vụ việc khiến cha ông là Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng. Ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện hay phát biểu công khai kể từ trước khi xung đột bùng phát.

Iran: Bình luận của ông Trump về eo biển Hormuz “không phù hợp với thực tế”: Iran đã bác bỏ một số nội dung trong thỏa thuận tạm thời đang được chính quyền Tổng thống Donald Trump đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước, cho rằng các phát biểu của ông Trump về eo biển Hormuz là “không phù hợp với thực tế”.

Tổng thống Donald Trump hôm 23/5 tuyên bố Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận. Các quan chức Iran cũng xác nhận tiến trình đàm phán đang diễn ra và đạt được một số bước tiến. Tuy nhiên, Tehran đồng thời cho rằng vẫn còn nhiều bất đồng lớn có thể cản trở việc đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran đối mặt nguy cơ đổ vỡ: Truyền thông Iran hôm 24/5 khẳng định, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa nước này và Mỹ vẫn chưa được thống nhất và đang đối mặt nguy cơ bị hủy bỏ. Nguyên nhân là bởi Washington chưa chấp nhận một số nội dung then chốt liên quan.

Cụ thể, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran khẳng định Mỹ đang cản trở việc tiến tới các điều khoản then chốt trong thỏa thuận, bao gồm vấn đề giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Nguy cơ thỏa thuận bị hủy bỏ đã xuất hiện, làm dấy lên hoài nghi về những gì mà cả hai bên cùng tuyên bố một ngày trước đó về khả năng sớm đạt được một thỏa thuận khung. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết các cuộc hòa đàm có được tiếp tục hay không. Xác nhận chính thức từ chính quyền Iran về nguy cơ thỏa thuận đổ vỡ, cũng chưa được đưa ra.

Mỹ không vội vàng để đạt thoả thuận hoà bình với Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/5 cho biết ông đã chỉ thị các nhà đàm phán không nên vội vàng trong việc đạt thỏa thuận với Iran khi Nhà Trắng bắt đầu hạ thấp kỳ vọng về một bước đột phá nhanh chóng nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba tháng qua.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump khẳng định, lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu Iran tại eo biển Hormuz sẽ “tiếp tục được duy trì đầy đủ” cho tới khi một thỏa thuận cuối cùng được hoàn tất, xác nhận và ký kết. Theo ông Trump, cả phía Mỹ và Iran đều sẽ phải dành thời gian để hiện thực hoá thoả thuận hoà bình này.

Ông Trump nói thoả thuận mới với Iran sẽ khác hoàn toàn thoả thuận cũ: Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng nếu đạt được một thỏa thuận với Iran, thỏa thuận đó sẽ khác hoàn toàn so với thỏa thuận hạt nhân được ký dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh: “Nếu tôi đạt được một thỏa thuận với Iran, đó sẽ là một thỏa thuận tốt và đúng đắn, không giống như thỏa thuận do ông Obama ký kết”, đồng thời cho rằng thỏa thuận trước đây đã tạo cho Iran “một con đường rõ ràng và rộng mở để sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Tàu Iran đi qua Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Hezbollah bày tỏ hy vọng về thỏa thuận giữa Iran và Mỹ: Lãnh đạo Hezbollah hôm 24/5 đã bày tỏ hy vọng thỏa thuận giữa Iran và Mỹ sẽ đạt được, cũng như cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah, sẽ là một phần trong thỏa thuận này. Phát biểu nhân dịp kỷ niệm ngày Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon vào năm 2000, sau hơn 2 thập kỷ chiếm đóng, lãnh đạo Hezbollah, ông Naim Qassem bày tỏ hy vọng thỏa thuận giữa Iran và Mỹ được hoàn tất và Hezbollah sẽ nằm trong số những bên tham gia thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn này. Ông Naim Qassem tiếp tục nhắc lại lập trường bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Lebanon và Israel, cho rằng những cuộc đàm phán này chỉ mang lại lợi ích cho Israel.

Thủ lĩnh Hezbollah bác bỏ khả năng đàm phán trực tiếp với Israel: Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem đã bác bỏ khả năng tiến hành đàm phán trực tiếp với Israel, đồng thời cảnh báo việc giải giáp lực lượng này là điều “không thể chấp nhận”, trong bối cảnh sức ép gia tăng trước vòng đàm phán mới giữa Lebanon và Israel.

Trong các tuyên bố được đăng tải trên các kênh truyền thông của Hezbollah, ông Qassem cho rằng việc tước vũ khí của lực lượng này chẳng khác nào “xóa sổ” Hezbollah.

Tàu chở dầu thô đầu tiên của Nhật Bản đi qua Eo biển Hormuz trở về nước: Hôm 25/5, tàu chở dầu thô cỡ lớn do một công ty của Nhật Bản quản lý đã đi qua Eo biển Hormuz và trở về nước. Đây là lần đầu tiên một tàu chở dầu có liên quan đến Nhật Bản được xác nhận đi qua khu vực này kể từ khi tuyến hàng hải này bị phong tỏa do tình hình Trung Đông xấu đi.

Tàu chở dầu thô mang tên “Idemitsu Maru” - chở 2 triệu thùng dầu thô - đã đi qua khu vực Eo biển Hormuz và dự kiến cập cảng tại thành phố Chita, tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản vào trưa 25/5, giờ địa phương, theo truyền thông Nhật Bản.

Ông Trump kêu gọi các nước Arab và Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel: Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đề nghị lãnh đạo nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel nếu Washington đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran.

Theo Axios đề xuất "bình thường hóa quan hệ với Israel" được ông Trump đưa ra trong cuộc điện đàm với lãnh đạo nhiều nước Trung Đông hôm 24/5. Tuy nhiên, yêu cầu này được cho là đã vấp phải sự im lặng từ phía các nhà lãnh đạo Arab và Hồi giáo. Động thái của ông Trump cho thấy Nhà Trắng đang tìm cách tạo ra “lợi ích bù đắp” cho Israel trong bối cảnh các điều khoản của thỏa thuận mới với Iran khiến giới chức Tel Aviv lo ngại.

Ba Lan điều máy bay chiến đấu sau đợt tập kích quy mô lớn tại Ukraine: Bộ Chỉ huy Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết, sau khi thủ đô Kiev của Ukraine và nhiều khu vực khác của nước này hứng chịu đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn, Ba Lan đã đưa mạng lưới radar toàn quốc vào trạng thái báo động cao suốt đêm ngày 24/5 và sáng ngày 25/5.

Các máy bay chiến đấu được điều động khẩn cấp nhằm bảo vệ không phận quốc gia. Tham gia hoạt động này còn có máy bay của các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang làm nhiệm vụ trực chiến bảo vệ sườn Đông của liên minh.