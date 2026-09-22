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Thời sự quốc tế trưa 22/9: Chủ tịch Trung Quốc thăm cấp nhà nước tới Mỹ

Thứ Ba, 14:57, 22/09/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Mỹ. Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố, Trung Quốc - EU không nên xảy ra thương chiến. Nhân vật số 2 của Phủ Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố từ chức. Triều Tiên tuyên bố thử thành công hệ thống vũ khí chiến đấu mới.

Xem thêm:

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PV/VOV.VN
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