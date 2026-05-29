Thời sự quốc tế sáng 29/5: Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Iran đêm qua (28/5), khẳng định hệ thống phòng không nước này vừa bắn hạ thêm một máy bay chiến đấu của Mỹ xâm nhập không phận. Tuy nhiên, các chi tiết liên quan chưa được công bố.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Tối qua (28/5), truyền thông Iran đã lên tiếng bác bỏ thông tin đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Trên thực địa, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục nổ súng cảnh báo tàu thương mại định tự ý vượt qua eo biển Hormuz.
VOV.VN - Tối qua (28/5), truyền thông Iran đã lên tiếng bác bỏ thông tin đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Trên thực địa, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục nổ súng cảnh báo tàu thương mại định tự ý vượt qua eo biển Hormuz.
VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có ký bản ghi nhớ dự kiến với Iran hay không. Theo ông Vance, hai nước vẫn đang đàm phán về “một vài điểm ngôn ngữ”.
VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có ký bản ghi nhớ dự kiến với Iran hay không. Theo ông Vance, hai nước vẫn đang đàm phán về “một vài điểm ngôn ngữ”.
VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 28/5 cho biết những bình luận của Tổng thống Donald Trump hồi đầu tuần này - rằng ông không quan tâm đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ khi đang cố gắng đạt được thỏa thuận với Iran - đã thể hiện tầm vóc "chính khách" của ông ấy.
VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 28/5 cho biết những bình luận của Tổng thống Donald Trump hồi đầu tuần này - rằng ông không quan tâm đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ khi đang cố gắng đạt được thỏa thuận với Iran - đã thể hiện tầm vóc "chính khách" của ông ấy.