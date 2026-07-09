Nóng thế giới ngày 9/7: Mỹ nối lại không kích, Iran thề giáng trả thảm khốc

Mỹ không kích các mục tiêu tại Iran: Quân đội Mỹ ngày 7/7 đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran để đáp trả các vụ tấn công mà Washington cáo buộc Tehran thực hiện nhằm vào ba tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz. Trong tuyên bố được phát đi ngày 7/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng của họ đã bắt đầu tiến hành “một loạt các cuộc tấn công mạnh mẽ” nhằm làm suy giảm năng lực của Iran trong việc phát hiện, theo dõi và tấn công các tàu vận tải thương mại hoạt động tại tuyến hàng hải chiến lược Hormuz. CENTCOM cáo buộc các hành động của Iran là “không có lý do chính đáng, nguy hiểm và là sự vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn”.

Ảnh vệ tinh chụp eo biển Hormuz ngày 2/4/2026. Nguồn: EU/SENTINEL-2/Reuters

Iran thề giáng trả thảm khốc, tấn công 85 mục tiêu quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain: Phản ứng về chiến dịch tập kích của lực lượng Mỹ, sáng 8/7, Bộ Chỉ huy Trung tâm hợp nhất quân đội Iran Khatam al-Anbiya ra tuyên bố khẳng định các lực lượng vũ trang Iran sẽ giáng đòn trả đũa thảm khốc. Tuyên bố đồng thời cảnh báo lối di chuyển an toàn duy nhất với tàu thuyền qua eo Hormuz là theo chỉ định của Tehran. Trong khi đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định 85 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ bị tập kích là ở Kuwait và Bahrain. Đây là đòn giáng trả việc không quân Mỹ tấn công vào Iran, vi phạm lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực. Tuy nhiên, danh sách cụ thể các mục tiêu bị tập kích cũng như vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công trả đũa, không được đề cập.

Ông Trump: Bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột ký với Iran đã "không còn giá trị": Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 tuyên bố bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột ký với Iran đã "không còn giá trị", đồng thời khẳng định ông không muốn tiếp tục làm việc với Tehran. Phát biểu với báo giới cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO thường niên tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/7, ông Trump tuyên bố: "Tôi nghĩ nó (biên bản ghi nhớ với Iran - ND) đã kết thúc. Theo quan điểm của tôi, đó chỉ là sự lãng phí thời gian".

Ông Trump cho biết các cuộc đối thoại với Iran có thể vẫn tiếp tục, nhưng cho rằng việc này không còn nhiều ý nghĩa, đồng thời dùng những ngôn từ gay gắt để chỉ trích phía Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc hành động của Tehran nhắm vào các tàu thương mại tại eo biển Hormuz đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Mỹ thu hồi quyết định cho phép Iran bán dầu sau các vụ tấn công tại Hormuz: Chính quyền Mỹ đã đảo ngược cơ chế nới lỏng trừng phạt dầu mỏ đối với Iran, trong bối cảnh nhiều tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz trong tuần này. Bộ Tài chính Mỹ ngày 7/7 thông báo hủy bỏ quyết định miễn trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của Iran. Một quan chức Mỹ cho biết các hành động của Iran tại eo biển Hormuz là không thể chấp nhận và sẽ phải đối mặt với hậu quả tương ứng.

Trong khi đó, Iran chỉ trích việc Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này, cho rằng đây là hành động “vi phạm rõ ràng” Bản ghi nhớ (MoU) mà hai bên đạt được hồi tháng trước. Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran “quy trách nhiệm cho chính phủ Mỹ về mọi hậu quả phát sinh từ việc không thực hiện các cam kết”. Bộ này cũng cáo buộc Washington trong khoảng 20 ngày qua đã nhiều lần vi phạm, cả ở mức độ nhỏ lẫn nghiêm trọng, các điều khoản của bản ghi nhớ, trực tiếp hoặc thông qua các hành động của Israel nhằm vào Lebanon.

