Nóng thế giới ngày 26/7: Mỹ cảnh báo Nga - Trung không can thiệp cuộc chiến Iran

Mỹ tiếp tục không kích Iran, ông Trump cảnh báo Nga và Trung Quốc không can thiệp: Quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành một loạt cuộc không kích mới nhằm vào Iran trong đêm 23/7, giữa lúc Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn và cảnh báo Nga, Trung Quốc không can thiệp vào cuộc xung đột.

Một cây cầu bị phá hủy ở Iran. Ảnh: AP

Đây là đêm thứ 13 liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai bên sụp đổ. Trả lời phỏng vấn Axios, Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc một cuộc tấn công “lớn hơn bao giờ hết” nhằm vào Iran và sẽ sớm đưa ra quyết định.

Pakistan, Iran tìm cách nối lại đàm phán với Mỹ với hỗ trợ từ Trung Quốc: Ba nguồn tin Pakistan cho biết, Pakistan đang thăm dò khả năng nối lại các cuộc đàm phán Mỹ - Iran bị đình trệ về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 5 tháng, sau một nỗ lực do Trung Quốc khởi xướng.

Các cuộc thảo luận thăm dò đã diễn ra trong chuyến thăm của Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni tới thủ đô Pakistan tuần này - chuyến thăm thứ 2 của ông trong vòng 10 ngày qua, các nguồn tin cho biết. Ông Momeni, người được coi là thân cận với Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran, đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính phủ Pakistan và Tổng tư lệnh quân đội Asim Munir trong tuần này, theo các tuyên bố của chính phủ Pakistan. Cả ba nguồn tin đều cảnh báo rằng những trở ngại đối với đàm phán vẫn còn rất lớn.

Ông Trump: Mỹ đã đánh Iran "rất mạnh", cuộc chiến đang diễn ra theo tính toán: Trong bài phát biểu tại tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng hôm 24/7, Tổng thống Donald Trump cho biết, cuộc chiến ở Iran đang diễn ra theo tính toán của Mỹ.

“Nói chung, mọi việc đang diễn ra cực kỳ thuận lợi. Đừng tin vào những tin tức giả mạo”, ông Trump nói khi đề cập tình hình chiến sự. Tổng thống Mỹ tuyên bố Washington đã “đánh rất mạnh vào Iran”, đồng thời tuyên bố năng lực Hải quân và Không quân của Tehran đã bị suy yếu nghiêm trọng. “Họ chỉ còn rất ít máy bay không người lái, bất chấp những gì các bạn thấy”, ông nói.

Chiến sự Mỹ - Iran tạm lắng, Saudi Arabia mở chiến dịch tấn công Houthi: Cục diện xung đột tại Trung Đông đang có diễn biến mới. Sau 13 đêm liên tiếp không kích Iran, quân đội Mỹ lần đầu tạm dừng các cuộc tấn công. Trong khi đó, căng thẳng tại biển Đỏ leo thang khi liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu mở chiến dịch không kích lực lượng Houthi ở Yemen.

Liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu xác nhận đã phát động các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của lực lượng Houthi tại cảng Hodeidah trong đêm 24/7. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Thiếu tướng Turki Al-Malki, người phát ngôn của liên minh, khẳng định chiến dịch nhằm đáp trả việc Houthi tấn công các tàu hàng trên biển Đỏ, đe dọa an ninh và tự do hàng hải trong khu vực. Các mục tiêu bị tấn công gồm căn cứ hải quân Ras Al Khatib của Houthi nằm trong khu vực cảng Hodeidah và một trung tâm thông tin liên lạc của nhóm này gần cổng cảng.

Tổng thống Ukraine hé lộ thêm thông tin về việc hợp tác với Mỹ sản xuất UAV: Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 24/7 cho biết sự hợp tác giữa nước này với Mỹ trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV) có thể bao gồm việc xây dựng một nhà máy tại Mỹ để sản xuất các phương tiện bay sử dụng công nghệ tiên tiến của Ukraine.

Binh sỹ Ukraine vận hành UAV. Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky nhấn mạnh, Ukraine muốn nhanh chóng triển khai các bước tiếp theo dựa trên thỏa thuận ban đầu về UAV đã đạt được với Mỹ. Ông cho biết công nghệ UAV đang phát triển nhanh chóng và các UAV của nước này hiện có thể hoạt động ở khoảng cách hơn 3.000 km, trong tương lai có thể vươn tới những khoảng cách xa hơn.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bất ngờ được mời làm cố vấn ở Italy: Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho biết ông đã đề nghị ông Mykhailo Fedorov, người vừa bị cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, đảm nhận vai trò cố vấn tại Italy.

