Nóng thế giới ngày 30/5: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận, chờ ông Trump phê chuẩn?

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận gia hạn ngừng bắn, chờ ông Trump phê chuẩn: Các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận về một bản ghi nhớ kéo dài lệnh ngừng bắn hiện nay thêm 60 ngày, đồng thời khởi động các cuộc đàm phán liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn cần sự phê chuẩn cuối cùng từ Tổng thống Donald Trump. Thỏa thuận được đưa ra sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng trong bối cảnh nguy cơ leo thang xung đột gia tăng sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích mà Washington gọi là “mang tính phòng vệ” nhằm vào Iran.

Ảnh minh họa: Reuters

Iran muốn chuyển urani làm giàu tới Trung Quốc: Truyền thông khu vực dẫn một số nguồn đáng tin cậy chiều 29/5 cho biết, đàm phán Mỹ - Iran đã có thêm tiến triển quan trọng. Trong đó, Tehran đề xuất phương án chuyển số urani làm giàu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ như một phần của thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Washington. Theo kênh truyền hình tiếng Arab Al Arabiya, nhiều điểm vướng mắc liên quan chương trình hạt nhân của Iran, đã được tháo gỡ. Trong đó, Tehran đã chấp nhận phương án đưa số urani đã làm giàu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ, như một phần của thỏa thuận với Washington. Tuy nhiên, Iran muốn chuyển urani tới Trung Quốc, thay vì bàn giao cho Mỹ. Bên cạnh đó, Tehran cũng đồng ý đặt các cơ sở hạt nhân dưới sự giám sát quốc tế, nhằm tránh tình trạng gián đoạn hoạt động của các cơ sở này.

Iran tuyên bố bắn hạ thêm tiêm kích Mỹ: Truyền thông Iran ngày 28/5 khẳng định hệ thống phòng không nước này vừa bắn hạ thêm một máy bay chiến đấu của Mỹ xâm nhập không phận. Tuy nhiên, các chi tiết liên quan chưa được công bố. Theo truyền hình Nhà nước, chiến đấu cơ Mỹ bị bắn hạ tại khu vực Jam thuộc tỉnh Bushehr, phía Nam Iran. Tuy nhiên, chủng loại chiếc tiêm kích Mỹ bị bắn hạ cũng như bối cảnh xảy ra vụ việc, không được đề cập. Lực lượng Mỹ tại khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Trước đó, một số nguồn tin Iran tối qua cho biết một số tiếng nổ lớn được nghe thấy tại khu vực Bushehr, nơi đặt cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran. Các nguồn tin nghi ngờ đây là hoạt động đánh chặn của phòng không Iran đối với các máy bay thù địch xâm phạm không phận.

Mỹ và Iran tiết lộ lằn ranh đỏ giữa lúc đạt thỏa thuận gia hạn ngừng bắn: Điểm bất đồng lớn nhất giữa hai bên tiếp tục là năng lực hạt nhân của Iran. Ông Trump từ lâu khẳng định Tehran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và tiếp tục nhấn mạnh lập trường này hôm 27/5. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tiết lộ điều mà ông cho là “giới hạn” có thể khiến Washington nối lại chiến dịch quân sự tấn công nhằm vào Iran sau các đợt không kích mà Mỹ mô tả là “mang tính phòng vệ”.

“Khi một thỏa thuận không còn có lợi cho chúng tôi, đó chính là lằn ranh cuối cùng. Tôi đang theo dõi diễn biến và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”, ông Trump nói.

Về phía Iran, ông Ebrahim Azizi - Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran viết trên mạng xã hội X rằng, “lằn ranh đỏ” của Tehran bao gồm quyền làm giàu urani, duy trì kho dự trữ urani làm giàu, quyền kiểm soát eo biển Hormuz và yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Vụ bắn hạ UAV MQ-9 Reaper hé lộ sức mạnh phòng không Iran: Truyền thông Iran ngày 28/5 cho biết nước này đã sử dụng hệ thống phòng không nội địa mới mang tên Arash-e Kamangir để bắn hạ máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ gần eo biển Hormuz hồi đầu tuần. Đây được cho là lần đầu tiên hệ thống này được sử dụng trong thực chiến, dù hiện chưa có xác nhận độc lập về tuyên bố của Tehran. Theo các nhà phân tích, vụ việc cho thấy Iran có thể vẫn duy trì được năng lực phòng không nhất định sau nhiều tháng hứng chịu các cuộc tập kích của Mỹ và Israel. Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, sự việc cũng làm dấy lên câu hỏi về khả năng chống chịu của Tehran nếu xung đột bùng phát trở lại.

Tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC ở Tehran, Iran, ngày 12/11/2025. Ảnh: WANA/Reuters

Lý do Mỹ nhắm vào Bandar Abbas giữa lúc ngừng bắn với Iran: Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích gần Bandar Abbas, đánh dấu lần tấn công thứ hai vào thành phố cảng chiến lược của Iran chỉ trong chưa đầy một tuần. Diễn biến này làm gia tăng căng thẳng quanh eo biển Hormuz, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Washington và Tehran có hiệu lực từ ngày 8/4. Reuters và AP, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, lực lượng Mỹ đã bắn hạ bốn máy bay không người lái của Iran, đồng thời tấn công một trạm điều khiển UAV tại Bandar Abbas hôm 27/5.

Bandar Abbas nằm trên bờ biển phía nam Iran, ở phía bắc eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Arab. Thành phố có hơn 526.000 người và nằm cách điểm hẹp nhất của eo biển Hormuz khoảng 60-70 km về phía bắc. Thành phố là nơi đặt trụ sở của cả hải quân chính quy Iran và lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Hải quân Iran sử dụng Bandar Abbas làm căn cứ từ năm 1977, khi phần lớn hạm đội được chuyển từ Khorramshahr ở phía tây bờ biển Vịnh Ba Tư tới đây. Từ đó, Bandar Abbas trở thành trung tâm chỉ huy hải quân chủ chốt của Iran ở miền nam.

Hội đồng Bảo an họp khẩn, cảnh báo nguy cơ xung đột Ukraine vượt tầm kiểm soát: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 28/5 họp khẩn về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh tình hình thực địa vẫn diễn biến căng thẳng và Ukraine đang tìm kiếm thêm sự hỗ trợ quân sự của phương Tây, đặc biệt là các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Tại cuộc họp, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo nguy cơ leo thang hiện nay có thể “vượt ngoài tầm kiểm soát”, kéo theo những hệ luỵ khó lường đối với an ninh khu vực và quốc tế. Ông cho biết số dân thường thiệt mạng trong 4 tháng đầu năm nay đã vượt cùng kỳ của 3 năm trước, đồng thời kêu gọi các bên giảm leo thang ngay lập tức và hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện, vô điều kiện.

Tên lửa New Glenn của Blue Origin biến thành "quả cầu lửa" ngay trên bệ phóng: Tên lửa New Glenn của Blue Origin đã phát nổ trên bệ phóng tại bang Florida (Mỹ) trong cuộc thử nghiệm tối 28/5, giáng đòn mạnh vào tham vọng cạnh tranh SpaceX của tỷ phú Jeff Bezos. Vụ nổ tên lửa New Glenn của Blue Origin xảy ra tại căn cứ không quân vũ trụ Cape Canaveral ở Florida, Mỹ trong quá trình thử nghiệm động cơ ở trạng thái cố định dưới mặt đất.

Khoảnh khắc bệ phóng Blue Origin phát nổ trong quá trình phóng tên lửa New Glenn ở Florida, Mỹ. Ảnh: NASASpaceflight

Video do kênh NASASpaceflight phát trực tiếp cho thấy tên lửa New Glenn bắt đầu kích hoạt động cơ vào khoảng 21h ngày 28/5 theo giờ bờ Đông nước Mỹ (9h sáng 29/5, theo giờ Việt Nam) trước khi bất ngờ biến thành quả cầu lửa khổng lồ. Cột khói và lửa bốc cao hàng trăm mét, bao trùm toàn bộ khu vực bệ phóng.

Cháy trường học ở Kenya khiến 15 học sinh thiệt mạng: Cảnh sát Kenya cho biết vụ cháy xảy ra sáng sớm 28/5, tại khu vực ký túc xá của trường nữ sinh Utumishi ở thị trấn Gilgil, thuộc khu vực Thung lũng Rift. Ngoài 15 nữ sinh tử vong tại chỗ, hỏa hoạn còn khiến hàng chục học sinh khác bị thương. Nguyên nhân gây cháy đang được điều tra, làm rõ. Kenya là quốc gia có lịch sử đáng báo động về tình trạng cháy tại các trường học, với ít nhất hơn 60 vụ được ghi nhận kể từ năm 2018. Trong đó, vụ cháy một trường tiểu học nội trú gần hạt Nyeri năm 2024, khiến 21 học sinh tử vong. Nguyên nhân vụ cháy này đến nay vẫn chưa được kết luận và công bố.