Ukraine tập kích UAV vào Moscow, Nga tấn công tên lửa vào Kiev: Ukraine mở đợt tấn công bằng hàng trăm máy bay không người lái nhằm vào Moscow trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO. Ngay sau đó, Nga cũng phóng tên lửa đạn đạo vào Kiev. Ukraine rạng sáng 7/7 đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thủ đô Moscow của Nga. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết hơn 430 UAV đã được phóng về phía thủ đô của Nga. Theo ông, phần lớn số UAV đã bị đánh chặn từ xa trước khi tiếp cận Moscow, trong khi 36 chiếc bị bắn hạ ở khu vực lân cận thành phố. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng phòng không đã đánh chặn tổng cộng 452 UAV của Ukraine trong khoảng thời gian 12 giờ qua.

Ukraine ký thêm 3 thỏa thuận UAV, mở rộng hợp tác quốc phòng: Ukraine ký thêm 3 thỏa thuận UAV với Đan Mạch, Estonia và Hà Lan, mở rộng hợp tác quốc phòng và chia sẻ công nghệ máy bay không người lái. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7/7 cho biết nước này đã ký thêm 3 thỏa thuận hợp tác về máy bay không người lái (UAV) với Đan Mạch, Estonia và Hà Lan, qua đó tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng dựa trên kinh nghiệm phát triển công nghệ UAV tích lũy trong hơn 4 năm xung đột với Nga. Thông tin được ông Zelensky công bố trên mạng xã hội bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, đến nay Kiev đã ký tổng cộng 9 thỏa thuận hợp tác theo mô hình này.

Xung đột Nga - Ukraine bước vào giai đoạn leo thang mới khốc liệt hơn?: Đòn tấn công quy mô lớn sử dụng tên lửa và UAV tầm xa của Nga đã đánh trúng hàng loạt cơ sở sản xuất UAV, nhà máy chế tạo khí tài quân sự và kho nhiên liệu trọng yếu của Ukraine tại thủ đô Kiev và nhiều tỉnh thành khác, đẩy xung đột bước vào một giai đoạn leo thang mới đầy khốc liệt. Moscow cho biết việc tăng cường các cuộc tấn công là phản ứng trước sự thay đổi trong chiến lược quân sự của Ukraine. Theo Nga, Kiev đang đẩy mạnh sử dụng UAV tầm xa do phương Tây tài trợ nhằm tập kích các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu và hạ tầng xuất khẩu của Nga để gây tổn thất kinh tế.

Nga ồ ạt dội tên lửa vào thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters

Súng máy hạng nặng hơn 100 năm tuổi biến robot Ukraine thành “xe tăng cỡ nhỏ”: Các robot mặt đất của Ukraine đang mang đến cho quân đội nước này một cách thức mới để sử dụng súng máy hạng nặng M2 Browning - loại súng do Mỹ phát triển, thường được lắp trên các phương tiện quân sự do trọng lượng lớn và cần nhiều người vận hành. Ukraine đang sử dụng ngày càng đông đảo lực lượng robot mặt đất để tấn công các mục tiêu của Nga, được trang bị nhiều loại vũ khí như súng phóng lựu, súng chống tăng RPG và súng máy.

Điện Kremlin nêu điều kiện để xung đột Nga - Ukraine chấm dứt ngay lập tức: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine “chỉ trong một ngày” nếu ra lệnh cho quân đội Ukraine rút khỏi vùng Donbass. Trả lời phỏng vấn tạp chí Die Weltwoche của Thụy Sĩ, công bố ngày 7/7, ông Peskov cho rằng Tổng thống Zelensky đắc cử với cam kết chấm dứt xung đột và Nga - Ukraine hiện vẫn có thể thực hiện cam kết đó bằng cách đưa ra “một quyết định có trách nhiệm” là rút lực lượng khỏi Donbass.

