Nóng thế giới ngày 24/5: Pakistan và Qatar nỗ lực cứu thỏa thuận hoà bình Mỹ-Iran

Đại diện Pakistan và Qatar dồn dập tới Iran để “cứu” thỏa thuận: Tiếp tục các nỗ lực chạy đua với thời gian nhằm “cứu” tiến trình hòa đàm Mỹ - Iran đang trong tình trạng bế tắc nghiêm trọng, hôm qua, đại diện của hai nhà trung gian hàng đầu khu vực là Pakistan và Qatar đã đồng loạt đến Tehran để xúc tiến các cuộc thảo luận liên quan.

Phát biểu với báo giới tại Tehran tối 22/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định sự khác biệt giữa Mỹ và Iran vẫn “sâu sắc và đáng kể”. Ông Baqaei nhấn mạnh hai bên không thể dễ dàng đi đến thỏa chỉ sau các chuyến thăm viếng hay cuộc đối thoại được tiến hành trong một vài tuần hoặc một vài tháng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng tiến trình ngoại giao cần có thêm thời gian để triển khai.

Ông Trump họp khẩn về Iran, cân nhắc bước đi tiếp theo: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/5 triệu tập cuộc họp với các quan chức an ninh quốc gia trong bối cảnh Washington tiếp tục đàm phán với Iran nhưng chưa đạt đột phá, đồng thời để ngỏ khả năng nối lại hành động quân sự.

Cuộc họp tại Nhà Trắng - vốn được Tổng thống Trump tổ chức thường xuyên - diễn ra trong lúc các nỗ lực ngoại giao vẫn đang tiếp tục nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, cuộc họp kết thúc mà chưa đưa ra quyết định cụ thể nào về hướng đi tiếp theo.

Mỹ thất vọng với phản ứng của một số đồng minh NATO về chiến sự Iran: Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Ngoại trưởng NATO ở Helsingborg, Thụy Điển ngày 22/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nước thành viên NATO sẽ tập trung thảo luận vấn đề Iran, an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và tăng chi tiêu quốc phòng.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã trao đổi về các ưu tiên chiến lược của liên minh, bao gồm tăng chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên, chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh NATO sắp tới tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ và mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng xuyên Đại Tây Dương.

Hai bên cũng thảo luận việc Mỹ phản đối các biện pháp bảo hộ có nguy cơ làm suy giảm khả năng phối hợp tác chiến và mức độ sẵn sàng của NATO, làm suy yếu nền công nghiệp quốc phòng xuyên Đại Tây Dương và ảnh hưởng tới khả năng cung cấp thiết bị cho quân đội.

Thủ tướng Tusk hoan nghênh quyết định điều quân đến Ba Lan của Mỹ: Ngày 22/5, Thủ tướng Donald Tusk hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump điều động thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, đồng thời cho rằng động thái này thể hiện cam kết của Washington đối với an ninh khu vực.

Thủ tướng Tusk nhấn mạnh, quyết định triển khai 5.000 binh sĩ đến Ba Lan mang lại lợi ích thiết thực cho an ninh quốc gia của nước này, đồng thời củng cố vị thế của Mỹ tại châu Âu. Việc tăng quân cũng giúp giảm thiểu những lo ngại trước đó khi Mỹ tuyên bố tạm dừng kế hoạch triển khai khoảng 4.000 binh sĩ đến Ba Lan. Theo ông Tusk, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên đã biến thách thức thành cơ hội, góp phần củng cố niềm tin của các đồng minh.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard từ chức: Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, bà Tulsi Gabbard, ngày 22/5 thông báo sẽ từ chức, với lý do chồng bà được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương hiếm gặp.

Theo Nhà Trắng, bà Tulsi Gabbard đã thông báo quyết định từ chức với Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục hôm 22/5. Việc từ chức sẽ có hiệu lực từ ngày 30/6. Trong thư từ chức đăng trên mạng xã hội X, được Nhà Trắng dẫn lại, bà Tulsi Gabbard cho biết chồng bà, Abraham Williams, gần đây được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương hiếm gặp và bà muốn dành thời gian ở bên gia đình.

FED chính thức có tân Chủ tịch: Ông Kevin Warsh ngày 22/5 đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), thay thế ông Jerome Powell, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đối mặt áp lực lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng mạnh vì chiến sự Iran.

Lễ tuyên thệ diễn ra tại Nhà Trắng với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cùng nhiều quan chức cấp cao Mỹ. Ông Warsh tuyên thệ trước Thẩm phán Tòa án Tối cao, qua đó trở thành Chủ tịch thứ 16 của Fed kể từ khi tổ chức này được thành lập vào năm 1913.

Tổng thống Trump gửi thông điệp bầu cử sớm, tập trung vào kinh tế: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/5 có bài phát biểu kéo dài 90 phút tại khu vực bầu cử số 17 của bang New York (NY-17). Đây được xem như thông điệp tranh cử sớm của đảng Cộng hòa tại một trong những khu vực bầu cử cạnh tranh quyết liệt nhất nước Mỹ.

