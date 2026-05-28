Ông Trump bác bỏ áp lực bầu cử giữa kỳ trong đàm phán với Iran

Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho rằng Tehran đã đánh giá sai khi nghĩ Washington sẽ xuống thang để tránh một cuộc đối đầu kéo dài trước bầu cử giữa kỳ. Theo ông Trump, phía Iran tin rằng họ có thể “câu giờ” và chờ Nhà Trắng nhượng bộ vì sức ép chính trị trong nước. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh bản thân “không quan tâm đến cuộc bầu cử giữa kỳ” và sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận mà Mỹ cho là có lợi.

Ông Trump pbác bỏ áp lực bầu cử giữa kỳ trong đàm phán với Iran. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump khẳng định người dân Mỹ hiểu lập trường cứng rắn của Washington đối với Iran, đặc biệt liên quan chương trình hạt nhân của Tehran. Ông cũng cho biết Washington hiện vẫn chưa hài lòng với các điều khoản đang được thảo luận, đồng thời cảnh báo Mỹ sẵn sàng tiếp tục sử dụng các biện pháp mạnh nếu không đạt được yêu cầu đề ra. Theo ông, Mỹ hoặc sẽ đạt được “một thỏa thuận tốt”, hoặc sẽ phải “hoàn thành công việc theo cách khác”.

Ông Trump cũng tái khẳng định Mỹ sẽ không nới lỏng trừng phạt hoặc giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa của Iran cho tới khi Tehran đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Washington.

Về vấn đề eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh eo biển Hormuz là “vùng biển quốc tế” và không nước nào có quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Theo ông Trump, vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz hiện là một phần trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran và Tehran muốn kiểm soát tuyến hàng hải này, song Washington sẽ không chấp nhận điều đó.

Về vấn đề hạt nhân, Tổng thống Trump cho biết ông không đồng ý để Nga hoặc Trung Quốc tiếp nhận lượng urani đã làm giàu của Iran. Theo ông Trump, Mỹ muốn xử lý triệt để vấn đề urani làm giàu của Iran và sẽ không chấp nhận các giải pháp khiến Tehran vẫn có thể duy trì năng lực hạt nhân tiềm tàng.

Trong khi đó, giới quan sát cho rằng cuộc chiến kéo dài với Iran đang bắt đầu tạo thêm áp lực chính trị đối với Nhà Trắng khi giá xăng tại Mỹ tăng mạnh trong thời gian qua. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ AAA, giá xăng trung bình toàn quốc hiện ở mức khoảng 4,59 USD/gallon, tăng đáng kể so với trước khi Mỹ mở các cuộc không kích đầu tiên nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2 vừa qua.