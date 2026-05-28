Ông Trump bác bỏ áp lực bầu cử giữa kỳ trong đàm phán với Iran

Thứ Năm, 05:29, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp nội các ngày 27/5 khẳng định ông sẽ không vội vàng đạt được thỏa thuận với Iran chỉ vì áp lực chính trị trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 tại Mỹ. 

Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho rằng Tehran đã đánh giá sai khi nghĩ Washington sẽ xuống thang để tránh một cuộc đối đầu kéo dài trước bầu cử giữa kỳ. Theo ông Trump, phía Iran tin rằng họ có thể “câu giờ” và chờ Nhà Trắng nhượng bộ vì sức ép chính trị trong nước. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh bản thân “không quan tâm đến cuộc bầu cử giữa kỳ” và sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận mà Mỹ cho là có lợi.

Ong trump bac bo ap luc bau cu giua ky trong dam phan voi iran hinh anh 1
Ông Trump pbác bỏ áp lực bầu cử giữa kỳ trong đàm phán với Iran. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump khẳng định người dân Mỹ hiểu lập trường cứng rắn của Washington đối với Iran, đặc biệt liên quan chương trình hạt nhân của Tehran. Ông cũng cho biết Washington hiện vẫn chưa hài lòng với các điều khoản đang được thảo luận, đồng thời cảnh báo Mỹ sẵn sàng tiếp tục sử dụng các biện pháp mạnh nếu không đạt được yêu cầu đề ra. Theo ông, Mỹ hoặc sẽ đạt được “một thỏa thuận tốt”, hoặc sẽ phải “hoàn thành công việc theo cách khác”.

Ông Trump cũng tái khẳng định Mỹ sẽ không nới lỏng trừng phạt hoặc giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa của Iran cho tới khi Tehran đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Washington.

Về vấn đề eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh eo biển Hormuz là “vùng biển quốc tế” và không nước nào có quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Theo ông Trump, vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz hiện là một phần trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran và Tehran muốn kiểm soát tuyến hàng hải này, song Washington sẽ không chấp nhận điều đó.

Về vấn đề hạt nhân, Tổng thống Trump cho biết ông không đồng ý để Nga hoặc Trung Quốc tiếp nhận lượng urani đã làm giàu của Iran. Theo ông Trump, Mỹ muốn xử lý triệt để vấn đề urani làm giàu của Iran và sẽ không chấp nhận các giải pháp khiến Tehran vẫn có thể duy trì năng lực hạt nhân tiềm tàng.

Trong khi đó, giới quan sát cho rằng cuộc chiến kéo dài với Iran đang bắt đầu tạo thêm áp lực chính trị đối với Nhà Trắng khi giá xăng tại Mỹ tăng mạnh trong thời gian qua. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ AAA, giá xăng trung bình toàn quốc hiện ở mức khoảng 4,59 USD/gallon, tăng đáng kể so với trước khi Mỹ mở các cuộc không kích đầu tiên nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2 vừa qua.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Mỹ Donald Trump bầu cử giữa kỳ đàm phán Mỹ Iran
Nóng thế giới ngày 28/5: Mỹ - Iran vừa đánh vừa đàm, Tehran ra điều kiện lớn
Nóng thế giới ngày 28/5: Mỹ - Iran vừa đánh vừa đàm, Tehran ra điều kiện lớn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ và Iran đang vừa đánh vừa đàm đầy cam go; Israel đẩy mạnh tấn công Lebanon và Gaza; tình hình Nga - Ukraine - Ba Lan căng thẳng; châu Âu nắng nóng lịch sử…

Giá dầu hôm nay 28/5: Giá dầu giảm mạnh sau thông tin về "dự thảo thỏa thuận" Iran - Mỹ

VOV.VN - Giá dầu thô trên thị trường thế giới đã lao dốc giảm mạnh trong phiên giao dịch chiều qua theo giờ Mỹ, sau khi truyền hình nhà nước Iran đưa tin đã có được dự thảo thỏa thuận giữa Washington và Tehran về kết thúc chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz.

Iran hé lộ dự thảo thỏa thuận với Mỹ về eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo một bản tin phát trên truyền hình nhà nước Iran, bản ghi nhớ đang được Tehran và Washington đàm phán sẽ bao gồm yêu cầu quân đội Mỹ rút khỏi khu vực lân cận Iran, đồng thời chấm dứt việc phong tỏa các cảng biển của nước này.

