Cơ trưởng và cơ phó chuyến bay gặp sự cố của Flydubai được chuyển đến UAE

Thông báo chính thức của Bộ Nội vụ Saudi Arabia cho biết sau khi được kiểm tra sức khỏe, 2 viên phi công đã được chuyển tới Abu Dhabi sáng 1/10. Chuyến bay chở 2 người này được hộ tống bởi lực lượng an ninh của UAE. Bộ Nội vụ Saudi Arabia đồng thời cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy cơ phó của chuyến bay FZ1073 từ Dubai, UAE tới Tel Aviv, Israel sáng hôm 30/9, đã tấn công cơ trưởng.

Trước đó, truyền thông nhà nước UAE đưa tin Cơ quan Công tố nước này đã quyết định mở cuộc điều tra về sự cố xảy ra trên chuyến bay của hãng Flydubai. Nguồn tin nhấn mạnh việc mở cuộc điều tra là cần thiết và phù hợp với luật pháp, do chiếc máy bay gặp sự cố được đăng ký tại UAE và mang cờ UAE, dù vụ việc xảy ra ở trên lãnh thổ một quốc gia khác.

Cơ trưởng người Ấn Độ ​Smit Machchhar. (Ảnh: Reuters)

Chuyến bay FZ1073 của hãng hàng không Flydubai, chở theo 174 hành khách, đã gặp sự cố nghiêm trọng khi đang thực hiện hành trình từ Dubai, UAE tới Tel Aviv, Israel, sáng sớm ngày 30/9. Cơ phó của chuyến bay đã bất ngờ dùng dao bấm tấn công cơ trưởng nhằm giành quyền kiểm soát máy bay. Cơ trưởng người Ấn Độ cùng một số hành khách đã dũng cảm chống trả và khống chế được cơ phó. Chiếc máy bay sau đó hạ cánh khẩn cấp xuống Tabuk, Tây Bắc Saudi Arabia. Toàn bộ hành khách an toàn và được chuyển sang 2 chiếc máy bay khác của Flydubai để tiếp tục hành trình đến Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi cơ trưởng của chuyến bay là “người hùng”. Đáng đáng chú ý, ông Trump hôm qua cảnh báo rằng nếu Iran bị phát giác đứng đằng sau vụ việc, Tehran sẽ phải trả giá đắt cho điều này.