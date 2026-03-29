Nóng thế giới ngày 29/3: Houthi tham chiến, xung đột Trung Đông leo thang

Tổng thống Trump bất ngờ gọi Eo biển Hormuz là "Eo biển Trump": Tổng thống Donald Trump đã gây chú ý khi bất ngờ gọi Eo biển Hormuz là “Eo biển Trump” trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh FII Priority Summit ở Miami Beach, bang Florida hôm 27/3

“Họ phải mở cửa, họ phải mở cửa eo biển Trump — ý tôi là eo biển Hormuz", ông Trump nói trước đám đông, trước khi nhanh chóng đính chính bằng giọng hài hước.

“Xin lỗi, đó là một sai lầm khủng khiếp", ông nói thêm. "Truyền thông giả sẽ nói rằng tôi lỡ lời. Nhưng với tôi thì hiếm khi có chuyện ‘vô tình’ như vậy".

Ông Trump. Ảnh: Reuters

Houthi chính thức tham chiến, lần đầu phóng tên lửa vào Israel: Truyền thông Israel cho biết, Houthi đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía Nam Israel sáng sớm 28/3 và quả đạn đã bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn. Cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại nào.

Đây là lần đầu tiên kể từ đầu xung đột ngày 28/2, Houthi phóng tên lửa về phía Israel. Tuy nhiên, sau cuộc tấn công, nhóm này chưa đưa ra tuyên bố liên quan. Cũng chưa rõ liệu việc tham chiến của Houthi chỉ dừng ở việc phóng tên lửa và UAV tấn công Israel, hay sẽ mở lại chiến dịch tập kích các tàu trên biển Đỏ như trong giai đoạn chiến sự Gaza từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2025.

Ông Trump giải thích lý do không gọi căng thẳng ở Iran là "chiến tranh": Tổng thống Trump hôm 27/3 nói rằng ông có “lý do pháp lý” khi gọi những gì đang diễn ra tại Iran là một “xung đột quân sự”, thay vì “chiến tranh”. Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, cuộc chiến này tới nay "vẫn chưa kết thúc".

“Họ gọi đó là chiến tranh. Tôi gọi đó là xung đột quân sự và có những cơ sở pháp lý cho cách gọi đó", ông Trump nói.

Dù trước đây từng sử dụng thuật ngữ “chiến tranh” để mô tả những gì đang diễn ra ở Trung Đông, phát biểu mới nhất của ông Trump được cho là nhằm tránh các ràng buộc pháp lý, đặc biệt là nghĩa vụ phải xin phép Quốc hội Mỹ trước khi chính thức phát động chiến tranh.

Mỹ dồn quân tới Trung Đông, hé lộ 3 kịch bản tấn công Iran: Mỹ đang chuẩn bị triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông, làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng tiến hành một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào Iran, trong bối cảnh xuất hiện những thông tin trái chiều liên quan tới các nỗ lực đàm phán hòa bình.

Theo các nguồn tin, Lầu Năm Góc dự kiến điều động khoảng 3.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 của Lục quân Mỹ tới Trung Đông, cùng với hai đơn vị viễn chinh của Thủy quân lục chiến, nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự liên quan đến Iran.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự nhận định quy mô lực lượng được triển khai cho thấy Washington nhiều khả năng chỉ hướng tới các chiến dịch hạn chế, trong thời gian ngắn, thay vì một chiến dịch trên bộ kéo dài.

Mỹ điều thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông: Theo Hải quân Mỹ, đầu tuần này nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush đã rời căn cứ Norfolk, bang Virginia để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, với điểm đến dự kiến là Trung Đông.

Việc triển khai thêm này có thể nâng tổng số tàu sân bay Mỹ hoạt động trong khu vực lên ba, trong bối cảnh Washington gia tăng hiện diện quân sự liên quan đến các hoạt động nhằm vào Iran. Hiện chưa rõ nhóm tác chiến của tàu sân bay George H.W. Bush sẽ mất bao lâu để tới khu vực.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush. Ảnh: Reuters

Mỹ thúc đẩy kế hoạch hậu chiến cho eo biển Hormuz: Tại cuộc họp Ngoại trưởng G7 diễn ra hôm qua tại Pháp, Mỹ nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng minh đối với chiến dịch quân sự tại Iran, đồng thời thúc đẩy một kế hoạch hậu chiến cho eo biển Hormuz. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa Mỹ và các đồng minh tiếp tục bộc lộ rõ.

