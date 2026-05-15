Trung Quốc xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào tháng 9/2026

Thứ Sáu, 23:05, 15/05/2026
VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào mùa thu năm nay theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đây là thông báo vừa được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đưa ngày 15/5.

Được biết, Tổng thống Mỹ Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Mỹ vào ngày 24/9 khi dự tiệc chiêu đãi ngày hôm qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón tại khu vườn Trung Nam Hải ở Bắc Kinh - Ảnh: Reuters

Hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Bắc Kinh sau hai ngày thăm chính thức Trung Quốc và tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình. Giới quan sát đánh giá chuyến thăm được mang đậm tính biểu tượng nhưng chưa tạo ra các đột phá lớn về chính trị, thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày. Trước đó, ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc gặp hẹp tại Trung Nam Hải. Ra sân bay tiễn Tổng thống Mỹ có Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Mã Triều Húc và Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong.

 

Tin liên quan

Ông Tập Cận Bình nhắc “Bẫy Thucydides”, báo hiệu điều gì cho quan hệ Mỹ - Trung?

VOV.VN - Trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh hôm 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã viện dẫn học thuyết “Bẫy Thucydides” để cảnh báo về nguy cơ cạnh tranh leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời kêu gọi Washington và Bắc Kinh ưu tiên hợp tác thay vì đối đầu.

Giải mã ngôn từ ngoại giao và tính toán chiến lược tại thượng đỉnh Mỹ - Trung

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump gọi Chủ tịch Tập Cận Bình là "nhà lãnh đạo tuyệt vời", còn ông Tập nói hai nước "nên là đối tác chứ không phải đối thủ". Nhưng đằng sau những phát biểu nồng ấm hiếm thấy đó là một bàn cờ lợi ích phức tạp mà cả hai bên đều đang toan tính kỹ lưỡng.

Nóng thế giới ngày 15/5: Thông điệp đáng chú ý từ thượng đỉnh Mỹ - Trung

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Trung - Mỹ nhất trí xây dựng “quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng”, Tổng thống Trump nói quan hệ Mỹ - Trung sẽ “tốt đẹp hơn bao giờ hết”, Thượng viện Mỹ tiếp tục bác nghị quyết chấm dứt chiến tranh với Iran ...

Mỹ và Trung Quốc thảo luận kiểm soát AI tại thượng đỉnh ở Bắc Kinh

VOV.VN - Các phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận về các biện pháp kiểm soát trí tuệ nhân tạo (AI) trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh, trong đó hai bên dự kiến xây dựng một bộ quy tắc ứng xử nhằm ngăn chặn các tổ chức phi nhà nước lợi dụng các mô hình AI tiên tiến để gây bất ổn toàn cầu.

Cận cảnh quốc yến Trung Quốc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Trump tại Bắc Kinh

VOV.VN - Tối 14/5, Trung Quốc đã tổ chức tiệc chiêu đãi cấp nhà nước (quốc yến) dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và đoàn đại biểu cấp cao đang ở thăm chính thức Bắc Kinh. Sự kiện có sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhiều quan chức, doanh nhân của hai nước.

Nhà Trắng: Mỹ - Trung nhất trí giữ eo biển Hormuz luôn thông suốt

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 14/5 cho biết Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nhất trí rằng eo biển Hormuz phải luôn được giữ thông suốt để bảo đảm tự do hàng hải và ổn định thương mại toàn cầu.

