Harvey Jones, Chủ tịch Nvidia, phát biểu tại phiên họp công bố kết quả kinh doanh hàng quý của công ty rằng hội đồng quản trị “đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của ông ấy và không có ý định đưa Jensen Huang trở lại làm CEO”. Sau đó, ông nhường lời cho Giám đốc Tài chính Colette Kress, người hiện đang điều hành công ty trong lúc chờ tìm kiếm nhân sự thay thế chính thức.

Doanh nhân tỷ phú công nghệ Jensen Huang, người mới đây còn làm CEO của hãng Nvidia. Ảnh: AP.

Việc từ chối này là kết cục của chuỗi sự kiện dồn dập trong vài ngày qua, bắt đầu từ việc ông Huang thừa nhận có các mối quan hệ ngoài hôn nhân - trong đó có một mối quan hệ với một nữ doanh nhân người Trung Quốc, người bị nghi ngờ là gián điệp cho quốc gia này. Sự việc dẫn đến việc ông bị loại khỏi vị trí lãnh đạo một cách đột ngột, đồng thời gây ra sự chia rẽ bất ngờ trong chính quyền Tổng thống Trump về số phận của vị doanh nhân đang vướng vào bê bối này.

Hôm 15/11, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã kêu gọi một cuộc cải tổ toàn diện tại Nvidia. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, Tổng thống Trump lại lên tiếng ủng hộ việc ông Huang quay trở lại. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm làm rõ liệu Nvidia có để lọt ra ngoài các loại chip AI - vốn nằm trong danh mục cấm xuất khẩu sang Trung Quốc - thông qua sự tiếp tay của nữ doanh nhân bị nghi là gián điệp nói trên hay không.

Cũng ngày 17/11, ông Huang chia sẻ trước đó trên mạng xã hội rằng nếu hội đồng quản trị cho rằng việc ông quay lại là vì lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, nhân viên, công ty và đất nước, ông sẽ “vinh dự đáp lại những lời kêu gọi đó”. Ông cũng thừa nhận đã mắc phải “những sai lầm nghiêm trọng” trong đời sống cá nhân.

Nvidia, công ty có trụ sở tại Santa Clara (California), đã không phản hồi yêu cầu bình luận từ hãng tin AP về tuyên bố của ông Huang.