Nhà Trắng bác thông tin về "dự thảo thỏa thuận" Iran - Mỹ

“Báo cáo từ các cơ quan truyền thông do Iran kiểm soát là sai sự thật và bản ghi nhớ mà họ công bố hoàn toàn là sản phẩm hư cấu. Không ai nên tin vào những gì truyền thông nhà nước Iran đưa ra. Sự thật mới là điều quan trọng”, tài khoản Rapid Response của Nhà Trắng đăng tải trên mạng xã hội X.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin bản ghi nhớ đang được đàm phán sẽ bao gồm yêu cầu lực lượng quân sự Mỹ rút khỏi khu vực lân cận Iran, đồng thời dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của Tehran.

Dù phủ nhận nội dung do Iran công bố, một số chi tiết trong báo cáo vẫn có điểm tương đồng với cách giới chức Mỹ mô tả về tiến trình đàm phán hiện nay. Theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Trump sẵn sàng xem xét nới lỏng các biện pháp trừng phạt nếu Iran bảo đảm hoạt động lưu thông của tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

“Như Tổng thống Trump đã nhấn mạnh, các cuộc đàm phán đang diễn ra tích cực và ông ấy cũng đã xác định rõ những lằn ranh đỏ của mình. Tổng thống Trump sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận phục vụ lợi ích của người dân Mỹ, trong đó phải bảo đảm Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”, bà Olivia Wales, người phát ngôn Nhà Trắng, phản hồi bản tin của đài truyền hình nhà nước Iran.