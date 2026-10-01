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Ông Netanyahu gọi người khống chế cơ phó trên chuyến bay Flydubai là “người hùng”

Thứ Năm, 08:58, 01/10/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi hành khách tham gia khống chế cơ phó bị cáo buộc đâm cơ trưởng và tìm cách làm rơi chuyến bay từ Dubai tới Tel Aviv.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ca ngợi một hành khách tham gia khống chế cơ phó trong sự cố nghiêm trọng trên chuyến bay từ Dubai tới Tel Aviv.

Trong video do Văn phòng Thủ tướng Israel công bố ngày 30/9, ông Netanyahu gặp người này tại sân bay Ben Gurion. Khi đó, hành khách vẫn mặc chiếc áo dính máu từ lúc xảy ra sự cố.

“Tôi nhìn thấy anh và tôi thấy một con sư tử, một người hùng thực sự”, ông Netanyahu nói.

Ông Netanyahu gọi hành khách khống chế cơ phó là “người hùng”.

 

Theo giới chức Israel, cơ phó chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai đã dùng dao đâm cơ trưởng, sau đó tìm cách làm máy bay rơi. Hành khách và các thành viên phi hành đoàn đã khống chế người này, trong khi những phi công khác tiếp quản buồng lái và đưa máy bay hạ cánh an toàn tại Saudi Arabia.

Chuyến bay chở hơn 170 hành khách Israel.

Cơ phó, được một quan chức Israel xác định là công dân Oman, đã bị bắt sau khi máy bay hạ cánh.

Flydubai cho biết nguyên nhân vụ việc hiện chưa được xác định, đồng thời cảnh báo không nên đưa ra suy đoán khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Theo Reuters
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