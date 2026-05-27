Iran hé lộ dự thảo thỏa thuận với Mỹ về eo biển Hormuz

Thứ Tư, 20:51, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo một bản tin phát trên truyền hình nhà nước Iran, bản ghi nhớ đang được Tehran và Washington đàm phán sẽ bao gồm yêu cầu quân đội Mỹ rút khỏi khu vực lân cận Iran, đồng thời chấm dứt việc phong tỏa các cảng biển của nước này.

“Đổi lại, Iran cam kết khôi phục lưu lượng tàu thương mại qua eo biển Hormuz về mức trước chiến tranh trong vòng một tháng”, bản tin cho biết.

Đài truyền hình quốc gia Iran IRIB cho hay việc quản lý và điều phối tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ do Iran đảm nhiệm với sự phối hợp của Oman. Theo IRIB, các tàu quân sự sẽ không nằm trong phạm vi của thỏa thuận.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Bản tin cũng nhấn mạnh rằng khuôn khổ của thỏa thuận hiện vẫn chưa hoàn tất và Tehran sẽ không triển khai bất kỳ bước đi nào nếu không có “sự xác minh cụ thể”. Các cuộc đàm phán được mô tả là vẫn đang diễn ra liên tục, khi cả hai bên tiếp tục chỉnh sửa ngôn từ trong dự thảo văn kiện.

Theo thông tin được công bố, nếu hai bên đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày, bản ghi nhớ này sẽ được trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dưới dạng một nghị quyết mang tính ràng buộc. Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về các thông tin do Iran công bố.

Bản ghi nhớ được xem là một lộ trình định hướng cho các cuộc đàm phán sâu hơn trong tương lai, bao gồm các vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Quá trình thương lượng được cho là đang diễn ra với vai trò trung gian của Pakistan.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Thời sự quốc tế sáng 27/5: Iran tuyên bố Mỹ không còn nơi trú ẩn tại Trung Đông
VOV.VN - Theo kênh Al Jazeera, phát biểu trên Telegram cá nhân ngày 26/5, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei khẳng định, các cường quốc vùng Vịnh sẽ không còn đóng vai trò là "lá chắn" cho các căn cứ quân sự của Mỹ, và Washington cũng không còn giữ được một "nơi trú ẩn an toàn" tại khu vực này.

Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy đàm phán Mỹ-Iran sau các vụ tập kích mới của Mỹ
VOV.VN - Phát biểu với báo giới sau khi chủ trì một cuộc thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 26/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh Mỹ tập kích hàng loạt mục tiêu ở Iran giữa lúc đàm phán.

Iran ra điều kiện 24 tỷ USD trước thỏa thuận hòa bình với Mỹ
VOV.VN - Iran tuyên bố sẽ chỉ ký kết một thỏa thuận hòa bình với Mỹ nếu khoản tài sản bị phong tỏa trị giá 24 tỷ USD được giải ngân, biến vấn đề tài chính trở thành nút thắt then chốt trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt căng thẳng kéo dài giữa hai nước.

CENTCOM bác tin hộ tống tàu qua Hormuz giữa lúc Mỹ - Iran tăng tốc đàm phán
VOV.VN - Đàm phán Mỹ - Iran được cho là đã đạt thêm tiến triển liên quan chương trình uranium làm giàu của Tehran, trong khi CENTCOM bác bỏ thông tin Mỹ nối lại hoạt động hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Vì sao ông Trump muốn gắn Hiệp định Abraham với thỏa thuận Iran?
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nhiều quốc gia Trung Đông tham gia Hiệp định Abraham như một phần của tiến trình đàm phán với Iran. Động thái này đang gây tranh cãi khi giới phân tích cho rằng kế hoạch khó thành hiện thực trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục căng thẳng.

