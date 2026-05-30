Tổng thống Trump cho biết sẽ sớm đưa ra quyết định về thỏa thuận với Iran

Ông Trump cho biết vào sáng cùng ngày rằng ông sẽ tham dự một cuộc họp tại khu vực an ninh đặc biệt của Nhà Trắng để đưa ra “quyết định cuối cùng” về đề xuất kéo dài thỏa thuận đình chiến đạt được từ đầu tháng 4/2026 thêm 60 ngày, qua đó tạo thêm thời gian cho các nhà đàm phán hướng tới một thỏa thuận lâu dài nhằm chấm dứt chiến sự.

Vài giờ sau đó, Nhà Trắng xác nhận cuộc họp đã kết thúc nhưng không công bố thêm thông tin chi tiết.

Một nguồn tin cấp cao của Iran cũng nói với Reuters rằng hai bên đã tiến rất gần tới một thỏa thuận, song văn kiện này hiện vẫn chưa được phê chuẩn chính thức. Tuy nhiên, ông Trump đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ phải chấm dứt việc kiểm soát eo biển Hormuz và từ bỏ năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân - hai điều kiện mà cho đến nay Tehran vẫn chưa chấp thuận.

“Iran phải đồng ý rằng họ sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hay bom hạt nhân. Eo biển Hormuz phải được mở ngay lập tức, không thu phí và bảo đảm hoạt động hàng hải được lưu thông tự do theo cả hai chiều”, ông Trump tuyên bố, đồng thời cho biết các vật liệu hạt nhân sẽ bị Mỹ “đưa ra ánh sáng”.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn các nguồn tin riêng cho rằng, phát biểu của ông Trump là “nