Ông Jay Clayton, cựu Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và từng là công tố viên liên bang tại khu vực phía Nam bang New York, được Thượng viện thông qua với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Trước đó, đảng Cộng hòa kỳ vọng ông Clayton sẽ được phê chuẩn từ tháng 6.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã trì hoãn tiến trình đề cử ông Clayton và để ông Bill Pulte giữ cương vị Giám đốc DNI tạm quyền sau khi bà Tulsi Gabbard từ chức.

Ông Jay Clayton giữ chức Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ sau nhiều tranh cãi (Ảnh: AP)

Việc để ông Pulte giữ cương vị Giám đốc tạm quyền đã vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích từ cả hai đảng. Nhiều thượng nghị sĩ cho rằng ông Pulte, cựu quan chức phụ trách lĩnh vực nhà ở, không có kinh nghiệm trong lĩnh vực tình báo.

Trong khi đó, quá trình phê chuẩn ông Clayton cũng không diễn ra suôn sẻ. Tại phiên điều trần cách đây hai tuần, ông nhiều lần từ chối khẳng định cựu Tổng thống Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, khiến các nghị sĩ Dân chủ bày tỏ quan ngại.

Thượng nghị sĩ Mark Warner, đại diện bang Virginia và là thành viên Dân chủ cao cấp nhất trong Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho biết ông "vô cùng thất vọng" với phần trả lời của ông Clayton tại phiên điều trần. Ông Warner cho biết trước đó từng đánh giá tích cực về đề cử này, nhưng đã thay đổi quan điểm sau màn điều trần gây nhiều tranh cãi.