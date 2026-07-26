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Iran nói Ukraine mở rộng xung đột khi tấn công tàu thương mại trên Biển Caspi

Chủ Nhật, 09:03, 26/07/2026
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VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 26/7 lên án vụ tấn công mà Tehran cáo buộc do Ukraine thực hiện nhằm vào một tàu thương mại của nước này trên biển Caspi, khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương.

Bộ Ngoại giao Iran ngày 26/7 ra tuyên bố lên án vụ tấn công nhằm vào một tàu hàng trên biển Caspi do Ukraine thực hiện, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế có "lập trường có trách nhiệm" trước điều mà Tehran gọi là hành động "liều lĩnh" của Ukraine. 

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran cho biết vụ tấn công đã gây ra một vụ nổ trên tàu khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương. Cơ quan này cũng kêu gọi các nước buộc giới lãnh đạo Ukraine phải chịu trách nhiệm về vụ việc, đồng thời khẳng định: "Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không ngần ngại bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh của mình". Tehran nhấn mạnh nước này "chưa từng can dự vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine".

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Tên lửa đạn đạo Zolfaghar và Qadr được trưng bày tại Quảng trường Azadi ở Tehran, Iran. Ảnh; Anadolu

Hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin Bộ Ngoại giao Iran đã triệu Đại biện lâm thời Ukraine tại Tehran để trao công hàm phản đối, lên án vụ việc là một hành động "thù địch và mang tính tội phạm".

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, Kiev nhiều lần phải đối phó với các máy bay không người lái do Iran thiết kế và được Nga sử dụng trên chiến trường. Ukraine cũng từng tuyên bố sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV với các quốc gia Trung Đông từng hứng chịu các cuộc tấn công mà Kiev cho là có liên quan đến Iran.

Việc Iran lên án vụ tấn công diễn ra cùng thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra cáo buộc rằng Nga đang chia sẻ dữ liệu vệ tinh thu thập tại Trung Đông cho Iran nhằm hỗ trợ các cuộc tấn công trong khu vực.

Trước đó, ông Zelensky tuyên bố lực lượng Ukraine đã tấn công một tàu chiến Nga cùng các tàu được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự có liên quan đến Iran trên biển Caspi.

Trong bài đăng sau đó trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết kể từ đầu tháng 7, Kiev đã ghi nhận "hoạt động giám sát vệ tinh tích cực của Nga" đối với các quốc gia vùng Vịnh và các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực này.

Theo ông Zelensky, những hình ảnh vệ tinh này sau đó đã được chuyển cho Iran và tồn tại "mối tương quan rõ ràng" giữa dữ liệu vệ tinh của Nga với các cuộc tấn công do Iran thực hiện, cả trước khi diễn ra, trong quá trình chuẩn bị và sau khi kết thúc để đánh giá thiệt hại.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết riêng trong hai ngày 19 và 20/7, Nga đã theo dõi bằng vệ tinh bốn căn cứ không quân, gồm hai căn cứ tại Bahrain, một căn cứ ở Jordan và một căn cứ tại Kuwait.

Hiện Ukraine chưa công bố thêm bằng chứng về các cáo buộc đối với Nga, trong khi phía Nga chưa đưa ra phản hồi đối với những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Zelensky. Reuters cho biết chưa thể kiểm chứng độc lập các tuyên bố của các bên.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
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