Nóng thế giới ngày 29/4: Iran tuyên bố còn nhiều lá bài để đối phó Mỹ

Iran tuyên bố còn nhiều lá bài để đối phó Mỹ. Hãng thông tấn Al Jazeera ngày 27/4 đưa tin, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf mới đây bác bỏ những tuyên bố của giới chức Mỹ về ưu thế vượt trội của Washington trước Tehran trong cuộc đối đầu kinh tế.

"Chính quyền Mỹ đã sử dụng gần hết các 'lá bài' của họ, trong khi chúng tôi vẫn còn nhiều 'lá bài' chưa lật. Mỹ đang đối mặt với các hạn chế khi nói về biện pháp gây áp lực kinh tế, trong khi chúng tôi vẫn có thể gây áp lực lên thị trường năng lượng bằng các biện pháp ở 2 eo biển Hormuz, Bab el-Mandeb và các đường ống dẫn dầu ở Trung Đông", ông Qalibaf cho biết.

Một tên lửa hành trình do Iran tự sản xuất được phóng trong cuộc tập trận ở phía bắc Ấn Độ Dương. Ảnh: Reuters

Iran cảnh báo vùng Vịnh sẽ không ổn định nếu an ninh của Tehran không được đảm bảo. Phái bộ Iran tại Liên hợp quốc tối 27/4 khẳng định, toàn bộ các nước vùng Vịnh sẽ không có được ổn định và an toàn, nếu an ninh của Iran không được đảm bảo một cách vững chắc.

Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đại diện Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani nêu rõ: an ninh và sự ổn định lâu dài tại vịnh Ba Tư và rộng hơn là toàn khu vực, chỉ có thể đạt được bằng việc chấm dứt vĩnh viễn các hành vi gây hấn chống Iran, đồng thời đảm bảo quyền chủ quyền và lợi ích chính đáng của Tehran.

Cảnh báo của đại diện Iran ở Liên hợp quốc đưa ra trong bối cảnh nước này vừa chuyển đến Mỹ khung đàm phán hòa bình mới gồm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu chỉ tập trung đàm phán về thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn xung đột. Iran khẳng định việc đàm phán các giai đoạn tiếp sau của đề xuất, lần lượt tập trung vào các vấn đề eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân, chỉ có thể được tiến hành, sau khi đạt được thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn chiến tranh.

Phản ứng của ông Trump về đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/4 gửi tín hiệu cho thấy ông khó có thể chấp nhận đề xuất mới nhất từ Iran về việc chấm dứt xung đột. Theo đó, Tehran đưa ra kế hoạch mở lại eo biển Hormuz, song vẫn để ngỏ các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân cho các cuộc đàm phán sau này.

CNN dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, ông Trump đã bày tỏ quan điểm này trong cuộc họp cùng các quan chức an ninh quốc gia cấp cao diễn ra cùng ngày, nơi hồ sơ Iran là nội dung thảo luận chính. Một trong hai nguồn tin nhận định khả năng Tổng thống Mỹ chấp thuận kế hoạch nói trên là rất thấp, dù đề xuất đã được chuyển tới Washington trong vài ngày gần đây.

Sau cuộc họp, các bước đi tiếp theo của Tổng thống Trump vẫn chưa được xác định rõ. Giới chức Mỹ cho biết họ tiếp tục quan ngại về những dấu hiệu chia rẽ trong nội bộ Iran, đồng thời chưa rõ ai là người nắm quyền quyết định cuối cùng đối với một thỏa thuận tiềm năng. Nhà Trắng từ chối bình luận chi tiết về các cuộc đàm phán.

Ngoại trưởng Rubio chỉ ra rào cản lớn nhất với thỏa thuận Mỹ - Iran. Ông Rubio đề cập đến tình trạng “phân mảnh” trong bộ máy lãnh đạo Iran, cho rằng các nhà đàm phán của Tehran thường xuyên bất đồng với các phe phái khác trong nội bộ chính quyền, qua đó làm hạn chế đáng kể phạm vi của các cuộc đàm phán hòa bình.

“Ngoài thực tế rằng đất nước này được điều hành bởi các giáo sĩ Hồi giáo Shia cấp tiến, vốn đã là một trở ngại lớn thì vấn đề khác là sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ. Tôi cho rằng điều này đã tồn tại từ trước, nhưng hiện nay trở nên rõ rệt hơn nhiều. Cách tốt nhất để hiểu Iran là nhìn vào tầng lớp chính trị hiện nay. Người ta thường nói về phe ôn hòa và phe cứng rắn, nhưng thực tế tất cả đều là phe cứng rắn. Tuy nhiên, có những người hiểu rằng họ cần điều hành một quốc gia và một nền kinh tế, trong khi cũng có những người hoàn toàn bị chi phối bởi động cơ thần học", ông Rubio nhận định.

