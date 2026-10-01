English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời sự quốc tế tối 1/10: Thủ tướng Israel gọi cơ trưởng Flydubai là “người hùng”

Thứ Năm, 22:17, 01/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Israel ông Netanyahu gọi người khống chế cơ phó trên chuyến bay Flydubai là “người hùng”. Quân đội Nigeria ngăn chặn thành công vụ bắt cóc 41 du khách. Quân đội Mỹ công bố bước tiến mới với đơn vị UAV tấn công đa quốc gia đầu tiên thế giới…

Xem thêm:

>> Israel coi sự cố máy bay Flydubai là mưu đồ khủng bố kiểu 11/9

>> Sự hoảng loạn trong máy bay Flydubai suýt rơi do hành vi bất thường của cơ phó

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hành khách Israel chiến đấu với cơ phó để ngăn hành vi lao máy bay Flydubai xuống đất
Hành khách Israel chiến đấu với cơ phó để ngăn hành vi lao máy bay Flydubai xuống đất

VOV.VN - Israel cho biết hành khách đã ngăn chặn âm mưu làm rơi máy bay trong chuyến bay chở 174 người từ Dubai đến Tel Aviv, sau khi cơ phó đâm cơ trưởng. Cuộc giằng co diễn ra ngay trong buồng lái.

Hành khách Israel chiến đấu với cơ phó để ngăn hành vi lao máy bay Flydubai xuống đất

Hành khách Israel chiến đấu với cơ phó để ngăn hành vi lao máy bay Flydubai xuống đất

VOV.VN - Israel cho biết hành khách đã ngăn chặn âm mưu làm rơi máy bay trong chuyến bay chở 174 người từ Dubai đến Tel Aviv, sau khi cơ phó đâm cơ trưởng. Cuộc giằng co diễn ra ngay trong buồng lái.

Nguy cơ chiến tranh Mỹ - Âu ở Bắc cực và thế thượng phong của Nga, Trung Quốc
Nguy cơ chiến tranh Mỹ - Âu ở Bắc cực và thế thượng phong của Nga, Trung Quốc

VOV.VN - Tại khu vực Bắc cực, sự đối đầu giữa hai “đối thủ” Mỹ và châu Âu đang gia tăng đến mức không loại trừ được nguy cơ xung đột vũ trang. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc được dự báo sẽ giành được lợi thế tại đây.

Nguy cơ chiến tranh Mỹ - Âu ở Bắc cực và thế thượng phong của Nga, Trung Quốc

Nguy cơ chiến tranh Mỹ - Âu ở Bắc cực và thế thượng phong của Nga, Trung Quốc

VOV.VN - Tại khu vực Bắc cực, sự đối đầu giữa hai “đối thủ” Mỹ và châu Âu đang gia tăng đến mức không loại trừ được nguy cơ xung đột vũ trang. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc được dự báo sẽ giành được lợi thế tại đây.

Ý đồ và cái giá Houthi phải trả khi tấn công ở Yemen, uy hiếp Saudi Arabia
Ý đồ và cái giá Houthi phải trả khi tấn công ở Yemen, uy hiếp Saudi Arabia

VOV.VN - Bước tiến của lực lượng Houthi thời gian qua gia tăng vị thế của Iran trước Mỹ và Saudi Arabia nhưng có thể khiến nhóm nổi dậy này đánh mất tính chính danh tại Yemen.

Ý đồ và cái giá Houthi phải trả khi tấn công ở Yemen, uy hiếp Saudi Arabia

Ý đồ và cái giá Houthi phải trả khi tấn công ở Yemen, uy hiếp Saudi Arabia

VOV.VN - Bước tiến của lực lượng Houthi thời gian qua gia tăng vị thế của Iran trước Mỹ và Saudi Arabia nhưng có thể khiến nhóm nổi dậy này đánh mất tính chính danh tại Yemen.

Máy bay chở Tổng thống Ukraine Zelensky suýt bị UAV đâm trúng khi cất cánh
Máy bay chở Tổng thống Ukraine Zelensky suýt bị UAV đâm trúng khi cất cánh

VOV.VN - Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết chiếc máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ Moldova đến Oslo đã suýt bị một máy bay không người lái (UAV) đâm trúng.

Máy bay chở Tổng thống Ukraine Zelensky suýt bị UAV đâm trúng khi cất cánh

Máy bay chở Tổng thống Ukraine Zelensky suýt bị UAV đâm trúng khi cất cánh

VOV.VN - Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết chiếc máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ Moldova đến Oslo đã suýt bị một máy bay không người lái (UAV) đâm trúng.

UAE mở cuộc điều tra về sự cố máy bay của hãng Flydubai
UAE mở cuộc điều tra về sự cố máy bay của hãng Flydubai

VOV.VN - Cơ quan Công tố của UAE hôm 1/10 đã ra lệnh mở cuộc điều tra về sự cố xảy ra trên chiếc máy bay của hãng hàng không nước này đến Israel và phải hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia hôm 30/9.

UAE mở cuộc điều tra về sự cố máy bay của hãng Flydubai

UAE mở cuộc điều tra về sự cố máy bay của hãng Flydubai

VOV.VN - Cơ quan Công tố của UAE hôm 1/10 đã ra lệnh mở cuộc điều tra về sự cố xảy ra trên chiếc máy bay của hãng hàng không nước này đến Israel và phải hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia hôm 30/9.

Vụ tấn công máy bay Flydubai: Phi công Ấn Độ được ca ngợi như người hùng
Vụ tấn công máy bay Flydubai: Phi công Ấn Độ được ca ngợi như người hùng

VOV.VN - Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar được lãnh đạo Ấn Độ, Israel và Mỹ ca ngợi như một người hùng sau khi chống trả vụ tấn công trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai, từ Dubai tới Tel Aviv, Israel, ngày 30/9.

Vụ tấn công máy bay Flydubai: Phi công Ấn Độ được ca ngợi như người hùng

Vụ tấn công máy bay Flydubai: Phi công Ấn Độ được ca ngợi như người hùng

VOV.VN - Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar được lãnh đạo Ấn Độ, Israel và Mỹ ca ngợi như một người hùng sau khi chống trả vụ tấn công trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai, từ Dubai tới Tel Aviv, Israel, ngày 30/9.

Sự cố máy bay Flydubai: Những người ứng cứu chỉ có vài giây để hành động
Sự cố máy bay Flydubai: Những người ứng cứu chỉ có vài giây để hành động

VOV.VN - Khi xảy ra vụ hỗn loạn xảy ra trong buồng lái chiếc máy bay của hãng Flydubai hôm 30/9, một số hành khách đã lao vào khống chế kẻ tấn công, hỗ trợ cơ trưởng bị thương và góp phần cứu cả chuyến bay khỏi thảm họa.

Sự cố máy bay Flydubai: Những người ứng cứu chỉ có vài giây để hành động

Sự cố máy bay Flydubai: Những người ứng cứu chỉ có vài giây để hành động

VOV.VN - Khi xảy ra vụ hỗn loạn xảy ra trong buồng lái chiếc máy bay của hãng Flydubai hôm 30/9, một số hành khách đã lao vào khống chế kẻ tấn công, hỗ trợ cơ trưởng bị thương và góp phần cứu cả chuyến bay khỏi thảm họa.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