Ông Trump nói gì về thông tin Trung Quốc hỗ trợ Iran trước vụ tấn công căn cứ Mỹ?

Trước đó Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho hay Iran đã nhận được hình ảnh vệ tinh về căn cứ của Mỹ tại Jordan từ một số thực thể Trung Quốc trước khi tiến hành vụ tấn công.

Khi được hỏi liệu ông có nêu vấn đề này trong cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay không, Tổng thống Trump không trả lời trực tiếp mà cho rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều tiến hành các hoạt động thu thập thông tin nhằm vào nhau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không Lực Một. Ảnh: Reuters

“Về cơ bản, họ làm những gì chúng ta làm. Khi người ta nói Trung Quốc do thám chúng ta, tôi nói rằng đúng, và chúng ta cũng do thám họ”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau tại Mỹ vào ngày 24/9, mặc dù Bắc Kinh đến nay chưa chính thức xác nhận cuộc gặp này.

Ông Trump ngày 13/9 tiếp tục khẳng định ông có quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

“Tôi cho rằng ông ấy đã hành xử khá hợp lý và chúng tôi cũng hành xử khá hợp lý”, Tổng thống Trump nói khi trên đường trở về Mỹ sau chuyến thăm Ireland vào cuối tuần.

Reuters cho biết chưa thể độc lập xác minh thông tin do Wall Street Journal đăng tải. Theo báo cáo này, các quan chức Mỹ không tiết lộ danh tính những thực thể Trung Quốc bị cho là đã cung cấp hình ảnh vệ tinh cho Iran, đồng thời cũng không cáo buộc chính quyền Trung Quốc trực tiếp liên quan tới vụ việc.

Những phát biểu của ông Trump được cho là phù hợp với cách tiếp cận gần đây của chính quyền Mỹ nhằm giảm nhẹ những căng thẳng trên nhiều lĩnh vực giữa Washington và Bắc Kinh, trong bối cảnh Mỹ vẫn không hài lòng về mối quan hệ gần gũi giữa Trung Quốc và Iran.