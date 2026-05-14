中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed

Thứ Năm, 06:02, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 13/5 đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Kevin Warsh giữ chức Chủ tịch Cục dự trữ liên bang (Fed), đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong bộ máy điều hành ngân hàng trung ương Mỹ trong bối cảnh nền kinh tế nước này vẫn đối mặt với nhiều áp lực về lạm phát và tăng trưởng.

Thượng viện Mỹ ngày 13/5 đã phê chuẩn ông Kevin Warsh trở thành Chủ tịch thứ 17 của Cục dự trữ liên bang (Fed), trong bối cảnh ngân hàng trung ương Mỹ đối mặt với áp lực chính trị ngày càng lớn từ Tổng thống Donald Trump và nền kinh tế Mỹ bị tác động bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

thuong vien my phe chuan ong kevin warsh lam chu tich fed hinh anh 1
Thượng viện Mỹ ngày 13/5 đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Kevin Warsh giữ chức Chủ tịch Cục dự trữ liên bang (Fed). Ảnh: Reuters

Ông Warsh được phê chuẩn với tỷ lệ 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống, trong cuộc bỏ phiếu mang tính đảng phái sâu sắc nhất đối với một ứng viên Chủ tịch Fed trong lịch sử hiện đại của Mỹ. Chỉ có Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman bỏ phiếu cùng phe Cộng hòa để ủng hộ đề cử này.

Ông Warsh sẽ chính thức thay thế ông Jerome Powell, người đã lãnh đạo Fed suốt 8 năm qua và nhiều lần đối đầu với Nhà Trắng nhằm bảo vệ tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ.

Trước đó một ngày, Thượng viện cũng đã phê chuẩn ông Warsh trở thành thành viên Hội đồng Thống đốc Fed với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 45 phiếu chống. Theo quy định của Mỹ, người được đề cử làm Chủ tịch Fed phải vượt qua hai cuộc bỏ phiếu riêng biệt tại Thượng viện: một cho vị trí thành viên Hội đồng Thống đốc và một cho cương vị Chủ tịch Fed.

Ông Kevin Warsh, 55 tuổi, không phải là gương mặt xa lạ với Fed. Ông từng giữ vị trí thống đốc Fed giai đoạn 2006-2011 dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush và tham gia xử lý cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Sau khi rời Fed, ông hoạt động trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và giảng dạy kinh tế.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: chủ tịch Fed Thượng viện Mỹ ông Kevin Warsh lãi suất kinh tế Mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ chấm dứt điều tra Chủ tịch Fed Powell, mở đường phê chuẩn nhân sự thay thế
Mỹ chấm dứt điều tra Chủ tịch Fed Powell, mở đường phê chuẩn nhân sự thay thế

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ đã chấm dứt cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, qua đó loại bỏ trở ngại lớn đối với quá trình phê chuẩn người kế nhiệm là ông Kevin Warsh.

Mỹ chấm dứt điều tra Chủ tịch Fed Powell, mở đường phê chuẩn nhân sự thay thế

Mỹ chấm dứt điều tra Chủ tịch Fed Powell, mở đường phê chuẩn nhân sự thay thế

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ đã chấm dứt cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, qua đó loại bỏ trở ngại lớn đối với quá trình phê chuẩn người kế nhiệm là ông Kevin Warsh.

Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ sau quyết định của FED
Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ sau quyết định của FED

VOV.VN - Ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản đồng USD, thị trường chứng khoán Mỹ đã ngập sắc đỏ, chỉ số Dow Jones giảm điểm mạnh.

Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ sau quyết định của FED

Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ sau quyết định của FED

VOV.VN - Ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản đồng USD, thị trường chứng khoán Mỹ đã ngập sắc đỏ, chỉ số Dow Jones giảm điểm mạnh.

Fed giữ nguyên lãi suất, cảnh báo giá dầu khiến triển vọng kinh tế Mỹ mờ mịt
Fed giữ nguyên lãi suất, cảnh báo giá dầu khiến triển vọng kinh tế Mỹ mờ mịt

VOV.VN - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 17/3 quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản từ 3,5% đến 3,75%, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran làm gián đoạn kinh tế toàn cầu và đẩy giá dầu tăng mạnh.

Fed giữ nguyên lãi suất, cảnh báo giá dầu khiến triển vọng kinh tế Mỹ mờ mịt

Fed giữ nguyên lãi suất, cảnh báo giá dầu khiến triển vọng kinh tế Mỹ mờ mịt

VOV.VN - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 17/3 quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản từ 3,5% đến 3,75%, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran làm gián đoạn kinh tế toàn cầu và đẩy giá dầu tăng mạnh.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