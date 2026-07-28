Nóng thế giới ngày 28/7: Iran cảnh báo Ukraine về vụ tấn công tàu ở biển Caspi

Iran thông báo dừng tấn công, sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ. Một nguồn tin cấp cao Iran ngày 26/7 cho biết nước này sẽ dừng toàn bộ hoạt động tập kích, nếu Mỹ không tiếp tục gây hấn. Iran đồng thời khẳng định sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ để giải quyết xung đột. Theo nguồn tin, Iran vẫn cảnh giác cao độ với những toan tính của Mỹ, đồng thời giữ nguyên lập trường sẵn sàng đối đầu “ăn miếng trả miếng”, nếu bị gây hấn trở lại. Mặc dù vậy, Tehran khẳng định sẽ không khai hỏa, nếu Washington tiếp tục duy trì tình trạng yên tĩnh và không tấn công như hiện nay.

Cùng ngày, một số nguồn tin khu vực cho biết, giới chức Iran đã thông báo với nhà trung gian Pakistan rằng Iran sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ để kết thúc chiến tranh. Địa điểm đối thoại có thể là Thụy Sỹ, Qatar hoặc Pakistan. Về trình tự đàm phán, Iran vẫn ưu tiên giải quyết eo biển Hormuz, tiếp đó là giải phóng tài sản bị đóng băng của Tehran và cuối cùng là chương trình hạt nhân.

Một người phụ nữ đi bộ trên đường phố ở Tehran, Iran, ngày 14/6/2026. Anhr: WANA/Reuters

Tổng thống Trump phủ nhận việc Mỹ sắp hết đạn dược. Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 26/7, đã phủ nhận các báo cáo cho rằng Mỹ đang cạn kiệt đạn dược trong cuộc xung đột với Iran. “Chúng tôi có nhiều đạn dược hơn bất kỳ ai trên thế giới, và nhiều hơn mức cần thiết,” ông Trump phát biểu với tờ Wall Street Journal trong một cuộc phỏng vấn.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cũng khẳng định Mỹ có “mọi thứ cần thiết” cho các hoạt động quân sự chống lại Iran, bác bỏ các báo cáo cho rằng kho vũ khí của Mỹ đang cạn kiệt. “Tôi muốn nói rõ ràng: Quân đội Mỹ, và tôi đã xác minh điều này bằng mọi cách, có mọi thứ cần thiết để tiến hành chiến dịch này một cách hiệu quả nhất có thể” ông Waltz phát biểu trong chương trình “Meet the Press” của NBC News.

Lãnh tụ tối cao Iran nêu điều kiện chấm dứt xung đột tại Lebanon. Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 26/7 tuyên bố việc bảo đảm “toàn vẹn lãnh thổ” của Lebanon là điều kiện tiên quyết để chấm dứt xung đột, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang được thúc đẩy. Trong thông cáo được phát trên truyền hình, lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nhấn mạnh rằng, việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon là nền tảng để đạt được một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran nhằm tạo thêm không gian cho các nỗ lực ngoại giao. Ông Mike Waltz khẳng định Mỹ vẫn ưu tiên giải pháp đàm phán để giảm căng thẳng trong khu vực.

Ngoại trưởng Araqchi: Vụ Ukraine tấn công tàu Iran “không thể không bị đáp trả”. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 26/7 tuyên bố vụ tấn công của Ukraine nhằm vào một tàu thương mại của Iran trên Biển Caspi “không thể không bị đáp trả”, đồng thời cáo buộc đây là hành động vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Araqchi cáo buộc Tổng thống Ukraine Zelensky đã ra lệnh tấn công một tàu thương mại của Iran, khiến một thủy thủ thiệt mạng. Phía Iran gọi đây là “hành động vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên hợp quốc”, đồng thời cáo buộc vụ việc được thực hiện “theo chỉ đạo của Israel nhằm lôi kéo châu Âu vào cuộc chiến”. Tuy nhiên, Iran chưa công bố bằng chứng công khai để chứng minh cáo buộc này.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky tuyên bố lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào những tàu vận chuyển hàng hóa quân sự trên Biển Caspi có liên quan đến Iran, nhưng không bình luận trực tiếp về các cáo buộc của Iran đối với vụ tấn công tàu thương mại.

Iran cảnh báo Ukraine về vụ tấn công tàu ở biển Caspi. Ảnh minh họa: X

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 28/7 tới. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra đầu tháng này tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo kế hoạch, ông Zelensky sẽ tới Washington để tham dự lễ tang Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Thông tin về chuyến thăm được công bố trong bối cảnh ông Zelensky tuyên bố đã chỉ đạo các cơ quan tình báo Ukraine chia sẻ với Mỹ những thông tin mà Kiev cho là Nga đã hỗ trợ Iran trong cuộc xung đột đang diễn ra với Mỹ.

Ukraine tiết lộ danh sách mục tiêu ưu tiên cho các đòn tấn công tầm xa vào Nga. Phát biểu sau cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao ngày 26/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã xây dựng danh sách mới về các mục tiêu ưu tiên cho chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga.

