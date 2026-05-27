Iran hé lộ dự thảo thỏa thuận với Mỹ về eo biển Hormuz

“Đổi lại, Iran cam kết khôi phục lưu lượng tàu thương mại qua eo biển Hormuz về mức trước chiến tranh trong vòng một tháng”, bản tin cho biết.

Đài truyền hình quốc gia Iran IRIB cho hay việc quản lý và điều phối tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ do Iran đảm nhiệm với sự phối hợp của Oman. Theo IRIB, các tàu quân sự sẽ không nằm trong phạm vi của thỏa thuận.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Bản tin cũng nhấn mạnh rằng khuôn khổ của thỏa thuận hiện vẫn chưa hoàn tất và Tehran sẽ không triển khai bất kỳ bước đi nào nếu không có “sự xác minh cụ thể”. Các cuộc đàm phán được mô tả là vẫn đang diễn ra liên tục, khi cả hai bên tiếp tục chỉnh sửa ngôn từ trong dự thảo văn kiện.

Theo thông tin được công bố, nếu hai bên đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày, bản ghi nhớ này sẽ được trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dưới dạng một nghị quyết mang tính ràng buộc. Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về các thông tin do Iran công bố.

Bản ghi nhớ được xem là một lộ trình định hướng cho các cuộc đàm phán sâu hơn trong tương lai, bao gồm các vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Quá trình thương lượng được cho là đang diễn ra với vai trò trung gian của Pakistan.