Theo ông, nhóm “cứng rắn” mang động cơ thần học không chỉ bao gồm các quan chức thuộc Lực ượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), mà còn là Lãnh tụ tối cao và hội đồng cố vấn của ông. Trong khi đó, tầng lớp chính trị gồm ngoại trưởng, tổng thống và chủ tịch quốc hội là những người tuy cũng có lập trường cứng rắn, song đồng thời nhận thức được nhu cầu vận hành nền kinh tế quốc gia.

Ngoại trưởng Iran: Mỹ muốn đàm phán do không đạt mục tiêu chiến tranh. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 27/4 cho biết Mỹ muốn nối lại đàm phán vì không đạt được các mục tiêu trong cuộc chiến chống lại Tehran. Trả lời phỏng vấn một phóng viên của truyền hình nhà nước Nga, ông Araghchi nói: “Họ (Mỹ - ND) không đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Đó là lý do họ đề nghị đàm phán. Chúng tôi hiện đang cân nhắc điều này”.

Ông Araghchi đang có mặt tại St. Petersburg, Nga - nơi ông có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các quan chức cấp cao khác. Trước câu hỏi về sự hỗ trợ của Nga, Ngoại trưởng Iran cho biết: “Iran và Nga là các đối tác chiến lược và hai nước luôn ủng hộ lẫn nhau. Sự hợp tác của chúng tôi sẽ tiếp tục”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tại Saint Petersburg. Ảnh: Reuters

Tổng thống Putin cam kết ủng hộ Iran. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/4 tuyên bố Moscow sẽ làm mọi điều có thể để hỗ trợ Tehran, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp diễn. Phát biểu được đưa ra khi ông Putin tiếp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại St. Petersburg. Trước đó, ông Araghchi đã tới Nga sau các chặng dừng chân tại Oman và Pakistan.

Nhà lãnh đạo Nga cũng ca ngợi khả năng chống chịu của Iran: “Chúng tôi chứng kiến người dân Iran đang dũng cảm và kiên cường đấu tranh vì độc lập và chủ quyền của mình. Chúng tôi rất hy vọng rằng, với tinh thần đó, người dân Iran sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này và hòa bình sẽ sớm được lập lại”.

Mexico bắt giữ thủ lĩnh băng đảng ma túy Jalisco "El Jardinero". Lực lượng đặc nhiệm Mexico vừa bắt giữ Audias Flores, biệt danh “El Jardinero” – một trong những thủ lĩnh cấp cao của băng đảng ma túy khét tiếng Jalisco New Generation Cartel (CJNG), tại bang Nayarit, phía Tây nước này. Thông tin được Bộ trưởng An ninh Omar Garcia Harfuch công bố ngày 28/4.

Chiến dịch bắt giữ được tiến hành tại khu vực El Mirador, cách thành phố du lịch Puerto Vallarta khoảng 20 km. Chiến dịch này là kết quả của 19 tháng theo dõi, với sự tham gia của hơn 500 binh sĩ, 6 trực thăng và nhiều máy bay. Đáng chú ý, phía Mexico xác nhận có sự hỗ trợ tình báo từ Mỹ, bao gồm giám sát trên không, góp phần quan trọng vào thành công của chiến dịch.

Hiện chưa rõ Flores sẽ bị truy tố tại Mexico hay dẫn độ sang Mỹ. Giới chức cho biết đối tượng này nằm trong danh sách truy nã của Mỹ với mức tiền thưởng lên tới 5 triệu USD.

Thủ tướng Đức: Ukraine có thể phải chấp nhận mất lãnh thổ để đổi lấy cơ hội vào EU. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng Ukraine có thể sẽ phải chấp nhận những nhượng bộ về lãnh thổ trong một thỏa thuận hòa bình với Nga, đổi lại là triển vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

“Đến một thời điểm nào đó, Ukraine sẽ ký thỏa thuận ngừng bắn và hy vọng là một hiệp ước hòa bình với Nga. Khi đó, có thể một phần lãnh thổ Ukraine sẽ không còn thuộc về Ukraine nữa”, ông Merz đề cập đến thực tế mà Kiev có thể phải đối mặt trên bàn đàm phán.

Theo Thủ tướng Đức, để thuyết phục người dân chấp nhận những nhượng bộ “đau đớn” này, Tổng thống Volodymyr Zelensky cần có một “động lực đủ mạnh”. Ông nhấn mạnh, nếu Kiev tổ chức trưng cầu ý dân về thỏa thuận hòa bình, nhà lãnh đạo Ukraine phải đồng thời chứng minh rằng con đường gia nhập châu Âu đã chính thức được mở ra.