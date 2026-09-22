Thời sự quốc tế trưa 22/9: Chủ tịch Trung Quốc thăm cấp nhà nước tới Mỹ

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VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn toàn bộ tên lửa Flamingo do Ukraine phóng đến các mục tiêu tại thủ đô Moscow.
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VOV.VN - Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới sẽ thảo luận về AI trong khuôn khổ khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng LHQ diễn ra vào tuần này tại New York, Mỹ, Thủ tướng Australia Anthony Albanese kêu gọi Mỹ và Trung Quốc hợp tác trong việc giải quyết các thách thức đặt ra trong quá trình phát triển.
VOV.VN - Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới sẽ thảo luận về AI trong khuôn khổ khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng LHQ diễn ra vào tuần này tại New York, Mỹ, Thủ tướng Australia Anthony Albanese kêu gọi Mỹ và Trung Quốc hợp tác trong việc giải quyết các thách thức đặt ra trong quá trình phát triển.
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VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Mỹ từ ngày 23-25/9 theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo dự kiến trao đổi sâu rộng về quan hệ Trung - Mỹ cùng các vấn đề lớn liên quan đến hòa bình và phát triển của thế giới.
VOV.VN - Nhà báo Quang Dũng nhận định: Cả Mỹ và Trung Quốc đều tìm kiếm ổn định chiến lược trong hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại Nhà Trắng ngày 24/9. Cả hai đều thăm dò đối phương, không quá vội vàng dù vẫn nỗ lực hướng tới đột phá. Mỹ và Trung Quốc cũng khó lòng kìm hãm phát triển công nghệ AI.
VOV.VN - Nhà báo Quang Dũng nhận định: Cả Mỹ và Trung Quốc đều tìm kiếm ổn định chiến lược trong hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại Nhà Trắng ngày 24/9. Cả hai đều thăm dò đối phương, không quá vội vàng dù vẫn nỗ lực hướng tới đột phá. Mỹ và Trung Quốc cũng khó lòng kìm hãm phát triển công nghệ AI.
VOV.VN - Một nghi thức hiếm thấy đang được chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đích thân ra Căn cứ liên hợp Andrews đón nhà lãnh đạo Trung Quốc, trước khi hai bên bước vào cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng ngày 24/9.
VOV.VN - Một nghi thức hiếm thấy đang được chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đích thân ra Căn cứ liên hợp Andrews đón nhà lãnh đạo Trung Quốc, trước khi hai bên bước vào cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng ngày 24/9.
VOV.VN - Ba nguồn tin Pakistan cho biết, Pakistan đang thăm dò khả năng nối lại các cuộc đàm phán Mỹ - Iran bị đình trệ về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 5 tháng, sau một nỗ lực do Trung Quốc khởi xướng.
VOV.VN - Ba nguồn tin Pakistan cho biết, Pakistan đang thăm dò khả năng nối lại các cuộc đàm phán Mỹ - Iran bị đình trệ về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 5 tháng, sau một nỗ lực do Trung Quốc khởi xướng.
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VOV.VN - Một trật tự thế giới mới đang hình thành với 3 cực chủ đạo là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ba cường quốc này đã có sự dàn xếp nhất định với nhau, thể hiện khá rõ tại địa bàn châu Phi, nơi ảnh hưởng của EU bị suy giảm nghiêm trọng.
VOV.VN - Dường như Tổng thống Mỹ Trump không tuyên bố bâng quơ về vấn đề Greenland. Đằng sau đó có thể là cả một toan tính chiến lược hết sức đồ sộ.
VOV.VN - Dường như Tổng thống Mỹ Trump không tuyên bố bâng quơ về vấn đề Greenland. Đằng sau đó có thể là cả một toan tính chiến lược hết sức đồ sộ.