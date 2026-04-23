Ông Trump ra lệnh cho Hải quân Mỹ mạnh tay với tàu rải thuỷ lôi ở eo biển Hormuz

Trong thông điệp công bố trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hải quân nước này sẽ “không do dự” trước bất kỳ tàu thuyền nào tham gia hoạt động rải thủy lôi tại khu vực. Ông cũng nói các tàu quét mìn của Mỹ đang hoạt động tại eo biển Hormuz và được lệnh nâng cường độ chiến dịch lên gấp ba lần.

Tổng thống Mỹ đồng thời khẳng định Washington đang nắm “toàn quyền kiểm soát” eo biển Hormuz, nhấn mạnh không tàu nào có thể ra vào khu vực nếu không có sự chấp thuận của Hải quân Mỹ. Ông Trump cũng cho biết tuyến hàng hải này hiện đang bị “phong tỏa chặt chẽ” cho tới khi Iran chấp nhận đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập đến tình hình nội bộ Iran, cho rằng Tehran đang gặp khó khăn trong việc xác định ban lãnh đạo giữa lúc xuất hiện một số bất đồng giữa phe cứng rắn và phe ôn hòa. Theo ông Trump, phe cứng rắn đang thất thế trên chiến trường, trong khi phe ôn hòa ngày càng giành được sự tín nhiệm, dù ông cho rằng lực lượng này “không thực sự ôn hòa”.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran kéo dài sang tuần thứ tám, trong khi lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Washington và Tehran đã hết hiệu lực nhưng chưa đạt được thỏa thuận hòa bình mới. Trong khi đó, Pakistan cùng một số bên trung gian đang nỗ lực thúc đẩy vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, song Tehran đến nay vẫn chưa xác nhận tham gia.