Giá dầu hôm nay 28/5: Giá dầu giảm mạnh sau thông tin về "dự thảo thỏa thuận" Iran - Mỹ

Cụ thể, giá dầu thô Brent đã giảm sâu tới 5,3%, xuống còn 94,28 USD/thùng. Tương tự, dầu ngọt nhẹ Mỹ cũng giảm mạnh xuống còn 88,68 USD/thùng, tương đương mức giảm 5,5%. Đáng chú ý, mức giá này vẫn được duy trì sau khi Nhà trắng Mỹ ra thông báo bác bỏ thông tin do truyền thông Iran công bố.

Trước đó, truyền hình nhà nước Iran (IRBI) tối qua thông báo đã có được dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran về kết thúc chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Theo dự thảo, Iran và Oman sẽ phối hợp quản lý hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Bên cạnh đó, Iran cam kết trong vòng 1 tháng sẽ khôi phục lượng tàu thuyền đi qua eo Hormuz, về bằng mức trước khi chiến tranh nổ ra. Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, đồng thời cam kết rút lực lượng Mỹ ra khỏi các khu vực gần biên giới Iran.

Tuy nhiên, ngay sau công bố của truyền hình Iran, Nhà trắng Mỹ ra thông báo khẳng định thông tin trên là bịa đặt và không đáng tin cậy. Tiếp đó, một số nguồn tin còn cho biết, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ “thổi bay” Oman, nếu quốc gia vùng Vịnh hợp tác với Iran để thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Giá dầu thế giới giảm hơn 3% vào đầu phiên 28/5

Các nhà phân tích của Commerzbank cho biết, hy vọng về một thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột đã phần nào bị dập tắt, bởi các cuộc tấn công gần đây của Mỹ, vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran, vốn bị cáo buộc đang cố gắng rải thủy lôi ở eo biển Hormuz. Cùng với đó, hôm 26/5, Israel đã tăng cường các cuộc ném bom ở Lebanon, làm căng thẳng thêm các nỗ lực hòa bình.

Sau thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng Tư trong cuộc xung đột kéo dài 3 tháng, cả hai bên Mỹ và Iran đều cho biết, họ đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz, vốn rất quan trọng đối với dòng chảy dầu khí toàn cầu.

Tuy nhiên, thông tin về việc một số tàu chở khí hóa lỏng (LNG) đã đi qua eo biển Hormuz trong những ngày gần đây, đã làm dấy lên kỳ vọng rằng tuyến đường thủy này có thể sớm được mở cửa trở lại, điều này sẽ bổ sung thêm nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Giá xăng trong nước cao nhất 25.540 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 21/5. Giá xăng RON95-III tăng 1.470 đồng/lít, giá bán là 25.540 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 1.210 đồng lít, giá bán mới là 24.340 đồng/lít; Xăng E10 tăng 1.600 đồng/lít, giá bán mới là 25.050 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 21/5 tăng 1.540 đồng/lít, giá bán mới là 28.760 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 650 đồng/lít, giá bán là 28.360 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng tăng 900 đồng/lít, giá bán mới là 21.480 đồng/kg. Tương tự kỳ điều hành trước, kỳ này liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, cũng không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Giá xăng dầu trong nước được niêm yết tại Petrolimex

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 14/5 và kỳ điều hành ngày 21/5 là 136,432 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 7,700 USD/thùng, tương đương tăng 5,98%); 139,772 USD/thùng xăng RON95 (tăng 8,934 USD/thùng, tương đương tăng 6,83%); 155,306 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 9,268 USD/thùng, tương đương tăng 6,35%); 721,306 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 33,652 USD/tấn, tương đương tăng 4,89%).