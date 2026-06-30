Oman khẳng định không ủng hộ thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz

Tuyên bố không ủng hộ thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, được Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi đưa ra tối 29/6, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh quốc tế Monte Carlo. Ngoại trưởng Albusaidi khẳng định, Oman không ủng hộ việc áp đặt bất kỳ khoản phí nào đối với hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Muscat có thể cân nhắc việc thiết lập các cơ chế liên quan các dịch vụ hàng hải, bao gồm cơ chế nâng cao an toàn hàng hải, hoạt động cứu hộ, các biện pháp chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường, tương tự như các mô hình đang triển khai tại eo biển Malacca và Singapore.

Tàu bè đi qua eo biển Hormuz nhìn từ thành phố Musandam, Oman. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của Ngoại trưởng Oman về không ủng hộ thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, đưa ra trong bối cảnh Iran liên tục khẳng định quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này, cũng như ý định thu phí tàu thuyền lưu thông qua đây, kể cả sau khi Mỹ và Iran ký thỏa thuận sơ bộ hôm 17/6, trong đó có điều khoản liên qua eo biển Hormuz.

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, sự mơ hồ và thiếu rõ ràng về các nội dung trong thỏa thuận, nhất là điều khoản liên quan eo biển Hormuz, đang thôi thúc Iran mở rộng và tăng cường ảnh hưởng đối với tuyến vận tải huyết mạch này. Các nhận định cho rằng Tehran muốn biến eo biển Hormuz trở thành đòn bẩy hàng đầu trong tiến trình hòa đàm với Washington về mọi vấn đề, bao gồm cả chương trình hạt nhân và dỡ bỏ trừng phạt.