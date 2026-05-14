Thông điệp từ thượng đỉnh Mỹ - Trung

Thứ Năm, 10:23, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu khai mạc trong cuộc gặp song phương diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. 

Trong bài phát biểu khai mạc cuộc gặp thượng đỉnh song phương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh thông điệp về hợp tác và quan hệ đối tác giữa Mỹ và Trung Quốc. Mở đầu bài phát biểu, ông Tập Cận Bình đề cập  bối cảnh quốc tế đầy bất ổn với “sự đan xen giữa hỗn loạn và chuyển đổi”, cùng những biến động sâu sắc đang diễn ra trên toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đặt câu hỏi liệu Bắc Kinh và Washington có thể vượt qua cái gọi là “Bẫy Thucydides” hay không. “Bẫy Thucydides” là khái niệm dùng để chỉ nguy cơ xung đột khi một cường quốc mới nổi thách thức vị thế của cường quốc đang dẫn đầu. 

“Liệu Trung Quốc và Mỹ có thể cùng nhau xây dựng một mô hình mới cho quan hệ giữa các cường quốc; liệu chúng ta có thể hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu và mang lại thêm ổn định cho thế giới; liệu chúng ta có thể đáp ứng kỳ vọng của nhân dân hai nước cũng như tương lai và vận mệnh của nhân loại, đó là những câu hỏi của lịch sử, của thế giới và của nhân dân”, ông Tập Cận Bình nói.

Ông cho rằng đây cũng là “những câu hỏi mà lãnh đạo các cường quốc cần cùng nhau đưa ra câu trả lời”.

Tiếp đó, nhà lãnh đạo Trung quốc gửi lời chúc mừng tới nước Mỹ nhân dịp kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

“Tôi luôn tin rằng lợi ích chung giữa Trung Quốc và Mỹ lớn hơn những khác biệt. Thành công của bên này cũng là cơ hội cho bên kia”, ông nói.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, quan hệ ổn định giữa Bắc Kinh và Washington không chỉ có lợi cho hai nước mà còn cho toàn thế giới.

“Khi hợp tác, cả hai cùng có lợi. Khi đối đầu, cả hai cùng chịu tổn thất. Chúng ta nên là đối tác chứ không phải đối thủ, cùng nhau phát triển, cùng nhau thịnh vượng và xây dựng con đường đúng đắn để các cường quốc trong kỷ nguyên mới chung sống hòa bình", ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.

Về phần mình, Tổng thống Trump ca ngợi “mối quan hệ tuyệt vời” giữa hai nước, đồng thời cho biết ông “rất tôn trọng” ông Tập Cận Bình cũng như Trung Quốc, gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc là một “nhà lãnh đạo vĩ đại”. Tổng thống Mỹ cũng cho biết Washington mong muốn thảo luận về thương mại song phương và nhấn mạnh việc tham dự cuộc gặp là một “vinh dự”.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Mỹ Trung Quốc thượng đỉnh Mỹ Trung Tổng thống Trump Chủ tịch Tập Cận Bình ông Trump thăm Trung quốc cuộc gặp Trump Tập
Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc: Cuộc mặc cả quyền lực lớn nhất thế giới
VOV.VN - Ngay trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, số ra sáng nay (13/5) đã đăng bài bình luận khẳng định mối quan hệ Trung - Mỹ không thể quay lại quá khứ, nhưng có thể hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/5 cho biết sẽ tới Bắc Kinh trong tuần này để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và quan hệ Mỹ - Trung đứng trước nhiều vấn đề nhạy cảm liên quan tới thương mại, năng lượng, AI, bán dẫn... 