Ông cho biết Ukraine hiện có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách hơn 3.000 km và đang tiếp tục phát triển để mở rộng tầm hoạt động của các loại vũ khí này. “Từ lâu, chiều sâu chiến lược là một lợi thế của Nga. Tuy nhiên, hiện nay điều đó đang trở thành một vấn đề đối với giới lãnh đạo chính trị và quân sự nước này, khi phần lớn các hệ thống phòng không được tập trung bảo vệ Moscow, các khu vực đặt trụ sở cơ quan chính quyền, cầu Crimea và thành phố St. Petersburg”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Putin cảnh báo Ukraine có thể mất thêm các vùng lãnh thổ. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ukraine cuối cùng sẽ mất các vùng lãnh thổ phía Tây từng thuộc Ba Lan, Hungary và Romania, đồng thời khẳng định các tàu chiến cỡ lớn vẫn sẽ là lực lượng nòng cốt của Hải quân Nga. Phát biểu tại cuộc gặp với các quân nhân Hải quân Nga hôm 26/7, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Ukraine "sớm hay muộn" sẽ mất các vùng lãnh thổ phía Tây mà ông nói từng thuộc Ba Lan, Hungary và Romania.

“Tôi tin rằng sớm hay muộn Ukraine sẽ mất các vùng lãnh thổ phía Tây, những vùng đất từng thuộc Ba Lan, Hungary và Romania. Điều đó có thể không xảy ra vào ngày mai hay ngày kia. Có thể mất một năm, hai năm, 10 năm hoặc 15 năm, nhưng lịch sử cuối cùng sẽ đưa mọi thứ trở về đúng vị trí của nó”, ông Putin nói. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng Moscow từng là bên duy nhất bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhưng Kiev đã lựa chọn coi Nga là đối thủ.

Pháo thủ Lữ đoàn Pháo binh độc lập số 44, thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, khai hỏa pháo M777 nhằm vào lực lượng Nga, tại tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine, ngày 24/12/2025. Ảnh: Reuter

Romania bắn hạ chiếc máy bay không người lái thứ ba xâm phạm không phận. Ngày 26/7, Quân đội Romania đã bắn hạ chiếc máy bay không người lái (UAV) thứ ba xâm phạm không phận quốc gia trong 3 ngày liên tiếp, đánh dấu sự leo thang mới nhất đối với quốc gia thành viên NATO này.

Theo Bộ Quốc phòng Romania, ngay sau khi hệ thống radar phát hiện một máy bay không người lái (UAV) vi phạm không phận quốc gia, phi công F-16 của Không quân Romania đã bắn hạ thiết bị này cách Sulina khoảng 12 km về phía đông bắc, gần biên giới với Ukraine. Việc đánh chặn được thực hiện trên vùng biển thuộc chủ quyền của Romania và không gây thiệt hại hay thương vong cho người dân.

Bộ trưởng Quốc phòng Radu Miruță nhấn mạnh, sự việc này một lần nữa cho thấy cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tạo ra những rủi ro vượt ra ngoài biên giới Kiev. Romania sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền và không phận, đồng thời khẳng định những hành động tương tự như vậy phải được chấm dứt.

Bão Noul gây mưa diện rộng ở Trung Quốc. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, trong những ngày tới, hoàn lưu bão Noul sẽ tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng từ khu vực Hoa Nam lên đến Giang Nam, Giang Hán và phía tây khu vực Hoàng Hoài, nhiều nơi có mưa rất to, thậm chí đặc biệt lớn. Các sông như Bắc Giang, Đông Giang, Hàn Giang và khu vực ven biển phía đông Quảng Đông được dự báo sẽ xuất hiện đợt nước dâng rõ rệt.

Trước tình hình này, ngành thủy lợi Trung Quốc đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Tại tỉnh Quảng Đông, hơn 260 hồ chứa đã được điều tiết xả trước để đón lũ, với tổng dung tích xả đạt khoảng 697 triệu m³. Các công trình thủy điện và hồ chứa lớn trên lưu vực Châu Giang như Phi Lai Hiệp, Cao Pha, hệ thống thủy lợi Đông Giang cũng được điều phối nhằm hạ mực nước sông từ 0,5 đến 1,5 m, giảm áp lực cho hạ du.

Nổ súng ở Seattle (Mỹ): 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 18h ngày 26/7 (theo giờ địa phương), tại lễ hội ẩm thực truyền thống ở thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ.

Thời điểm vụ việc xảy ra, lễ hội ẩm thực đang bước vào những giờ mở cửa cuối và thu hút rất đông người tham dự. Trong số người thiệt mạng, hai nạn nhân tử vong tại hiện trường, trong khi một người khác không qua khỏi dù đã được đưa tới bệnh viện. Bốn người khác bị thương, gồm một bé trai 2 tuổi và ba người lớn, hiện đều trong tình trạng ổn định.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát Seattle, vụ việc bắt nguồn từ hai nghi phạm nổ súng nhắm vào nhau. Một nghi phạm đã bị bắt giữ, trong khi cảnh sát đang truy tìm đối tượng còn lại. Nhà chức trách chưa công bố danh tính hay mô tả nghi phạm đang bỏ trốn. Hiện lực lượng chức năng xác định không còn mối đe dọa đối với cộng đồng.