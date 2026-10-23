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Indonesia cân nhắc tạm dừng xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang các nước láng giềng

Thứ Sáu, 14:56, 23/10/2026
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VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang xem xét việc tạm dừng xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang các nước láng giềng để ưu tiên nhu cầu trong nước khi quốc gia này bước vào giai đoạn "sinh tồn”.

 

Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia Bahlil Lahadalia cho biết, đề xuất này đang được xem xét trong bối cảnh lo ngại về an ninh năng lượng quốc gia trước những căng thẳng địa chính trị vẫn tiếp diễn trên toàn cầu.

indonesia can nhac tam dung xuat khau khi dot tu nhien sang cac nuoc lang gieng hinh anh 1
Công ty điện lực nhà nước PLN vận hành một trạm tiếp nhận khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) quy mô nhỏ tại cảng Benoa, Bali. (Tribunbali)

Khẳng định điều này phù hợp với tuyên bố của Tổng thống Prabowo Subianto rằng Indonesia đang ở vào tình thế "buộc phải tự tồn tại", ông Bahlil cho biết các Bộ khác cũng sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp với “chế độ sinh tồn” này.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Indonesia (BPS), xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Indonesia đạt 7,1 triệu tấn vào năm 2025, với Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore là 3 nước nhập khẩu lớn nhất. Chính phủ vẫn chưa đưa ra thông tin chi tiết về các phương án ứng phó, nếu hoạt động xuất khẩu khí đốt bị dừng lại. Indonesia hiện cũng đang nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ từ Singapore.

Số liệu từ Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS) cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5, Singapore là nguồn nhập khẩu dầu dầu khí chính từ Indonesia với tổng giá trị đạt 5,1 tỷ USD. Nếu hoạt động thương mại năng lượng song phương bị gián đoạn, các hoạt động thượng nguồn tại các mỏ khí đốt của Indonesia có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt là trong trường hợp cơ sở hạ tầng đường ống nội địa chưa đủ phát triển để tiếp nhận và phân phối lượng khí đốt vốn dành cho thị trường xuất khẩu.

Một số chuyên gia đánh giá, mặc dù ưu tiên nhu cầu trong nước là điều cần thiết, nhưng cơ sở hạ tầng còn hạn chế cùng sự phụ thuộc vào các sản phẩm dầu mỏ nhập khẩu từ Singapore, đồng nghĩa với việc cắt giảm đột ngột xuất khẩu có thể kéo theo những rủi ro kinh tế đáng kể đối với Indonesia.

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Phạm Hà/VOV-Jakarta
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