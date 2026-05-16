Ông Jerome Powell làm Chủ tịch lâm thời của Fed

Theo thông báo của Fed, ông Kevin Warsh dự kiến sẽ sớm tuyên thệ trước Tổng thống Mỹ Donald Trump, song hiện chưa có ngày cụ thể được công bố. Nhiệm kỳ 8 năm đứng đầu Fed của ông Jerome Powell chính thức kết thúc vào ngày 15/5. Trước đó, ông Kevin Warsh đã được Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua vị trí tân chủ tịch của Fed để thay thế ông PJerome Powell.

Tuy nhiên, quyết định giữ ông Jerome Powell ở vị trí Chủ tịch tạm quyền đã vấp phải phản đối từ hai thành viên Hội đồng Thống đốc Fed. Trong tuyên bố chung, hai quan chức này cho biết họ không ủng hộ biện pháp trên vì không quy định thời hạn cụ thể cho vai trò tạm quyền của ông Jerome Powell.

Dù rời cương vị Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell cho biết sẽ tiếp tục giữ ghế trong Hội đồng Thống đốc cho tới khi ông hài lòng rằng chính quyền của ông Trump đã chấm dứt cuộc điều tra hình sự nhằm vào mình.