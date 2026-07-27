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Tổng thống Putin: Không ai có thể khuất phục được người dân Nga

Thứ Hai, 20:17, 27/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/7 cho biết, kẻ thù không thể đánh bại Nga trên chiến trường, nên đã chuyển sang các phương thức khủng bố. Người đứng đầu nhà nước Nga cũng nhấn mạnh rằng chưa ai từng thành công trong việc khuất phục người dân Nga.

Tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin được đưa ra tại cuộc họp ở Điện Kremlin với các thành viên của Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) khóa VIII sắp mãn nhiệm.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu ngày 27/7 (Ảnh: TASS)

“[Kẻ thù] không thể đánh bại Nga trên chiến trường nên chúng đang đặt cược vào việc sử dụng công khai các phương thức khủng bố chống lại người dân của chúng ta”, Tổng thống Nga tuyên bố.

“Tuy nhiên, chưa ai từng thành công trong việc khuất phục người dân Nga. Điều đó chưa bao giờ xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra”, ông Putin cho biết.

Phát biểu của ông Putin được cho là liên quan tới các cuộc tấn công bằng UAV mà Ukraine tiến hành nhằm vào sâu bên trong lãnh thổ Nga thời gian qua.

Trong khi đó, phát biểu cùng ngày, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin cho rằng Nga làm mọi thứ để tăng cường quan hệ với những người cùng chia sẻ các nguyên tắc của mình. Tuy nhiên, cánh cửa đối thoại giữa Moscow với các quốc gia khác phải trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể bế mạc kỳ họp mùa xuân của Duma Quốc gia Nga, ông Vyacheslav Volodin nhấn mạnh: “Khi đặt ra các mục tiêu phát triển quan hệ nghị viện với các nước khác, chúng tôi đã lấy nguyên tắc rằng Nga sẵn sàng đối thoại bình đẳng và xây dựng quan hệ dựa trên tình hữu nghị, hợp tác cùng có lợi và tôn trọng lợi ích quốc gia làm kim chỉ nam”.

“Về phía chúng tôi, chúng tôi đã làm mọi thứ để tăng cường quan hệ với những người cùng chia sẻ nguyên tắc với chúng tôi. Tình hữu nghị là con đường hai chiều. Chúng tôi không chấp nhận sự can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia độc lập, và chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai xâm phạm các giá trị và chủ quyền của chúng tôi. Chúng tôi ủng hộ một trật tự thế giới công bằng và đa cực”,  Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin nói.

Phan Tùng/VOV.VN
(Tổng hợp)
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