Tuyên bố chung sau hội nghị kéo dài hai ngày nhấn mạnh yêu cầu giảm thiểu tác động của xung đột đối với dân thường, cơ sở hạ tầng thiết yếu và các đối tác khu vực, đồng thời tái khẳng định sự cần thiết phải khôi phục quyền tự do hàng hải an toàn, không thu phí tại eo biển Hormuz.

IAEA bác bỏ nguy cơ rò rỉ phóng xạ sau vụ tấn công vào nhà máy nước nặng Iran: Trong một thông cáo đưa ra rạng sáng 28/3 (theo giờ địa phương), Tổng Giám đốc IAEA, Rafael Grossi xác nhận rằng các cảm biến và thiết bị giám sát đặt tại hiện trường không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mức độ phóng xạ tăng cao. Cơ sở bị nhắm mục tiêu là một nhà máy nước nặng, vốn không chứa các vật liệu hạt nhân dễ gây phản ứng dây chuyền hoặc phát tán bụi phóng xạ nguy hiểm như các lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động.

Ngoại trưởng Mỹ: Sẽ sớm nhận được phản hồi của Iran về đề xuất hòa bình 15 điểm: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Iran về đề xuất 15 điểm do chính quyền Tổng thống Trump đưa ra nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông cho biết câu trả lời "có thể sẽ đến sớm".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trước báo chí sau cuộc họp các Ngoại trưởng G7 với các nước đối tác tại sân bay Bourget ở Le Bourget ngày 27/3/2026. Ảnh: AP

“Chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận được một số thông điệp và tín hiệu gián tiếp từ phía Iran cho thấy họ sẵn sàng thảo luận về một số vấn đề nhất định", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với CNN.

Giám đốc FBI Kash Patel bị hacker có liên hệ với Iran tấn công mạng: CNN dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, các tin tặc có liên hệ với chính phủ Iran đã xâm nhập vào tài khoản email cá nhân của Giám đốc FBI Kash Patel và phát tán nhiều tài liệu riêng tư, bao gồm cả hình ảnh lẫn văn bản.

Nhóm tin tặc đã công bố một loạt hình ảnh của ông Patel từ thời điểm trước khi ông đảm nhiệm cương vị đứng đầu FBI, khẳng định rằng chúng được đánh cắp từ email cá nhân của ông. Một nguồn tin khác quen thuộc với vụ việc cũng xác nhận tính xác thực của các hình ảnh này.

Giám đốc FBI Kash Patel. Ảnh: Reuters

Xung đột Iran thúc đẩy Ấn Độ trở lại với năng lượng Nga: Khi các nhà ngoại giao Ấn Độ đàm phán một thỏa thuận nhằm giảm bớt các mức thuế trừng phạt của Mỹ đối với hàng xuất khẩu của nước này hồi tháng 1/2026, New Delhi đã cắt giảm mạnh việc mua dầu thô của Nga - động thái được xem là nhượng bộ đáng kể đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau, Ấn Độ và Nga lại tăng cường hợp tác năng lượng. Theo hai nguồn thạo tin, hai bên đã nhất trí chuẩn bị cho việc Nga nối lại các hoạt động bán trực tiếp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Ấn Độ lần đầu tiên kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra. Một trong các nguồn tin cho biết, nếu New Delhi quyết định theo đuổi thỏa thuận này các cuộc đàm phán có thể hoàn tất trong vài tuần.

Cựu Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli bị bắt giữ: Ngày 28/3, cựu Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli đã bị bắt giữ sau khi chính phủ mới quyết định thực thi các khuyến nghị của ủy ban điều tra Nepal liên quan đến các cuộc biểu tình của thế hệ Gen Z diễn ra hồi tháng 9/2025.

Theo thông tin chính thức từ cảnh sát Nepal, ông KP Sharma Oli đã bị bắt tại khu vực Gundu, cách thủ đô Kathmandu khoảng 12 km. Cùng thời điểm, cựu Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak cũng bị bắt giữ tại nhà riêng. Cả hai bị cáo buộc liên quan đến việc trấn áp các cuộc biểu tình trong hai ngày 8–9/9/2025, khiến 77 người thiệt mạng, trong đó có nhiều thanh niên.