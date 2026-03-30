Nóng thế giới ngày 30/3: Mỹ và Israel tăng sức ép, Iran đẩy mạnh tấn công

Mỹ tuyên bố đạt được mục tiêu, chiến dịch Iran chỉ còn “giai đoạn cuối”: Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết Washington đã đạt được phần lớn mục tiêu quân sự trong cuộc xung đột với Iran. Ông đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ tiếp tục chiến dịch “trong một thời gian ngắn nữa” nhằm bảo đảm chính quyền Tehran bị suy yếu đáng kể.

Xung đột Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: AP

Theo ông Vance, Mỹ không có ý định kéo dài xung đột, dù thừa nhận cuộc chiến đã gây ra những tác động kinh tế ngắn hạn. “Tổng thống sẽ tiếp tục chiến dịch thêm một thời gian ngắn để bảo đảm rằng khi chúng ta rút quân, sẽ không phải quay lại đối phó trong một thời gian rất dài,” ông Vance nói trong cuộc phỏng vấn với người dẫn podcast bảo thủ Benny Johnson.

Lực lượng tinh nhuệ của Mỹ đồn trú tại Nhật Bản đã đến Trung Đông: Theo các nguồn tin quân sự - quốc phòng của Nhật Bản và Hàn Quốc, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ vừa xác nhận một bộ phận của quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản đã có mặt tại Trung Đông theo đúng kế hoạch.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tàu tấn công đổ bộ (Amphibious Assault ship) USS Tripoli được triển khai tại căn cứ Sasebo thuộc tỉnh Nagasaki – miền Nam Nhật Bản, đã có mặt tại Trung Đông từ hôm 27/3. Cùng với Tripoli, còn có một lực lượng thuộc đơn vị hải quân viễn chinh số 31 đồn trú tại căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ Camp Hansen thuộc tỉnh Okinawa – cực Nam Nhật Bản. Tổng binh lực được điều chuyển tới Trung Đông của Tripoli và đơn vị này lên tới 3.500 binh sỹ, cùng nhiều máy bay vận tải và máy bay chiến đấu hiện đại.

Iran tăng cường tấn công Israel và các nước Vùng Vịnh, Houthi tham chiến: Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong ngày 28/3, Iran tiến hành 7 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Trong đó, cuộc tập kích hồi chiều qua khiến 11 người ở khu vực Jerusalem bị thương, nhiều tòa nhà bị hư hại. IDF thừa nhận tên lửa Iran đã vượt lưới phòng không Israel và gây ra các thiệt hại trên.

Ngoài các cuộc tập kích tên lửa đạn đạo từ Iran, quân đội Israel cũng xác nhận lực lượng Houthi ở Yemen và Phong trào Hezbollah ở Lebanon, đã mở các cuộc tấn công dồn dập nhằm Israel. Trong đó, lực lượng Houthi bắn ít nhất một tên lửa đạn đạo, một tên lửa hành trình và một máy bay không người lái về phía Israel. Toàn bộ vũ khí của Houthi đã bị đánh chặn và không gây ra bất kỳ thiệt hại nào.

Israel tấn công hơn 1.000 mục tiêu nhằm làm suy yếu sức mạnh quân sự Iran: Quân đội Israel cho biết đã tập kích hơn 1.000 mục tiêu liên quan đến hoạt động sản xuất vũ khí của Iran.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Effie Defrin nói rằng chiến dịch này nhằm làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Tehran. “Chúng tôi sẽ phá hủy phần lớn khả năng quân sự của họ khiến họ cần thời gian dài để khôi phục” ông Defrin nói. Theo ông Defrin, Iran từng có ý định phóng hàng trăm tên lửa về phía Israel, song hiện đang gặp khó khăn và số lượng tên lửa được phóng đi đã giảm đáng kể.

Iran mở lối eo biển Hormuz cho tàu Pakistan, phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng: Iran đã đồng ý cho phép 20 tàu mang cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X.

Theo thỏa thuận, hai tàu Pakistan sẽ đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày. “Đây là một động thái đáng hoan nghênh và mang tính xây dựng từ phía Iran. Động thái này được đánh giá cao. Đó là tín hiệu tích cực về hòa bình và sẽ giúp mang lại sự ổn định trong khu vực” - ông Dar viết.

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đã điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi vào tối 28/3 kêu gọi “chấm dứt mọi cuộc tấn công và hành động thù địch” trong khu vực. Cuộc điện đàm diễn ra trước cuộc họp tại Islamabad của các nhà ngoại giao hàng đầu từ Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Biểu tình “No King” diễn ra trên toàn nước Mỹ phản đối Tổng thống Trump: Hàng triệu người đã xuống đường tại hơn 3.000 thành phố và thị trấn trên khắp nước Mỹ trong ngày 28/3 để tham gia các cuộc biểu tình thuộc phong trào “No King”, nhằm phản đối Tổng thống Donald Trump và các chính sách của chính quyền hiện nay.

Theo các nhà tổ chức, đây có thể là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất kể từ đầu nhiệm kỳ của ông Trăm. Phong trào “No King” được khởi xướng từ tháng 10 năm ngoái, với mục tiêu gửi thông điệp phản đối điều mà họ gọi là “tình trạng hỗn loạn kéo dài” trong hoạt động điều hành của chính quyền.

Triều Tiên thử nghiệm nhiên liệu rắn thế hệ mới cho động cơ tên lửa: Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), hôm 29/3, cho biết nước này vừa tiến hành một vụ thử nhiên liệu rắn thế hệ mới của động cơ tên lửa, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Theo KCNA, loại nhiên liệu rắn thế hệ mới được thử nghiệm lần này là loại nhiên liệu có sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp, với lực đẩy lên tới 2.500 kilonewton, vượt trội so với mức 1.971 kilonewton của loại nhiên liệu vừa được thử nghiệm hồi tháng 9/2025.

Bạo lực tiếp tục gia tăng tại Bờ Tây: Bộ Y tế Palestine ngày 28/3 cho biết, lực lượng Israel đã bắn chết ba người Palestine tại Bờ Tây. Binh sĩ Israel cũng bắt giữ một nhóm phóng viên của CNN đang đưa tin về một vụ tấn công của người định cư tại Bờ Tây.

Vụ thứ nhất xảy ra tại khu phố Kafr Aqab ở Đông Jerusalem hôm 27/3, lực lượng Israel đã bắn chết một thanh niên Palestine và làm bị thương ba người khác. Sau đó khi những người đưa tang đụng độ với binh sĩ Israel, một người Palestine khác tiếp tục bị bắn chết.

Trong một vụ việc riêng biệt, lực lượng Israel đã bắn vào một thiếu niên 15 tuổi, trong một chiến dịch tại trại tị nạn Dheisha, phía Nam thành phố Bethlehem hôm 27/3. Thiếu niên này sau đó đã tử vong tại bệnh viện.