Ông Trump ra lệnh cho Hải quân Mỹ mạnh tay với tàu rải thuỷ lôi ở eo biển Hormuz

Thứ Năm, 21:24, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 23/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ bắn hạ bất kỳ tàu thuyền nào bị phát hiện đang rải thủy lôi tại eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định quân đội Mỹ đang tăng cường chiến dịch rà phá bom mìn và siết chặt kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Trong thông điệp công bố trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hải quân nước này sẽ “không do dự” trước bất kỳ tàu thuyền nào tham gia hoạt động rải thủy lôi tại khu vực. Ông cũng nói các tàu quét mìn của Mỹ đang hoạt động tại eo biển Hormuz và được lệnh nâng cường độ chiến dịch lên gấp ba lần.

Tổng thống Mỹ đồng thời khẳng định Washington đang nắm “toàn quyền kiểm soát” eo biển Hormuz, nhấn mạnh không tàu nào có thể ra vào khu vực nếu không có sự chấp thuận của Hải quân Mỹ. Ông Trump cũng cho biết tuyến hàng hải này hiện đang bị “phong tỏa chặt chẽ” cho tới khi Iran chấp nhận đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập đến tình hình nội bộ Iran, cho rằng Tehran đang gặp khó khăn trong việc xác định ban lãnh đạo giữa lúc xuất hiện một số bất đồng giữa phe cứng rắn và phe ôn hòa. Theo ông Trump, phe cứng rắn đang thất thế trên chiến trường, trong khi phe ôn hòa ngày càng giành được sự tín nhiệm, dù ông cho rằng lực lượng này “không thực sự ôn hòa”.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran kéo dài sang tuần thứ tám, trong khi lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Washington và Tehran đã hết hiệu lực nhưng chưa đạt được thỏa thuận hòa bình mới. Trong khi đó, Pakistan cùng một số bên trung gian đang nỗ lực thúc đẩy vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, song Tehran đến nay vẫn chưa xác nhận tham gia.

Quang Trung/VOV-Washington
Tin liên quan

Ông Trump cho rằng lệnh phong toả của Mỹ khiến Iran lo sợ

VOV.VN - Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, việc quân đội Mỹ phong tỏa các cảng của Iran hiện nay đã mang lại hậu quả và khiến các nhà lãnh đạo nước này lo sợ.

VOV.VN - Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, việc quân đội Mỹ phong tỏa các cảng của Iran hiện nay đã mang lại hậu quả và khiến các nhà lãnh đạo nước này lo sợ.

Ông Trump: Dỡ phong tỏa Hormuz sẽ làm mất cơ hội thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/4 cho rằng Tehran thực chất mong muốn eo biển Hormuz được mở lại, song ông cảnh báo việc Washington dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran có thể làm suy giảm triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/4 cho rằng Tehran thực chất mong muốn eo biển Hormuz được mở lại, song ông cảnh báo việc Washington dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran có thể làm suy giảm triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên.

Iran không công nhận gia hạn ngừng bắn của Tổng thống Trump

VOV.VN - Sáng sớm 22/4, ngay sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, giới chức Iran đã lên tiếng bác bỏ, tuyên bố không công nhận bước đi này.

VOV.VN - Sáng sớm 22/4, ngay sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, giới chức Iran đã lên tiếng bác bỏ, tuyên bố không công nhận bước đi này.

