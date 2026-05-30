Ông Trump: Chỉ chấp nhận thỏa thuận nếu Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân

“Một cuộc họp tại Phòng Tình huống đã kết thúc sau khoảng hai giờ đồng hồ. Tổng thống Trump sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận mang lại lợi ích cho nước Mỹ và đáp ứng các lằn ranh đỏ mà ông đã đặt ra. Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”, một quan chức Nhà Trắng cho biết trong tuyên bố được công bố vào 18h ngày 29/5 (giờ Mỹ).

Trước đó, khi thông báo về cuộc họp vào trước 11h sáng cùng ngày, ông Trump cho biết mục đích của cuộc họp là “đưa ra quyết định cuối cùng” liên quan đến đề xuất thỏa thuận với Iran. Tuy nhiên, cho đến nay, Nhà Trắng vẫn chưa tiết lộ liệu Tổng thống Trump đã thông qua hay bác bỏ đề xuất thỏa thuận trên.

Ông Trump cũng nêu ra một loạt điều kiện mà Iran cần chấp nhận trong khuôn khổ một thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt cuộc xung đột, theo đó Tehran phải chấm dứt việc kiểm soát eo biển Hormuz và từ bỏ năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân - hai điều kiện nước này vẫn chưa chấp thuận.

Một nguồn tin cấp cao của Iran cũng nói với Reuters rằng hai bên đã tiến rất gần tới một thỏa thuận, song văn kiện này vẫn chưa được phê chuẩn chính thức. Nguồn tin cấp cao của Iran, yêu cầu giấu tên, cho biết dự thảo thỏa thuận hiện tại không bao gồm các vấn đề liên quan đến hạt nhân. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei phát biểu trên truyền hình nhà nước rằng, việc quản lý eo biển Hormuz phải do Iran và Oman quyết định.