Ông Trump ca ngợi thắng lợi trong cuộc chiến với Iran

“Tôi nghĩ điều sẽ xảy ra là chúng ta sẽ sớm giành chiến thắng trong cuộc chiến này, và ngay khi chúng ta thắng, giá dầu sẽ giảm xuống, giảm mạnh xuống mức trước chiến tranh”, Tổng thống Donald Trump phát biểu bên lề giải golf PGA Tour Presidents Cup.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Và điều quan trọng là, Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân”, ông nói thêm, cho rằng răn đe hạt nhân là “chìa khóa của toàn bộ vấn đề”. Khi được hỏi thêm về Chiến dịch Chiến tranh Kinh tế và liệu Washington đang thắng bằng biện pháp quân sự hay kinh tế, ông Trump khẳng định Mỹ đang thành công trên cả hai mặt trận.

“Tôi nghĩ là cả hai. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thắng bằng cả hai cách. Chúng ta thực sự đã thắng về mặt quân sự rồi”, ông nói. “Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đã dừng lại. Chúng ta chắc chắn đang thắng lớn. Nếu nhìn vào nền kinh tế của họ, nó đã sụp đổ rồi”, ông nói.

Tổng thống Mỹ tuyên bố Iran không còn nền kinh tế nào cả. Thậm chí, giá trị tiền của Iran là vô giá trị. Nước Mỹ có lạm phát, nhưng Iran còn lạm phát cao hơn.

Khi được hỏi cụ thể liệu các cuộc tấn công quân sự của Mỹ có thể được xem xét lại trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không, Tổng thống Trump từ chối loại trừ khả năng đó. “Tôi không muốn nói điều đó. Ý tôi là, điều đó có thể xảy ra”.