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Vì sao có 4 phi công trên chuyến bay Flydubai bị cướp bất thành?

Thứ Năm, 22:48, 01/10/2026
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VOV.VN - Các phi công bổ sung được thêm vào chuyến bay của hãng Flydubai vì việc chuyển hướng đường bay trong khu vực có thể kéo dài hành trình và khiến tổ lái ban đầu làm việc quá giờ quy định.

Có tới 4 phi công của hãng bay Flydubai trên chuyến bay FZ1073 từ Dubai đến Tel Aviv hôm 30/9 khi một vụ tấn công khủng bố được cho là xảy ra bên trong buồng lái khiến máy bay lao xuống vài km và cuối cùng buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Saudi Arabia.

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Máy bay giải cứu của hãng Flydubai hạ cánh trên sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv hôm 30/9. Ảnh: MDA.

Các quan chức Israel cho biết cơ phó đã đâm cơ trưởng và cố gắng làm rơi máy bay trước khi hành khách và phi hành đoàn can thiệp. Chuyến bay đã phát tín hiệu mã quốc tế 7500 báo hiệu sự can thiệp bất hợp pháp, ban đầu làm dấy lên lo ngại về một vụ cướp máy bay, và các máy bay chiến đấu của Israel đã được điều động khi cuộc khủng hoảng diễn ra.

Giờ đây, tờ Jerusalem Post có thể xác nhận lý do tại sao hai phi công khác lại có mặt trên máy bay này.

Một người quen thuộc với vấn đề này nói với tờ Post rằng các phi công bổ sung đã được đưa vào chuyến bay vì việc chuyển hướng đường bay trong khu vực có thể kéo dài hành trình và khiến phi hành đoàn ban đầu làm việc quá giờ quy định,

Sự hiện diện của họ không liên quan đến bất kỳ cảnh báo an ninh nào được đưa ra trước đó.

“Nếu có sự cố xảy ra ở Kuwait và họ yêu cầu bạn đổi hướng, thì chuyến bay sẽ bị kéo dài thêm một, hai tiếng”, nguồn tin cho biết. Điều đó có thể khiến phi hành đoàn ban đầu không thể thực hiện chuyến bay trở về trong thời gian cho phép.

Đó là lý do tại sao có 4 phi công trên máy bay.

Đúng chỗ đúng thời điểm

Khi cuộc tấn công diễn ra, quyết định bố trí nhân sự thường lệ đó của hãng Flydubai đột nhiên đóng vai trò hết sức quan trọng.

Một hành khách người Israel tham gia ứng phó sự cố nói với tờ Post rằng các hành khách ngồi gần phía trước đã lao về phía buồng lái sau khi cuộc tấn công bắt đầu và máy bay bắt đầu mất độ cao.

Sau đó, anh nhận ra rằng hai phi công bổ sung đang ngồi ở phía sau. “Tôi phải lay họ để họ di chuyển về phía trước và điều khiển máy bay, vì nó đang lao xuống,” anh nói với tờ Post.

Theo lời hành khách này, một trong những phi công phụ đã vào buồng lái và nắm quyền kiểm soát máy bay, trong khi người còn lại ban đầu có vẻ bị sốc.

Hành khách cho biết các hành khách người Israel đã chống trả kẻ tấn công và khống chế được hắn, cuối cùng dùng dây cáp sạc để trói hắn lại. Một nha sĩ người Israel trên chuyến bay đã điều trị cho phi công bị thương nặng.

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Israel coi sự cố máy bay Flydubai là mưu đồ khủng bố kiểu 11/9

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng cơ trưởng người Ấn Độ đã giúp ngăn chặn thảm họa hàng không kiểu tấn công khủng bố 11/9 khi bị cơ phó tấn công và toan tính lái máy bay lao thẳng xuống mặt đất cùng gần 200 hành khách, đa phần mang quốc tịch Israel.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc Boeing 737 đã giảm độ cao khoảng hơn 4 km trong vòng chưa đầy 30 giây trước khi tín hiệu khẩn cấp đầu tiên được phát đi. Máy bay cuối cùng đã chuyển hướng đến Tabuk ở tây bắc Saudi Arabia, nơi nghi phạm tấn công bị bắt giữ.

Hãng hàng không Flydubai xác nhận rằng một cuộc xô xát đã xảy ra trong buồng lái và cho biết phi hành đoàn của Flydubai trên máy bay đã đảm bảo an toàn cho máy bay, chuyển hướng và hạ cánh an toàn. Hãng hàng không cảnh báo không nên kết luận động cơ trong khi vụ việc vẫn đang được điều tra.

Các quan chức Israel đã mô tả vụ việc là một vụ tấn công khủng bố có chủ đích. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz gọi đây là một “muu toan tấn công khủng bố thánh chiến”, trong khi Thủ tướng Israel Netanyahu nói rằng hành khách và phi hành đoàn đã ngăn chặn một thảm họa lớn.

Vai trò nổi bật của Flydubai

Vụ việc cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt của hãng hàng không Flydubai trên tuyến bay đến Israel.

Kể từ vụ tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, Flydubai nằm trong số ít các hãng hàng không nước ngoài tiếp tục phục vụ Israel trong những giai đoạn dài khi các hãng hàng không quốc tế lớn tạm ngừng các chuyến bay tới nước này. Etihad, hãng hàng không lớn khác của UAE bay đến Israel, cũng duy trì dịch vụ trong một số giai đoạn của cuộc chiến.

Việc hoạt động trong bối cảnh gián đoạn khu vực lặp đi lặp lại đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị cho các tuyến bay có thể đột nhiên dài hơn. Vào ngày 30/9, biện pháp phòng ngừa đó đồng nghĩa với việc có 4 phi công trên chuyến bay FZ1073. Khi một phi công bị thương nặng và một phi công khác bị cáo buộc cố gắng làm rơi máy bay, hai phi công ngồi trong khoang hành khách đột nhiên trở nên cần thiết cho việc lái máy bay.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch 
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