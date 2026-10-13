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Ông Trump bảo vệ thỏa thuận dầu diesel với Nga trước chỉ trích từ Quốc hội

Thứ Ba, 05:53, 13/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/10 đã bảo vệ thỏa thuận dầu diesel với Nga, trong bối cảnh các nghị sĩ thuộc cả hai đảng chỉ trích quyết định này có thể vi phạm luật Mỹ cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông đang hành động để giảm giá nhiên liệu đang ở mức cao, vấn đề có thể ảnh hưởng tới cơ hội của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11. Ông viết rằng mình đã “đưa ra lựa chọn đúng đắn cho người dân Mỹ”.

Ong trump bao ve thoa thuan dau diesel voi nga truoc chi trich tu quoc hoi hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump đi ngược lại với mong muốn của Ukraine và đồng minh phương Tây với thỏa thuận dầu diesel Mỹ Nga (Ảnh: AP)

Hôm thứ Sáu, ông Trump tuyên bố Nga đã đồng ý cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu. Chính quyền của ông sau đó tạm thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với nhiên liệu Nga, vốn được thiết kế nhằm hạn chế nguồn thu của Moscow cho cuộc chiến tại Ukraine.

Tuy nhiên, thỏa thuận này vấp phải phản ứng mạnh từ Quốc hội. Hôm Chủ nhật, một nhóm thượng nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ kêu gọi ông Trump “đảo ngược quyết định”, cho rằng việc cho phép dầu diesel Nga quay lại thị trường có thể vi phạm luật năm 2022 nhằm hỗ trợ Ukraine và cắt nguồn tài chính của Nga. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jerry Moran cũng viết trên mạng xã hội rằng Mỹ nên siết chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt, thay vì làm suy yếu chúng bằng cách cho phép nhập khẩu dầu diesel Nga.

Thỏa thuận cũng làm căng thẳng quan hệ giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cuối tuần qua, hai bên tranh cãi gay gắt về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga. Ông Trump cáo buộc các cuộc tấn công này góp phần làm giá diesel toàn cầu tăng cao, đồng thời nói Ukraine cần một tổng thống mới. Ông Zelensky đáp lại rằng ông sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu Nga đồng ý ngừng bắn 60 ngày.

Hôm Chủ nhật, ông Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí một “ngừng bắn năng lượng”, theo đó hai bên sẽ dừng tấn công hạ tầng năng lượng của nhau. Tuy nhiên, hiện chưa rõ thỏa thuận này có thực sự được duy trì hay không.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm thứ Hai, ông Zelensky bác bỏ lập luận của ông Trump rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Nga là nguyên nhân chính khiến giá nhiên liệu tăng. Ông nói giá diesel không phụ thuộc vào các cuộc tấn công của Ukraine mà chủ yếu liên quan đến tình trạng phong tỏa tại eo biển Hormuz.

Quang Trung/VOV-Washington
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