NY-17 là khu vực mà ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, nhưng hiện do Hạ nghị sĩ Mike Lawler, một gương mặt ôn hoà của đảng Cộng hòa nắm giữ. Việc ông Donald Trump trực tiếp xuất hiện tại khu vực này cho thấy đảng Cộng hòa đang ưu tiên bảo vệ các ghế “dao động”, nơi nhóm cử tri trung dung có thể quyết định tương quan quyền lực tại Quốc hội sau bầu cử.

Chính quyền Mỹ thay đổi quy định cấp thẻ xanh: Chính quyền Tổng thống Trump ngày 22/5 đã yêu cầu người nước ngoài đang sinh sống tại Mỹ muốn xin thẻ xanh phải rời khỏi nước này và nộp hồ sơ tại quốc gia quê hương, thay vì được hoàn tất thủ tục ngay trên lãnh thổ Mỹ như thông lệ kéo dài hơn nửa thế kỷ qua.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, công dân nước ngoài có tư cách pháp lý hợp lệ đã có thể nộp đơn và hoàn tất toàn bộ quy trình xin thường trú tại Mỹ, bao gồm cả những người kết hôn với công dân Mỹ, người có thị thực lao động và sinh viên, người tị nạn và người xin tị nạn chính trị, cùng nhiều đối tượng khác.

Cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga chịu án phạt 19 năm tù vì tội tham nhũng: Ngày 22/5,Tòa án quân sự Nga tăng mức án đối với cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga Khalil Arslanov vì tội tham nhũng và gian lận trong lĩnh vực quốc phòng. Tòa án quân sự khu vực phía Tây nước Nga đã quyết định tăng mức án đối với ông Arslanov lên 19 năm tù giam theo chế độ nghiêm khắc, thay vì mức án 17 năm đã tuyên trước đó.

Trước đó, tháng 7/2025, Tòa án quân sự đồn trú số 235 đã tuyên phạt ông Arslanov 17 năm tù và tước quân hàm Thượng tướng, sau khi bị kết luận phạm tội nhận hối lộ đặc biệt lớn và lừa đảo quy mô lớn theo Bộ luật Hình sự Nga.

Thủ tướng Pakistan bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc 4 ngày: Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 23/5 bắt đầu lên đường thăm chính thức Trung Quốc trong chuyến công du kéo dài 4 ngày nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai nước.

Trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 23 đến 26/5, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif dự kiến hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường nhằm rà soát hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và chiến lược. Trọng tâm thảo luận sẽ là thúc đẩy phát triển chất lượng cao Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Pakistan (CPEC), cùng các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hợp tác công nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp, công nghệ thông tin, khoa học – công nghệ và giao lưu nhân dân.

Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cho biết xung đột Mỹ-Iran và tình hình Trung Đông cũng sẽ là nội dung quan trọng trong các cuộc trao đổi giữa lãnh đạo Pakistan và Trung Quốc.

Thủ tướng Campuchia lệnh triệt phá tận gốc tội phạm lừa đảo trực tuyến: Tại phiên họp Chính phủ Hoàng gia Campuchia, ngày 22/5, Thủ tướng Hun Manet đã ra lệnh triệt phá tận gốc các đường dây lừa đảo trực tuyến để bảo vệ uy tín quốc gia. Ngay trong ngày, người đứng đầu Chính phủ đã ký quyết định cách chức Giám đốc Công an và Chỉ huy trưởng lực lượng Hiến binh tỉnh Mondulkiri.

Tai nạn thảm khốc ở Campuchia: 14 người thiệt mạng, hơn 90 người bị thương: Theo thông tin sơ bộ từ Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia, sáng 23/5, xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Kampong Chhnang và tỉnh Svay Rieng, khiến 14 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương.

Theo thông báo mới nhất của Bộ Lao động và Đào tạo Nghề Campuchia: Vụ tai nạn thứ nhất xảy ra tại huyện Kampong Tralach, tỉnh Kampong Chhnang, nằm ở phía Tây Bắc thủ đô Phnom Penh, do một chiếc xe tải lớn đã đâm vào xe chở công nhân trên Quốc lộ 5, khiến 9 công nhân thiệt mạng (8 nữ công nhân), 9 người bị thương nặng và 35 người khác bị thương nhẹ.

Vụ nổ mỏ than ở Trung Quốc: 90 người đã thiệt mạng, 9 người vẫn còn mất tích: Theo thông tin mới nhất do truyền thông nhà nước Trung Quốc cập nhật, vụ nổ khí gas tại mỏ than ở miền Bắc Trung Quốc đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng. Đây được xem là thảm họa khai khoáng nghiêm trọng nhất tại nước này trong hơn 10 năm qua.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai và số thương vong vẫn tiếp tục được cập nhật. Hiện vẫn còn 9 người mất tích tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây.

Trước đó, hãng thông tấn Tân Hoa xã dẫn chỉ đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu triển khai “mọi nỗ lực cứu hộ” nhằm tìm kiếm những người còn mất tích.