Nóng thế giới ngày 29/7: Oman đề xuất cơ chế quản lý chung Hormuz với Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Đây là lần tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel kể từ khi xung đột với Iran bùng phát.

Iran là chủ đề chính trong cuộc hội đàm Mỹ Israel tại Nhà Trắng ngày 28/7 (Ảnh: Reuters)

Tình hình Iran được dự báo là trọng tâm của cuộc gặp, trong bối cảnh Mỹ và Israel vẫn tồn tại những khác biệt về cách thức xử lý cuộc xung đột. Trong khi Mỹ được cho là muốn dành thêm cơ hội cho ngoại giao, thì Israel vẫn duy trì lập trường cứng rắn và sẵn sàng cho khả năng leo thang nếu cho rằng an ninh quốc gia bị đe dọa.

Lãnh đạo Mỹ và Israel hội đàm đúng thời điểm cánh cửa ngoại giao đang có dấu hiệu hé mở. Mỹ và Iran đã không ghi nhận các cuộc tấn công mới trong ba ngày liên tiếp, trong khi Qatar và Pakistan đang nỗ lực trung gian nhằm thu hẹp bất đồng giữa Mỹ và Iran và đưa hai bên trở lại bàn đàm phán.

Những diễn biến này đặt cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào một thời điểm nhạy cảm. Hai nhà lãnh đạo không chỉ phải tìm tiếng nói chung về Iran, mà còn phải cân nhắc cách duy trì sức ép mà không đẩy khu vực trở lại một vòng xoáy xung đột mới.

Oman đề xuất cơ chế quản lý chung eo biển Hormuz với Iran. Oman đã chuyển tới Iran đề xuất xây dựng một cơ chế quản lý chung đối với eo biển Hormuz, trong đó các bên sử dụng tuyến hàng hải này sẽ tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động, một nguồn tin khu vực vùng Vịnh tiết lộ với Reuters.

Oman đã gửi nước láng giềng Iran đề xuất mới về quản lý eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các quốc gia khu vực để khôi phục ổn định tại eo biển Hormuz. Trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi và Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan ngày 27/7, Ngoại trưởng Araghchi cho rằng các quốc gia khu vực cần đẩy mạnh hợp tác về đảm bảo an ninh trên toàn khu vực, triệt để loại bỏ tình trạng bất ổn định hiện nay gây ra bởi các hành vi gây hấn của Mỹ.

Chỉ khoảng 1/3 người Mỹ ủng hộ cuộc chiến với Iran. Trong khi đa số cho rằng Tổng thống Donald Trump chưa làm rõ mục tiêu Mỹ tham gia xung đột. Theo kết quả khảo sát do hãng tin Reuters phối hợp với Tổ chức thăm dò dư luận Ipsos thực hiện từ ngày 25 đến 27/7, chỉ 33% người Mỹ được hỏi bày tỏ ủng hộ cuộc chiến với Iran, mức thấp nhất kể từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột kéo dài 5 tháng. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump tăng lên 37%, cao hơn 3 điểm phần trăm so với tháng trước.

Trước đó, ông Trump từng đưa ra nhiều mục tiêu khác nhau, gồm hỗ trợ người dân Iran lật đổ chính quyền, phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo của Iran và ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo khảo sát, tỷ lệ ủng hộ cuộc chiến luôn dưới 40% kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc không kích ngày 28/2. Mức ủng hộ này thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đầu của các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan. Cuộc xung đột cũng đang tạo sức ép chính trị đối với Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Giao thông qua eo biển chiến lược Bab el-Mandab suy giảm mạnh. Căng thẳng leo thang giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen là nguyên nhân khiến cho lượng tàu lưu thông qua eo biển Bab el-Mandab đi xuống.

Eo biển Bab el Mandeb, tuyến đường thủy quan trọng và là cửa ngõ vào Biển Đỏ nhìn từ ảnh vệ tinh (Ảnh: Reuters)

Dữ liệu do Kpler công bố đêm qua cho biết trong ngày 26/7, chỉ có 15 tàu hàng đi qua eo biển Bab el-Mandab, giảm hơn một nửa so với 34 tàu của ngày 20/7, thời điểm Houthi tuyên bố bắt đầu áp đặt phong tỏa hàng hải với các cảng của Saudi Arabia.

Nhiều nguồn tin khu vực và quốc tế cảnh báo lượng tàu đi qua eo Bab el-Mandab có thể còn suy giảm thêm, trong bối cảnh căng thẳng tại Saudi Arabia tiếp tục leo thang. Ngày 27/7, Saudi Arabia lần đầu ghi nhận hoạt động tấn công bằng máy bay không người lái xuất phát từ lãnh thổ Iraq, nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng đóng vai trò xây dựng để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Tờ Nhật báo Phố Wall dẫn lời quan chức nói trên cho hay, ông Trump lạc quan về khả năng đạt được giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine. Theo Nhật báo Phố Wall, Tổng thống Mỹ đã nói với người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng ông muốn chứng kiến việc kết thúc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ngày 24/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Mỹ đã thay đổi cách tiếp cận đối với những hiểu biết đã đạt được về Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska nhưng Nga sẽ hoàn thành mục tiêu của mình trong bất cứ trường hợp nào.

