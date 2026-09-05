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Tổng thống Trump dự kiến chi 500 triệu USD hỗ trợ đảng Cộng hòa bầu cử giữa kỳ

Thứ Bảy, 06:21, 05/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/9 cho biết ông dự kiến sử dụng từ 400 đến 500 triệu USD từ Uỷ ban hành động chính trị ủng hộ Tổng thống Trăm và các ứng viên Cộng hòa (MAGA Inc.) để hỗ trợ các ứng viên Cộng hòa trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẵn sàng chi số tiền cần thiết để giúp đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Quốc hội. Dự kiến số tiền trên được chi từ Uỷ ban hành động chính trị ủng hộ Tổng thống Trăm và các ứng viên Cộng hoà. Uỷ ban này hiện có khoảng 1 tỷ USD và số tiền này được ông Trăm kiểm soát.

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Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Tuyên bố của ông nhằm giải tỏa những lo ngại trong nội bộ đảng Cộng hòa rằng nguồn tài chính lớn này có thể không được sử dụng đáng kể trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Chỉ còn khoảng hai tháng trước ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ 3/11, việc triển khai một chiến dịch quảng cáo trị giá hàng trăm triệu USD có thể tạo thêm nguồn lực đáng kể cho đảng Cộng hòa, dù hiệu quả sẽ phụ thuộc vào cách phân bổ tại các bang và khu vực bầu cử cạnh tranh.

Tuyên bố về tài chính được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cho biết ông cũng sẽ trực tiếp tham gia vận động tại khoảng 35 cuộc đua quan trọng trên toàn quốc trong giai đoạn nước rút đặc biệt là tại các bang như Texas và Alaska.

Toàn bộ 435 ghế Hạ viện và khoảng một phần ba số ghế Thượng viện sẽ được đưa ra bầu lại trong tháng 11. Kết quả sẽ quyết định cán cân quyền lực tại Quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Hiện đảng cộng Hoà của ông Trump đang kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện nhưng ở thế khá mong manh.

Ông Trump cũng cho biết có thể giữ lại một phần nguồn tiền của uỷ ban cho cuộc bầu cử năm 2028, thời điểm cử tri Mỹ sẽ lựa chọn người kế nhiệm ông tại Nhà Trắng.

Quang Trung/VOV-Washington
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