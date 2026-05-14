Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed

Thượng viện Mỹ ngày 13/5 đã phê chuẩn ông Kevin Warsh trở thành Chủ tịch thứ 17 của Cục dự trữ liên bang (Fed), trong bối cảnh ngân hàng trung ương Mỹ đối mặt với áp lực chính trị ngày càng lớn từ Tổng thống Donald Trump và nền kinh tế Mỹ bị tác động bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Ông Warsh được phê chuẩn với tỷ lệ 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống, trong cuộc bỏ phiếu mang tính đảng phái sâu sắc nhất đối với một ứng viên Chủ tịch Fed trong lịch sử hiện đại của Mỹ. Chỉ có Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman bỏ phiếu cùng phe Cộng hòa để ủng hộ đề cử này.

Ông Warsh sẽ chính thức thay thế ông Jerome Powell, người đã lãnh đạo Fed suốt 8 năm qua và nhiều lần đối đầu với Nhà Trắng nhằm bảo vệ tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ.

Trước đó một ngày, Thượng viện cũng đã phê chuẩn ông Warsh trở thành thành viên Hội đồng Thống đốc Fed với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 45 phiếu chống. Theo quy định của Mỹ, người được đề cử làm Chủ tịch Fed phải vượt qua hai cuộc bỏ phiếu riêng biệt tại Thượng viện: một cho vị trí thành viên Hội đồng Thống đốc và một cho cương vị Chủ tịch Fed.

Ông Kevin Warsh, 55 tuổi, không phải là gương mặt xa lạ với Fed. Ông từng giữ vị trí thống đốc Fed giai đoạn 2006-2011 dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush và tham gia xử lý cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Sau khi rời Fed, ông hoạt động trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và giảng dạy kinh tế.