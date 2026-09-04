Phó Tổng thống Mỹ Vance: Xung đột Mỹ - Iran không phải chiến tranh

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Vance nhấn mạnh Mỹ đã kết thúc các hoạt động tác chiến quy mô lớn với Iran, bất chấp việc hai bên nối lại các cuộc tấn công trong tuần này sau một thời gian tương đối yên ắng.

“Tôi không gọi đây là một cuộc chiến. Hiện tại không có giao tranh trực tiếp. Tôi thừa nhận đã có những thời điểm tình hình nóng trở lại”, ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng giao tranh giữa Mỹ và Iran hiện không phải là một cuộc chiến. Ảnh: Reuters

Theo Phó Tổng thống Mỹ, trọng tâm hiện nay của Washington là bảo đảm Iran không thể tiếp tục gây gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Ông cũng đề cập những nỗ lực của Mỹ nhằm tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này, cho rằng các biện pháp của Washington đã góp phần ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu nghiêm trọng hơn.

Kể từ khi xung đột nổ ra, Iran đã nhiều lần gây gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới.

Khi liên tục được hỏi về thời điểm xung đột có thể kết thúc, ông Vance cho rằng điều này phụ thuộc vào việc Iran chấm dứt tấn công các tàu thương mại. Ông Vance cũng loại trừ khả năng đàm phán với Tehran chừng nào Iran còn tiếp tục các cuộc tấn công như vậy.

Ngày 1/9, Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu mà Washington xác định là cơ sở quân sự của Iran dọc bờ biển, nhằm đáp trả các vụ tấn công của Tehran tại eo biển Hormuz. Đợt leo thang đột ngột này đã đẩy giá dầu lên mức cao nhất kể từ tháng 7. Mặc dù giai đoạn giao tranh dữ dội nhất đã lắng xuống, các cuộc tấn công tái diễn cùng việc chưa có một giải pháp rõ ràng để chấm dứt xung đột vẫn khiến giá dầu thế giới duy trì ở mức cao.

Mỹ hiện duy trì hơn 50.000 binh sĩ tại Trung Đông. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tăng cường đáng kể lực lượng và phương tiện quân sự tới khu vực, trong đó có gần 20 tàu chiến tham gia hoạt động phong tỏa. Một số lực lượng được triển khai lâu hơn dự kiến, trong khi một số đơn vị khác được điều chuyển từ châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Xung đột kéo dài cũng đang tạo thêm sức ép chính trị đối với chính quyền Tổng thống Trump. Theo Reuters, cuộc xung đột đã ảnh hưởng đến tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump và đẩy giá xăng tại Mỹ tăng, qua đó làm gia tăng sức ép đối với các ứng cử viên đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, khi đảng này đang tìm cách duy trì thế đa số sít sao tại Quốc hội.