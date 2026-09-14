English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump nói gì về thông tin Trung Quốc hỗ trợ Iran trước vụ tấn công căn cứ Mỹ?

Thứ Hai, 09:14, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 bác bỏ thông tin cho rằng Iran đã có được hình ảnh vệ tinh về một căn cứ quân sự tại Jordan từ các thực thể Trung Quốc trước vụ tấn công hồi tháng 7 khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Trước đó Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho hay Iran đã nhận được hình ảnh vệ tinh về căn cứ của Mỹ tại Jordan từ một số thực thể Trung Quốc trước khi tiến hành vụ tấn công.

Khi được hỏi liệu ông có nêu vấn đề này trong cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay không, Tổng thống Trump không trả lời trực tiếp mà cho rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều tiến hành các hoạt động thu thập thông tin nhằm vào nhau.

Ong trump noi gi ve thong tin trung quoc ho tro iran truoc vu tan cong can cu my hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không Lực Một. Ảnh: Reuters

“Về cơ bản, họ làm những gì chúng ta làm. Khi người ta nói Trung Quốc do thám chúng ta, tôi nói rằng đúng, và chúng ta cũng do thám họ”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau tại Mỹ vào ngày 24/9, mặc dù Bắc Kinh đến nay chưa chính thức xác nhận cuộc gặp này.

Ông Trump ngày 13/9 tiếp tục khẳng định ông có quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

“Tôi cho rằng ông ấy đã hành xử khá hợp lý và chúng tôi cũng hành xử khá hợp lý”, Tổng thống Trump nói khi trên đường trở về Mỹ sau chuyến thăm Ireland vào cuối tuần.

Reuters cho biết chưa thể độc lập xác minh thông tin do Wall Street Journal đăng tải. Theo báo cáo này, các quan chức Mỹ không tiết lộ danh tính những thực thể Trung Quốc bị cho là đã cung cấp hình ảnh vệ tinh cho Iran, đồng thời cũng không cáo buộc chính quyền Trung Quốc trực tiếp liên quan tới vụ việc.

Những phát biểu của ông Trump được cho là phù hợp với cách tiếp cận gần đây của chính quyền Mỹ nhằm giảm nhẹ những căng thẳng trên nhiều lĩnh vực giữa Washington và Bắc Kinh, trong bối cảnh Mỹ vẫn không hài lòng về mối quan hệ gần gũi giữa Trung Quốc và Iran.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lực lượng Mỹ có thể tiếp tục hiện diện tại Iran để kiểm soát dầu mỏ
Lực lượng Mỹ có thể tiếp tục hiện diện tại Iran để kiểm soát dầu mỏ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra khả năng lực lượng Mỹ có thể tiếp tục hiện diện tại Iran và giữ lại nguồn dầu mỏ, tương tự thỏa thuận khai thác năng lượng mà Washington từng đạt được tại Venezuela.

Lực lượng Mỹ có thể tiếp tục hiện diện tại Iran để kiểm soát dầu mỏ

Lực lượng Mỹ có thể tiếp tục hiện diện tại Iran để kiểm soát dầu mỏ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra khả năng lực lượng Mỹ có thể tiếp tục hiện diện tại Iran và giữ lại nguồn dầu mỏ, tương tự thỏa thuận khai thác năng lượng mà Washington từng đạt được tại Venezuela.

Iraq mở lại cửa khẩu với Iran, Tehran bác tuyên bố của Washington về Hormuz
Iraq mở lại cửa khẩu với Iran, Tehran bác tuyên bố của Washington về Hormuz

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 13/9 bác tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về eo biển Hormuz, khẳng định rằng tuyến hàng hải này vẫn bị đóng. Tehran đồng thời thách thức mọi lực lượng nước ngoài dám tới gần các vùng biển khu vực, bao gồm cả vịnh Ba Tư và vịnh Oman.

Iraq mở lại cửa khẩu với Iran, Tehran bác tuyên bố của Washington về Hormuz

Iraq mở lại cửa khẩu với Iran, Tehran bác tuyên bố của Washington về Hormuz

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 13/9 bác tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về eo biển Hormuz, khẳng định rằng tuyến hàng hải này vẫn bị đóng. Tehran đồng thời thách thức mọi lực lượng nước ngoài dám tới gần các vùng biển khu vực, bao gồm cả vịnh Ba Tư và vịnh Oman.

Iran tố Mỹ tấn công tàu hàng khiến 1 người chết, 3 người bị thương
Iran tố Mỹ tấn công tàu hàng khiến 1 người chết, 3 người bị thương

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran ngày 13/9 các buộc quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công thù địch nhắm vào một tàu hàng tại vùng biển ở phía Nam Iran. Đòn tập kích khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Iran tố Mỹ tấn công tàu hàng khiến 1 người chết, 3 người bị thương

Iran tố Mỹ tấn công tàu hàng khiến 1 người chết, 3 người bị thương

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran ngày 13/9 các buộc quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công thù địch nhắm vào một tàu hàng tại vùng biển ở phía Nam Iran. Đòn tập kích khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