“Tôi đã gọi cho ông ấy ngay sau khi ông ấy bị cách chức và hỏi: Khi nào ông muốn đến Rome để làm việc với tôi với tư cách cố vấn?”, ông Crosetto phát biểu với nhật báo La Repubblica trong cuộc phỏng vấn được đăng hôm 25/7.

Khi được hỏi về phản ứng của ông Fedorov, Bộ trưởng Crosetto cho biết cựu quan chức Ukraine đã “xúc động” và coi lời đề nghị này là “một biểu hiện của sự kính trọng và tình bạn”.

Latvia thông qua lệnh cấm toàn diện đối với hàng tiêu dùng Nga và Belarus: Latvia đã thông qua lệnh cấm nhập khẩu trên phạm vi cả nước đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng có xuất xứ từ Nga và Belarus như sách, trò chơi điện tử, quần áo, đồ chơi và thiết bị thể thao.

Quốc hội Latvia đã thông qua các sửa đổi đối với luật hiện hành nhằm hạn chế nhập khẩu một loạt hàng tiêu dùng của Nga và Belarus hiện chưa nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU). Động thái này nhằm tiếp tục cắt giảm quan hệ kinh tế với Nga. Luật sửa đổi cấm nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc từ Nga và Belarus không thuộc diện bị EU áp đặt các biện pháp trừng phạt, thuế quan hoặc hạn chế thương mại khác. Đây được cho là một trong những lệnh cấm đầu tiên ở cấp quốc gia trong EU đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng của Nga và Belarus ngoài phạm vi các lệnh trừng phạt của khối.

Doanh nghiệp Mỹ kiện chính quyền của ông Trump vì đợt áp thuế mới: Hai doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump, cho rằng vòng áp thuế mới đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại đã vượt quá thẩm quyền của tổng thống và vi phạm luật pháp Mỹ.

Đơn kiện được nộp ngày 24/7 lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ tại New York, chỉ vài giờ sau khi chính quyền ông Trump chính thức áp thuế nhập khẩu mới ở mức 10% và 12,5% đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu. Nhà Trắng cho rằng các quốc gia này chưa có đủ biện pháp ngăn chặn việc xuất khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức sang Mỹ.

Romania bắn hạ máy bay không người lái xâm phạm không phận: Ngày 24/7, Tổng thống Romania Nicusor Dan xác nhận, một máy bay không người lái (UAV) đã xâm phạm không phận nước này và đã bị máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Romania bắn hạ.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Romania, một máy bay F-16 của Không quân nước này đã khóa mục tiêu và bắn hạ UAV bằng tên lửa không đối không, sau khi hệ thống giám sát radar phát hiện UAV này xâm phạm không phận. Vụ việc xảy ra tại khu vực không có người ở gần vùng Buzau.

Mỹ muốn Saudi Arabia tham gia Hiệp định Abraham: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/7 khẳng định sẽ không thúc đẩy thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự với Saudi Arabia nếu nước này không tham gia Hiệp định Abraham và bình thường hóa quan hệ với Israel.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc Saudi Arabia tham gia Hiệp định Abraham luôn là điều kiện được hiểu ngầm trong các cuộc đàm phán về hợp tác hạt nhân giữa hai nước. Ông nhấn mạnh Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cũng như phía Saudi Arabia đều nắm rõ điều này.

Venezuela chính thức thông báo về việc rút khỏi Tòa hình sự quốc tế: Ngoại trưởng Venezuela hôm 24/7 cho biết nước này đã chính thức thông báo với Liên hợp quốc quyết định của mình về việc rút khỏi Tòa Hình sự Quốc tế.

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Venezuela Felix Plasencia cho biết, theo chỉ đạo của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, Venezuela đã chính thức thông báo với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres về việc khởi động tiến trình rút khỏi tòa án Hình sự quốc tế theo Điều 127 của quy chế.

Trung Quốc phản đối Mỹ áp thuế đơn phương: Trung Quốc phản đối việc Mỹ áp đặt các biện pháp thuế quan đơn phương, cho rằng chiến tranh thương mại và chiến tranh thuế quan không đem lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 24/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định: "Lập trường của Trung Quốc đối với các vấn đề kinh tế, thương mại Trung - Mỹ là nhất quán và rõ ràng, phản đối mọi hình thức áp thuế đơn phương. Chiến tranh thuế quan và chiến tranh thương mại không phù hợp với lợi ích của bất kỳ bên nào".