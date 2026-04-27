Nóng thế giới ngày 27/4: Nổ súng trong bữa tiệc ở Nhà Trắng, ông Trump thoát nạn

Ông Trump được sơ tán khẩn cấp sau sự cố an ninh tại tiệc phóng viên ở Nhà Trắng: Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhiều quan chức cấp cao đã phải rời khỏi buổi tiệc thường niên của Hiệp hội phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 sau khi xuất hiện một mối đe dọa chưa xác định. Hiện chưa ghi nhận trường hợp bị thương.

Sự cố xảy ra đúng vào thời điểm ông Trump tham dự lần đầu tiên với tư cách tổng thống tại tiệc thường niên của Hiệp hội phóng viên Nhà Trắng ở Washington. Đây là sự kiện vốn thu hút sự chú ý lớn khi quy tụ các chính trị gia, nhà báo, người nổi tiếng và giới quan sát.

Nghi phạm vụ nổ súng tại tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng là ai?: Nghi phạm trong vụ nổ súng gây hoang mang tại tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng được cơ quan chức năng xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, sống tại Torrance – khu vực ven biển thuộc vùng Nam Vịnh (South Bay), giáp Los Angeles.

Theo các nguồn thực thi pháp luật, nghi phạm Cole Tomas Allen bị bắt giữ sau tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng là một người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ, từng làm giáo viên bán thời gian đồng thời phát triển trò chơi điện tử.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra động cơ cũng như các tình tiết liên quan đến vụ nổ súng gây chấn động tại sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump và nhiều quan chức cấp cao Mỹ.

Ông Trump hủy chuyến đi Pakistan của các đặc phái viên Mỹ: Tổng thống Donald Trump bất ngờ hủy chuyến đi Pakistan của các đặc phái viên Mỹ sau khi Ngoại trưởng Iran rời Islamabad, khiến kỳ vọng về vòng đàm phán hòa bình Mỹ - Iran tiếp tục bị phủ bóng bất ổn.

Thông tin được ông Trump xác nhận trong một bài đăng trên Truth Social trưa 25/4. Ông cho rằng không nên lãng phí thời gian cho việc di chuyển khi vẫn còn nhiều công việc cần xử lý, đồng thời chỉ trích nội bộ lãnh đạo Iran đang chia rẽ và hỗn loạn.

Ông Trump viết rằng “không ai biết ai đang nắm quyền, kể cả chính họ”, đồng thời khẳng định Mỹ đang nắm mọi lợi thế và nếu Iran muốn đàm phán thì chỉ cần chủ động gọi điện.

Tổng thống Mỹ thông báo nhận được đề xuất mới từ Iran: Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã nhận được một đề xuất mới từ phía Iran, ngay sau khi ông quyết định hủy chuyến đi của các đặc phái viên Mỹ đến Islamabad. Ông Trump đồng thời nhấn mạnh yêu cầu then chốt của Washington vẫn là đảm bảo Iran không phát triển vũ khí hạt nhân.

Về phía Pakistan, Thủ tướng Shehbaz Sharif ngày 25/4 đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, tái khẳng định cam kết thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực. Ông Sharif cũng chia sẻ tổng quan về các hoạt động ngoại giao gần đây với nhiều nhà lãnh đạo thế giới và lưu ý rằng những nỗ lực này đã giúp xây dựng sự đồng thuận rộng rãi hơn trong việc ủng hộ đối thoại, ngoại giao bền vững nhằm đạt được hòa bình lâu dài tại khu vực đang bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Ngoại trưởng Araghchi trở lại Pakistan, Iran hoài nghi thiện chí của Mỹ: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bất ngờ trở lại Pakistan giữa lúc Tehran bày tỏ hoài nghi về thiện chí đàm phán của Mỹ. Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang sau các cuộc thương lượng chưa đạt đột phá.

Hoài nghi được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu ra trong bài viết trên mạng xã hội X tối qua, ngay sau khi rời Pakistan để đến Oman, chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến công du 3 nước Pakistan, Oman và Nga.

Ông Araghchi cho biết ông đã chia sẻ với các quan chức Pakistan về sự quan tâm của Iran đối với một khung làm việc hướng tới kết thúc hoàn toàn xung đột. Tuy nhiên, Iran vẫn chưa thể xác định được liệu Mỹ có thực sự nghiêm túc với giải pháp ngoại giao hay không.

