  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nhà Trắng bác thông tin về "dự thảo thỏa thuận" Iran - Mỹ

Thứ Tư, 23:02, 27/05/2026
VOV.VN - Ngày 27/5, Nhà Trắng đã bác bỏ các thông tin do truyền thông nhà nước Iran công bố liên quan tới một bản dự thảo biên bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington, đồng thời khẳng định tài liệu này là "bịa đặt".

“Báo cáo từ các cơ quan truyền thông do Iran kiểm soát là sai sự thật và bản ghi nhớ mà họ công bố hoàn toàn là sản phẩm hư cấu. Không ai nên tin vào những gì truyền thông nhà nước Iran đưa ra. Sự thật mới là điều quan trọng”, tài khoản Rapid Response của Nhà Trắng đăng tải trên mạng xã hội X.

Hình ảnh Nhà Trắng ở Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin bản ghi nhớ đang được đàm phán sẽ bao gồm yêu cầu lực lượng quân sự Mỹ rút khỏi khu vực lân cận Iran, đồng thời dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của Tehran.

Dù phủ nhận nội dung do Iran công bố, một số chi tiết trong báo cáo vẫn có điểm tương đồng với cách giới chức Mỹ mô tả về tiến trình đàm phán hiện nay. Theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Trump sẵn sàng xem xét nới lỏng các biện pháp trừng phạt nếu Iran bảo đảm hoạt động lưu thông của tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

“Như Tổng thống Trump đã nhấn mạnh, các cuộc đàm phán đang diễn ra tích cực và ông ấy cũng đã xác định rõ những lằn ranh đỏ của mình. Tổng thống Trump sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận phục vụ lợi ích của người dân Mỹ, trong đó phải bảo đảm Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”, bà Olivia Wales, người phát ngôn Nhà Trắng, phản hồi bản tin của đài truyền hình nhà nước Iran.

Iran hé lộ dự thảo thỏa thuận với Mỹ về eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo một bản tin phát trên truyền hình nhà nước Iran, bản ghi nhớ đang được Tehran và Washington đàm phán sẽ bao gồm yêu cầu quân đội Mỹ rút khỏi khu vực lân cận Iran, đồng thời chấm dứt việc phong tỏa các cảng biển của nước này.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Iran đánh giá thấp khả năng bùng phát trở lại chiến tranh với Mỹ
VOV.VN - Bất chấp việc đàm phán ngoại giao chưa có đột phát và tình hình thực địa diễn biến phức tạp, quan chức cấp cao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 27/5 cho rằng khả năng nổ ra một cuộc chiến mới với Mỹ là không cao.

Thời sự quốc tế trưa 27/5: Iran đáp trả phủ đầu vụ Mỹ tấn công
VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ đáp trả mọi hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn từ phía Mỹ, sau khi cáo buộc Washington tiến hành các cuộc tấn công gần eo biển Hormuz.

Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy đàm phán Mỹ-Iran sau các vụ tập kích mới của Mỹ
VOV.VN - Phát biểu với báo giới sau khi chủ trì một cuộc thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 26/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh Mỹ tập kích hàng loạt mục tiêu ở Iran giữa lúc đàm phán.

Thời sự quốc tế sáng 27/5: Iran tuyên bố Mỹ không còn nơi trú ẩn tại Trung Đông
VOV.VN - Theo kênh Al Jazeera, phát biểu trên Telegram cá nhân ngày 26/5, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei khẳng định, các cường quốc vùng Vịnh sẽ không còn đóng vai trò là "lá chắn" cho các căn cứ quân sự của Mỹ, và Washington cũng không còn giữ được một "nơi trú ẩn an toàn" tại khu vực này.

Iran ra điều kiện 24 tỷ USD trước thỏa thuận hòa bình với Mỹ
VOV.VN - Iran tuyên bố sẽ chỉ ký kết một thỏa thuận hòa bình với Mỹ nếu khoản tài sản bị phong tỏa trị giá 24 tỷ USD được giải ngân, biến vấn đề tài chính trở thành nút thắt then chốt trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt căng thẳng kéo dài giữa hai nước.