Trung Quốc phản đối Mỹ điều tra, áp thuế, trừng phạt doanh nghiệp nước này. Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng đây là những hành động đơn phương, thiếu cơ sở pháp lý và chính trị hóa các vấn đề công nghệ và thương mại. Trong tuyên bố ngày 27/7, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng cáo buộc của phía Mỹ về các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc là hoàn toàn không có căn cứ, nhằm bôi nhọ và áp đặt trừng phạt với doanh nghiệp Trung Quốc.

Trong khi đó, phía Mỹ lại phớt lờ thực tế rằng nhiều mô hình AI của Trung Quốc được công bố gần như đồng thời với các sản phẩm của Mỹ, thậm chí đã đạt trình độ dẫn đầu trong một số lĩnh vực. Bắc Kinh nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo không phải là độc quyền của bất kỳ quốc gia nào. Các doanh nghiệp AI Trung Quốc đã đầu tư lâu dài vào nghiên cứu cơ bản, thúc đẩy kết hợp giữa tự chủ công nghệ và hợp tác mở.

Động đất 7,1 độ làm rung chuyển khu vực Kyushu, miền Nam Nhật Bản chiều 28/7. Cơn địa chấn này đã khiến Chính phủ Nhật Bản phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp. Cơ quan khí tượng Nhật Bản phải ban bố cảnh báo sóng thần tại khu vực duyên hải các địa phương gần tâm chấn.

Trung tâm thương mại Aeon Mall ở thị trấn Kashima bị hư hại nặng nề sau động đất (Ảnh: Chính quyền thị trấn Kashima)

Tất cả các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực chịu rung chấn lập tức phải kiểm tra hiện trạng để phát hiện các vấn đề bất thường do động đất gây ra.

Theo báo cáo nhanh của Công ty điện lực Kyushu, cho đến thời điểm hiện tại, công tác kiểm tra vẫn đang được tiến hành khẩn trương và chưa phát hiện sự cố tại các lò phản ứng. Công ty điện lực Shikoku cũng xác nhận không có thay đổi trong nồng độ phóng xạ tại các tổ máy của nhà máy điện hạt nhân Ikata.

Chỉ 2 phút sau khi xảy ra động đất, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chỉ thị cho các bộ ngành, cơ quan hữu quan lập tức tiến hành điều tra thiệt hại, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của động đất để sẵn sàng tiến hành cứu trợ, cứu nạn khẩn cấp, đồng thời kêu gọi người dân tìm nơi lánh nạn và báo cáo tình trạng thiệt hại sớm nhất có thể.

Nhật Bản khởi tố sĩ quan đột nhập Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo. Cơ quan kiểm sát Nhật Bản cho biết đã chính thức khởi tố Murata Koki - trung úy của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đóng quân tại tỉnh Miyazaki, với tội danh “hăm dọa”. Trước đó, ngày 24/3, Koki đã đột nhập trái phép vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo. Trong quá trình đột nhập, bị cáo mang theo một con dao dài khoảng 18cm và có những phát ngôn mang màu sắc quá khích, cực đoan. Trong quá trình điều tra, các chuyên gia Nhật Bản cũng đã tiến hành giám định thần kinh của nghi can và khẳng định Murata Koki có đủ năng lực hành vi để chịu trách nhiệm hình sự.

Nga ban hành đạo luật đầu tiên về hỗ trợ phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký ban hành luật này, thiết lập khuôn khổ pháp lý cho việc phát triển, triển khai và ứng dụng các mô hình AI quy mô lớn tại nước này.

Vladimir Putin trong chuyến tham quan triển lãm các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong nền kinh tế số (Ảnh: Sergey Guneev/ RIA Novosti)

Theo văn bản được công bố trên Cổng thông tin pháp luật của Nga, đạo luật lần đầu tiên đưa ra khái niệm mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) chủ quyền và mô hình AI quốc gia. Trong đó, mô hình AI chủ quyền phải do các doanh nghiệp Nga phát triển trong toàn bộ vòng đời sản phẩm, còn mô hình AI quốc gia có thể sử dụng một số thành phần và giải pháp nguồn mở từ nước ngoài. Luật cũng xác định các mô hình AI quy mô lớn là những hệ thống có từ một tỷ tham số trở lên, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trí tuệ ở mức tương đương hoặc vượt con người.

Đạo luật quy định các mô hình AI chủ quyền và AI quốc gia phải được đánh giá về mức độ tuân thủ pháp luật Nga trước khi được tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Đồng thời, văn bản nhấn mạnh các nguyên tắc phát triển AI gồm bảo đảm độc lập công nghệ, an toàn và phù hợp với các giá trị truyền thống của Nga.