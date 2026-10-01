Thời sự quốc tế tối 1/10: Thủ tướng Israel gọi cơ trưởng Flydubai là “người hùng”

Xem thêm:
>> Israel coi sự cố máy bay Flydubai là mưu đồ khủng bố kiểu 11/9
>> Sự hoảng loạn trong máy bay Flydubai suýt rơi do hành vi bất thường của cơ phó
VOV.VN - Israel, UAE nhất trí phối hợp đối phó các phần tử cực đoan. Flydubai dừng bay đến Israel, Tel Aviv tăng cường an ninh hàng không. Quân đội Mỹ tuyên bố hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq có trật tự.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Israel cho biết hành khách đã ngăn chặn âm mưu làm rơi máy bay trong chuyến bay chở 174 người từ Dubai đến Tel Aviv, sau khi cơ phó đâm cơ trưởng. Cuộc giằng co diễn ra ngay trong buồng lái.
VOV.VN - Israel cho biết hành khách đã ngăn chặn âm mưu làm rơi máy bay trong chuyến bay chở 174 người từ Dubai đến Tel Aviv, sau khi cơ phó đâm cơ trưởng. Cuộc giằng co diễn ra ngay trong buồng lái.
VOV.VN - Tại khu vực Bắc cực, sự đối đầu giữa hai “đối thủ” Mỹ và châu Âu đang gia tăng đến mức không loại trừ được nguy cơ xung đột vũ trang. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc được dự báo sẽ giành được lợi thế tại đây.
VOV.VN - Tại khu vực Bắc cực, sự đối đầu giữa hai “đối thủ” Mỹ và châu Âu đang gia tăng đến mức không loại trừ được nguy cơ xung đột vũ trang. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc được dự báo sẽ giành được lợi thế tại đây.
VOV.VN - Bước tiến của lực lượng Houthi thời gian qua gia tăng vị thế của Iran trước Mỹ và Saudi Arabia nhưng có thể khiến nhóm nổi dậy này đánh mất tính chính danh tại Yemen.
VOV.VN - Bước tiến của lực lượng Houthi thời gian qua gia tăng vị thế của Iran trước Mỹ và Saudi Arabia nhưng có thể khiến nhóm nổi dậy này đánh mất tính chính danh tại Yemen.
VOV.VN - Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết chiếc máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ Moldova đến Oslo đã suýt bị một máy bay không người lái (UAV) đâm trúng.
VOV.VN - Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết chiếc máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ Moldova đến Oslo đã suýt bị một máy bay không người lái (UAV) đâm trúng.
VOV.VN - Cơ quan Công tố của UAE hôm 1/10 đã ra lệnh mở cuộc điều tra về sự cố xảy ra trên chiếc máy bay của hãng hàng không nước này đến Israel và phải hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia hôm 30/9.
VOV.VN - Cơ quan Công tố của UAE hôm 1/10 đã ra lệnh mở cuộc điều tra về sự cố xảy ra trên chiếc máy bay của hãng hàng không nước này đến Israel và phải hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia hôm 30/9.
VOV.VN - Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar được lãnh đạo Ấn Độ, Israel và Mỹ ca ngợi như một người hùng sau khi chống trả vụ tấn công trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai, từ Dubai tới Tel Aviv, Israel, ngày 30/9.
VOV.VN - Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar được lãnh đạo Ấn Độ, Israel và Mỹ ca ngợi như một người hùng sau khi chống trả vụ tấn công trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai, từ Dubai tới Tel Aviv, Israel, ngày 30/9.
VOV.VN - Khi xảy ra vụ hỗn loạn xảy ra trong buồng lái chiếc máy bay của hãng Flydubai hôm 30/9, một số hành khách đã lao vào khống chế kẻ tấn công, hỗ trợ cơ trưởng bị thương và góp phần cứu cả chuyến bay khỏi thảm họa.
VOV.VN - Khi xảy ra vụ hỗn loạn xảy ra trong buồng lái chiếc máy bay của hãng Flydubai hôm 30/9, một số hành khách đã lao vào khống chế kẻ tấn công, hỗ trợ cơ trưởng bị thương và góp phần cứu cả chuyến bay khỏi thảm họa.