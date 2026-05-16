Ông Jerome Powell làm Chủ tịch lâm thời của Fed

Thứ Bảy, 12:03, 16/05/2026
VOV.VN - Hội đồng Thống đốc Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngày 15/5 cho biết đã bổ nhiệm ông Jerome Powell làm Chủ tịch lâm thời của ngân hàng trung ương Mỹ cho tới khi ông Kevin Warsh chính thức tuyên thệ nhậm chức. 

Theo thông báo của Fed, ông Kevin Warsh dự kiến sẽ sớm tuyên thệ trước Tổng thống Mỹ Donald Trump, song hiện chưa có ngày cụ thể được công bố. Nhiệm kỳ 8 năm đứng đầu Fed của ông Jerome Powell chính thức kết thúc vào ngày 15/5. Trước đó, ông Kevin Warsh đã được Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua vị trí tân chủ tịch của Fed để thay thế ông PJerome Powell.

Ông Jerome Powell. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, quyết định giữ ông Jerome Powell ở vị trí Chủ tịch tạm quyền đã vấp phải phản đối từ hai thành viên Hội đồng Thống đốc Fed. Trong tuyên bố chung, hai quan chức này cho biết họ không ủng hộ biện pháp trên vì không quy định thời hạn cụ thể cho vai trò tạm quyền của ông Jerome Powell.

Dù rời cương vị Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell cho biết sẽ tiếp tục giữ ghế trong Hội đồng Thống đốc cho tới khi ông hài lòng rằng chính quyền của ông Trump đã chấm dứt cuộc điều tra hình sự nhằm vào mình.

Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 13/5 đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Kevin Warsh giữ chức Chủ tịch Cục dự trữ liên bang (Fed), đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong bộ máy điều hành ngân hàng trung ương Mỹ trong bối cảnh nền kinh tế nước này vẫn đối mặt với nhiều áp lực về lạm phát và tăng trưởng.

Quang Trung/VOV-Washington
Mỹ chấm dứt điều tra hình sự Chủ tịch Fed, mở đường cho ứng viên Kevin Warsh
VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 24/4 đã hủy cuộc điều tra hình sự nhằm vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Chủ tịch Jerome Powell, liên quan đến dự án cải tạo trụ sở chính của Ngân hàng Trung ương tại Washington. 

Mỹ chấm dứt điều tra Chủ tịch Fed Powell, mở đường phê chuẩn nhân sự thay thế
VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ đã chấm dứt cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, qua đó loại bỏ trở ngại lớn đối với quá trình phê chuẩn người kế nhiệm là ông Kevin Warsh.

Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ sau quyết định của FED
VOV.VN - Ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản đồng USD, thị trường chứng khoán Mỹ đã ngập sắc đỏ, chỉ số Dow Jones giảm điểm mạnh.

