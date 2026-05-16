Mỹ dự kiến công bố cáo trạng hình sự nhằm vào cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro

Theo một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ giấu tên, các công tố viên liên bang dự kiến công bố bản cáo trạng về cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro tại Miami vào ngày 20/5 liên quan đến vụ việc xảy ra năm 1996, khi máy bay chiến đấu Cuba bắn hạ các phi cơ do một nhóm người Cuba lưu vong vận hành.

Văn phòng công tố tại Miami cũng sẽ tổ chức một sự kiện tưởng niệm các nạn nhân trong vụ việc nói trên. Tuy nhiên, bản cáo trạng vẫn cần được đại bồi thẩm đoàn phê chuẩn trước khi chính thức được công bố.

Cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro tham dự cuộc diễu hành Ngày Quốc tế Lao động tại Havana, Cuba, ngày 1/5/2026. Ảnh: Reuters

Ông Raul Castro, năm nay 94 tuổi, là em trai cố lãnh tụ Fidel Castro, người từng dẫn dắt Cuba trong nhiều thập niên và đối đầu gay gắt với Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Ông Raul Castro giữ chức Chủ tịch Cuba đến năm 2018 và rời vị trí lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba vào năm 2021.

Vào thời điểm xảy ra vụ bắn hạ máy bay năm 1996, ông Raul Castro là Bộ trưởng Quốc phòng Cuba. Phía Cuba khi đó khẳng định hành động quân sự là phản ứng hợp pháp trước việc các máy bay xâm phạm không phận nước này. Trong khi đó, Mỹ và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) cho rằng các máy bay bị bắn hạ khi đang hoạt động trên vùng biển quốc tế.

Sau vụ việc, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Cuba nhưng không truy tố hình sự anh em nhà Castro. Năm 2003, Bộ Tư pháp Mỹ từng truy tố 3 sĩ quan quân đội Cuba song các bị can chưa bao giờ bị dẫn độ sang Mỹ.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Havana tiếp tục leo thang căng thẳng. Chính quyền Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích chính phủ Cuba hiện nay là “tham nhũng” và “kém năng lực”, đồng thời gia tăng các biện pháp gây sức ép kinh tế nhằm thúc đẩy thay đổi chế độ tại quốc đảo Caribe này.

Tổng thống Trump gần đây đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia cung cấp nhiên liệu cho Cuba, khiến nước này đối mặt với tình trạng thiếu điện nghiêm trọng và khó khăn kinh tế kéo dài.

Trong một diễn biến liên quan, Giám đốc CIA John Ratcliffe được cho là đã chuyển thông điệp từ ông Trump tới giới chức Cuba trong chuyến thăm hiếm hoi tới Havana hôm 14/5. Theo đó, Mỹ chỉ sẵn sàng thúc đẩy hợp tác kinh tế và an ninh nếu Cuba thực hiện “những thay đổi mang tính nền tảng”.

Giới quan sát nhận định vụ việc gợi nhớ tới cáo trạng Mỹ từng đưa ra đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trước đây. Chính quyền Trump từng sử dụng cáo buộc này làm cơ sở cho chiến dịch bắt giữ ông Maduro hồi đầu năm 2026 để đưa sang Mỹ xét xử.

Theo Reuters, công tố viên liên bang hàng đầu tại Miami, ông Jason Reding Quiñones hiện đang giám sát cuộc điều tra liên quan đến ông Raul Castro, đồng thời phụ trách một số hồ sơ nhạy cảm khác liên quan đến cựu Giám đốc CIA John Brennan.