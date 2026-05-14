Thông điệp từ thượng đỉnh Mỹ - Trung

Trong bài phát biểu khai mạc cuộc gặp thượng đỉnh song phương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh thông điệp về hợp tác và quan hệ đối tác giữa Mỹ và Trung Quốc. Mở đầu bài phát biểu, ông Tập Cận Bình đề cập bối cảnh quốc tế đầy bất ổn với “sự đan xen giữa hỗn loạn và chuyển đổi”, cùng những biến động sâu sắc đang diễn ra trên toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đặt câu hỏi liệu Bắc Kinh và Washington có thể vượt qua cái gọi là “Bẫy Thucydides” hay không. “Bẫy Thucydides” là khái niệm dùng để chỉ nguy cơ xung đột khi một cường quốc mới nổi thách thức vị thế của cường quốc đang dẫn đầu.

“Liệu Trung Quốc và Mỹ có thể cùng nhau xây dựng một mô hình mới cho quan hệ giữa các cường quốc; liệu chúng ta có thể hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu và mang lại thêm ổn định cho thế giới; liệu chúng ta có thể đáp ứng kỳ vọng của nhân dân hai nước cũng như tương lai và vận mệnh của nhân loại, đó là những câu hỏi của lịch sử, của thế giới và của nhân dân”, ông Tập Cận Bình nói.

Ông cho rằng đây cũng là “những câu hỏi mà lãnh đạo các cường quốc cần cùng nhau đưa ra câu trả lời”.

Tiếp đó, nhà lãnh đạo Trung quốc gửi lời chúc mừng tới nước Mỹ nhân dịp kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

“Tôi luôn tin rằng lợi ích chung giữa Trung Quốc và Mỹ lớn hơn những khác biệt. Thành công của bên này cũng là cơ hội cho bên kia”, ông nói.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, quan hệ ổn định giữa Bắc Kinh và Washington không chỉ có lợi cho hai nước mà còn cho toàn thế giới.

“Khi hợp tác, cả hai cùng có lợi. Khi đối đầu, cả hai cùng chịu tổn thất. Chúng ta nên là đối tác chứ không phải đối thủ, cùng nhau phát triển, cùng nhau thịnh vượng và xây dựng con đường đúng đắn để các cường quốc trong kỷ nguyên mới chung sống hòa bình", ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.

Về phần mình, Tổng thống Trump ca ngợi “mối quan hệ tuyệt vời” giữa hai nước, đồng thời cho biết ông “rất tôn trọng” ông Tập Cận Bình cũng như Trung Quốc, gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc là một “nhà lãnh đạo vĩ đại”. Tổng thống Mỹ cũng cho biết Washington mong muốn thảo luận về thương mại song phương và nhấn mạnh việc tham dự cuộc gặp là một “vinh dự”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc VOV.VN - Tối 13/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Tập Cận Bình: Quan hệ kinh tế, thương mại Trung-Mỹ là cùng có lợi VOV.VN - Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh ngày 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định quan hệ kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ về bản chất là cùng có lợi và cùng thắng.

Ông Trump: Các CEO hàng đầu của Mỹ có mặt ở Trung Quốc để "bày tỏ sự tôn trọng" VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu tháp tùng ông tới Trung Quốc để “bày tỏ sự tôn trọng” và xây dựng hoạt động kinh doanh tại đây.