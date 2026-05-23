Nóng thế giới ngày 23/5: Mỹ phản ứng trước việc Iran thu phí quá cảnh tại Hormuz

Mỹ nói gì về việc Iran thu phí qua eo biển Hormuz?

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 21/5 tuyên bố bất kỳ cơ chế thu phí nào của Iran tại eo biển Hormuz đều sẽ bị coi là “bất hợp pháp”.

Phát biểu với báo giới trước chuyến công du tới Thuỵ Điển và Ấn Độ, ông Rubio khẳng định một hệ thống như vậy “không thể xảy ra”.

“Chúng tôi luôn nói rằng việc áp đặt cơ chế thu phí tại eo biển là điều không thể chấp nhận và đó không chỉ là quan điểm riêng của chúng tôi. Cả thế giới đều đã lên tiếng như vậy. Hiện chúng tôi đang có một nghị quyết tại Liên Hợp Quốc”, ông Rubio nói.

Iran có thể “bán” bảo hiểm cho tàu bè qua eo biển Hormuz?

Iran có thể sẽ đưa ra một đề xuất mới về việc tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz sẽ được mua bảo hiểm và thanh toán bằng đồng tiền điện tử. Đề xuất mới này, nếu thành hiện thực, sẽ gây xáo trộn lớn với ngành hàng hải thế giới.

Iran thảo luận với Oman về cơ chế thu phí thường trực tại eo biển Hormuz.

Iran đang tiến hành thảo luận với Oman về việc thiết lập một cơ chế thu phí thường trực nhằm chính thức hóa quyền kiểm soát của Tehran đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

“Iran và Oman cần huy động mọi nguồn lực để vừa cung cấp các dịch vụ an ninh, vừa quản lý hoạt động hàng hải theo cách phù hợp nhất”, Đại sứ Iran tại Pháp Mohammad Amin-Nejad phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với Bloomberg tại Paris hôm 20/5. Theo ông, “Điều này sẽ kéo theo các chi phí và dĩ nhiên những bên muốn hưởng lợi từ tuyến hàng hải này cũng cần phải chia sẻ phần chi phí của mình. Nếu có bất kỳ mong muốn nào cải thiện tình hình hiện nay thì chúng ta cần phải tìm ra giải pháp xử lý tận gốc vấn đề”.

Nguy cơ khủng hoảng 2008 tái diễn nếu eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa.

Bloomberg dẫn phân tích của Công ty tư vấn năng lượng Rapidan Energy Group cho biết việc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa tới tháng 8 có thể đẩy kinh tế toàn cầu vào một cuộc suy thoái tương tự khủng hoảng tài chính năm 2008.

Ở kịch bản bi quan, nếu hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn đến tháng 8, mức thiếu hụt nguồn cung dầu trong quý III có thể tăng lên 6 triệu thùng/ngày. Các chuyên gia của Rapidan nhận định mặc dù bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện nay chưa nghiêm trọng như giai đoạn khủng hoảng dầu mỏ thập niên 1970 hay cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008, nhưng nguy cơ vẫn rất đáng lo ngại.

Ông Trump “rất thất vọng” về lập trường các nước NATO trong cuộc chiến Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ có cuộc gặp với các đồng minh NATO ngày 22/5, đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt dấu hỏi về tương lai của liên minh này do những bất đồng liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Trước khi lên đường tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Thụy Điển, ông Rubio cho biết Tổng thống Trump “rất thất vọng” với một số nước thành viên NATO vì đã không cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ phục vụ chiến dịch quân sự, trong đó đặc biệt nhắc tới Tây Ban Nha.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ thu hồi kho uranium đã làm giàu của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 tuyên bố, Washington cuối cùng sẽ giành quyền kiểm soát kho uranium được làm giàu của Iran, bất chấp lập trường cứng rắn từ Tehran rằng nước này sẽ không chuyển giao số vật liệu hạt nhân đó ra nước ngoài.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, nước này sẽ không cho phép Iran tiếp tục sở hữu lượng uranium được làm giàu gần cấp độ chế tạo vũ khí.

Trong khi đó, Đại giáo chủ Iran không cho phép đưa uranium đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ. Theo một số báo cáo, Đại giáo chủ Iran đã ra lệnh cấm chuyển lượng uranium đã làm giàu ở cấp độ cao của nước này ra khỏi lãnh thổ, bước đi được cho là có thể khiến tiến trình hòa đàm Mỹ - Iran đối mặt thêm thách thức.

Iran bác tin đạt thỏa thuận với Mỹ, Pakistan đẩy mạnh nỗ lực trung gian.

Truyền thông Iran đêm 21/5 đồng loạt đăng tin khẳng định, chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được thống nhất với Mỹ về kết thúc xung đột; trực tiếp bác bỏ một số tin đồn trước đó về việc Washington và Tehran đã đạt được giải pháp chấm dứt xung đột.

Các nguồn tin Iran khẳng định, các cuộc thảo luận liên quan giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra dưới sự hỗ trợ của Pakistan và một số bất đồng đã được thu hẹp. Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được thống nhất. Vấn đề làm giàu uranium của Iran cũng như quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz, vẫn nằm trong số những vướng mắc lớn nhất giữa hai bên.

Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ hủy cuộc bỏ phiếu về quyền phát động cuộc chiến Iran.

Các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ ngày 21/5 bất ngờ hủy cuộc bỏ phiếu đối với nghị quyết yêu cầu chấm dứt cuộc chiến với Iran nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không nhận được sự cho phép của Quốc hội, chỉ hai ngày sau khi một dự luật tương tự được thúc đẩy tại Thượng viện Mỹ.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào chiều 21/5 (giờ Washington), ngay trước khi các nghị sĩ rời thủ đô để bước vào kỳ nghỉ nhân Ngày Tưởng niệm. Trước đó, Hạ viện đã bác bỏ 3 nghị quyết liên quan đến quyền phát động chiến tranh trong các cuộc bỏ phiếu sít sao hồi đầu năm nay, với sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa. Điều này cho thấy sự hậu thuẫn mạnh mẽ trong nội bộ đảng đối với cuộc chiến với Iran cũng như đối với ông Trump.

Mỹ cho biết, Ukraine giành lại 400 km² lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa Starlink của Nga.

Theo báo cáo của tình báo quốc phòng Mỹ, Ukraine đã giành lại khoảng 400 km² lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa hàng nghìn thiết bị Starlink mà lực lượng Nga sử dụng trên chiến trường. Động thái này được cho là đã gây không ít khó khăn cho Moscow.

Theo đánh giá của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA), chiến dịch khóa truy cập Starlink của Ukraine đã gây ảnh hưởng đến hoạt động trên tiền tuyến của Nga, tạo điều kiện để quân đội Ukraine mở các đợt phản công tại miền Nam hồi đầu năm 2026.

Ukraine tuyên bố tấn công thêm một nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/5 cho biết các máy bay không người lái của Kiev đã tấn công thêm một nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, gây ra hỏa hoạn và tạo nên những cột khói đen dày đặc.

Động thái này được xem là đòn tấn công tầm xa mới nhất nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ chiến lược của Moscow. Theo ông Zelensky, mục tiêu của cuộc tấn công là nhà máy lọc dầu Syzran, nằm cách biên giới Ukraine hơn 800 km bên trong lãnh thổ Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine đã đăng tải trên mạng xã hội một đoạn video ghi lại hiện trường sau vụ việc.

EU tìm kiếm vai trò lớn hơn trong đàm phán với Nga.

Trong bối cảnh các nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine chưa đạt đột phá rõ ràng, châu Âu ngày càng lo ngại về nguy cơ bị gạt ra bên lề trong việc định hình trật tự an ninh khu vực hậu xung đột.

Trong bức thư gửi tới lãnh đạo 27 nước thành viên EU, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đề xuất EU xem xét trao cho Ukraine quy chế “thành viên liên kết”, cho phép nước này tham gia các cuộc họp của khối nhưng không có quyền biểu quyết. Theo kế hoạch này, Ukraine cũng sẽ tham gia Uỷ ban châu Âu và Nghị viện châu Âu với tư cách quan sát viên không có quyền bỏ phiếu.

Tổng thư ký NATO: Nhiều nước thành viên còn "dè dặt" viện trợ cho Ukraine.

Ngày 21/5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Mark Rutte, lên tiếng cảnh báo rằng nhiều quốc gia trong liên minh quân sự này vẫn chưa chi tiêu đủ ngân sách cần thiết để hỗ trợ Ukraine.

Phát biểu trước truyền thông, người đứng đầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bày tỏ sự tiếc nuối khi nguồn viện trợ tài chính và quân sự dành cho Kiev đang có sự phân bổ không đồng đều giữa các quốc gia thành viên. Ông Rutte nhấn mạnh việc duy trì và gia tăng ngân sách hỗ trợ cho Ukraine là điều sống còn trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn tiếp tục kéo dài dưới nhiều hình thức khác nhau.

Mỹ sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 cho biết, Washington sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, động thái được xem là tín hiệu củng cố hiện diện quân sự của Mỹ tại sườn phía Đông NATO giữa lúc an ninh châu Âu tiếp tục bất ổn và những bất đồng giữa Mỹ với các đồng minh NATO.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, quyết định này được đưa ra sau chiến thắng bầu cử của Tổng thống đắc cử Ba Lan Karol Nawrocki, người theo đường lối dân tộc bảo thủ và được ông Trump công khai ủng hộ.

7 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel tại Gaza.

Theo hãng tin thông tấn Palestine (WAFA), ít nhất 7 người tại Gaza đã thiệt mạng trong 24 giờ qua do các cuộc không kích của Israel. Israel cũng ban hành các cảnh báo mới yêu cầu người dân Gaza phải sơ tán.

Các cuộc tấn công diễn ra trên khắp Dải Gaza, bao gồm khu vực ven biển Al-Mawasi ở phía nam, nơi hàng chục nghìn người Palestine đang trú ẩn trong các lều trại, cùng các khu vực Deir al-Balah ở miền trung và Beit Lahiya ở phía bắc. Nguồn tin y tế cho biết trong số các nạn nhân có ít nhất một trẻ em tại Beit Lahiya.