Ngoại trưởng Iran đến Islamabad chiều 24/4 và có loạt cuộc trao đổi với cả Thủ tướng, Ngoại trưởng và Tư lệnh quân đội Pakistan. Ông Araghchi rời Islamabad chiều qua, trước khi các đại diện Mỹ đến Pakistan.

Tổng thống Iran: Không chấp nhận đàm phán "áp đặt" dưới sức ép từ Mỹ: Cơ quan Phát thanh – Truyền hình Cộng hoà Hồi giáo Iran (IRIB) đưa tin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mới đây tuyên bố Tehran sẽ không tham gia các cuộc đàm phán “mang tính áp đặt” với Mỹ trong bối cảnh phải đối mặt với sức ép và những lời đe dọa ngày càng gia tăng từ Washington.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 25/4, nhà lãnh đạo Iran cho rằng các động thái hiện tại từ Washington đang làm xói mòn lòng tin, đồng thời khiến mọi triển vọng đối thoại trở nên mong manh hơn. Ông nhấn mạnh tiến trình đàm phán khó có thể đạt được bước tiến thực chất nếu “các hành động thù địch và áp lực mang tính đối đầu” từ phía Mỹ không được chấm dứt.

Thủ tướng Israel ra lệnh tấn công Hezbollah: Thủ tướng Israel ra lệnh quân đội tấn công mạnh các mục tiêu Hezbollah tại Lebanon, bất chấp lệnh ngừng bắn vừa được gia hạn 3 tuần. Giao tranh tiếp diễn khiến nhiều người thương vong.

Theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel, quân đội đã được chỉ thị tấn công mạnh mẽ các mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon. Lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon, có hiệu lực từ ngày 16/4, đã được gia hạn 3 tuần, dẫn đến việc giảm đáng kể các hành động thù địch, nhưng Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục đụng độ ở miền Nam Lebanon, nơi Israel duy trì sự hiện diện quân sự trong vùng đệm tự tuyên bố.

Hàng nghìn người biểu tình ở Tel Aviv kêu gọi giảm căng thẳng: Ngày 25/4, hàng nghìn người dân Israel đã tập trung tại trung tâm Tel Aviv để tham gia một cuộc biểu tình kêu gọi chính phủ theo đuổi chính sách hòa bình.

Những người biểu tình mang theo các biểu ngữ hối thúc chính phủ điều chỉnh chính sách theo hướng giảm căng thẳng và tránh xung đột trong khu vực. Họ cũng yêu cầu tổ chức bầu cử sớm và bảo vệ các giá trị dân chủ.

Ngoài ra, một trong những yêu cầu trọng tâm là thành lập ủy ban điều tra về việc không ngăn chặn được cuộc tấn công của phong trào Hamas ngày 7/10/2023, sự kiện đã dẫn đến chuỗi xung đột kéo dài nhiều năm.

Cháy động cơ máy bay khi cất cánh tại Ấn Độ, 6 người nhập viện: Rạng sáng 26/4, 6 hành khách bị thương và phải nhập viện khi động cơ của một máy bay chở khách của hãng hàng không Thụy Sĩ (Swiss International Air Lines) bị bốc cháy trong hành trình cất cánh tại sân bay quốc tế Indira Gandhi ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Sự cố xảy ra tại sân bay quốc tế Indira Gandhi ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khi chiếc máy bay Airbus A330 thực hiện chuyến bay số hiệu LX147 từ Delhi đi Zurich. Trong quá trình tăng tốc cất cánh vào khoảng 1 giờ sáng nay (theo giờ địa phương), một động cơ bất ngờ gặp trục trặc và bốc cháy, buộc phi hành đoàn phải lập tức dừng cất cánh.

Trung Quốc dọa EU phải chịu mọi hậu quả sau lệnh trừng phạt nhằm vào Nga: Quan hệ giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục có dấu hiệu nóng lên sau các động thái trừng phạt của khối này nhằm vào các doanh nghiệp Trung Quốc liên quan đến Nga.

Trong một tuyên bố đưa ra tối 25/4, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) đã yêu cầu EU ngay lập tức đưa các doanh nghiệp và cá nhân Trung Quốc khỏi danh sách trừng phạt mà khối này ban hành nhằm vào Nga, tuân thủ tinh thần đồng thuận giữa lãnh đạo hai bên, giải quyết các mối quan ngại thông qua đối thoại và tham vấn.