Tên lửa đạn đạo Nga đã xuyên thủng hệ thống phòng không của Ukraine: Ukraine cho biết, lực lượng phòng không nước này đã không bắn hạ được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Nga trong đợt không kích quy mô lớn bắt đầu từ tối 5/7. Theo giới chức Ukraine, các tên lửa đạn đạo Nga đã xuyên thủng hệ thống phòng không và đánh trúng nhiều mục tiêu do Kiev đang thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn, đặc biệt là loại Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) do Mỹ sản xuất.

Ukraine tung chiến thuật mới vô hiệu hóa tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga: Ukraine tuyên bố đã phát triển thành công hệ thống tác chiến điện tử Lima có khả năng vô hiệu hóa tên lửa siêu vượt âm Kh-47 Kinzhal của Nga bằng cách đánh lừa hệ thống dẫn đường, khiến tên lửa tự vỡ trên không. Theo chỉ huy một đơn vị tác chiến điện tử của Ukraine, hệ thống mang tên Lima đã góp phần vô hiệu hóa 61 tên lửa siêu vượt âm Kh-47 Kinzhal của Nga bằng phương thức chế áp điện tử kết hợp tấn công mạng, khiến nhiều quả đạn tự phá hủy ngay trong quá trình bay. Tuy nhiên, những thông tin này hiện chưa được các nguồn độc lập xác minh.

Ông Trump gọi Tây Ban Nha là “đối tác tồi tệ”, tuyên bố cắt đứt quan hệ thương mại: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 cho biết ông đã chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cắt đứt toàn bộ quan hệ thương mại giữa Mỹ và Tây Ban Nha, đồng thời gọi Madrid là một "đối tác tồi tệ" trong NATO. Động thái trên diễn ra sau khi Tây Ban Nha không đồng ý với mục tiêu mới của NATO là nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, đồng thời từ chối cho Mỹ sử dụng không phận và các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

21 người thiệt mạng trong vụ sạt lở tại Cam Túc (Trung Quốc): Giới chức thành phố Lũng Nam, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) cho biết công tác cứu hộ vụ sạt lở xảy ra ngày 7/7 đã hoàn tất, trong đó ghi nhận 21 người thiệt mạng. Theo thông tin công bố tại cuộc họp báo sáng 8/7, giới chức thành phố Lũng Nam, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) cho biết, toàn bộ 33 người bị mắc kẹt trong vụ sạt lở tại Lâm trường Mân Giang, huyện Đãng Xương đã được tìm thấy. Trong đó, có 5 người không bị thương, 7 người bị thương nhẹ và có tới 21 người đã tử vong.

Hiện trường vụ sạt lở tại Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Mưa lớn và sạt lở đất khiến hàng chục người thương vong tại Ấn Độ và Bangladesh: Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ra hàng loạt vụ sạt lở đất tại Ấn Độ và Bangladesh, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, nhiều người mất tích và hàng nghìn người phải sơ tán, cho thấy diễn biến thời tiết cực đoan đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực Nam Á. Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn cảnh báo mưa lớn đến rất lớn có khả năng tiếp diễn trong ít nhất 48 giờ tới, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Miền Nam Trung Quốc nâng cảnh báo lũ lên mức đỏ cao nhất sau bão Maysak: Ngày 7/7, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, đã nâng cảnh báo lũ lên mức đỏ - cấp cảnh báo cao nhất, sau những đợt mưa lớn do bão Maysak gây ra. Theo chính quyền địa phương, lũ lụt tại Quảng Tây (Trung Quốc) do mưa lớn từ cơn bão Maysak - cơn bão số 10 trong năm - đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 11 người vẫn đang mất tích. Thiên tai đã ảnh hưởng đến khoảng 375.000 người tại Quảng Tây, buộc giới chức phải sơ tán khẩn cấp khoảng 130.000 người dân. Hiện hơn 8.000 nhân viên cứu hộ cùng trên 1.700 phương tiện và 5.700 tàu, thuyền đã được huy động để tìm kiếm cứu nạn và xử lý các nguy cơ mất an toàn.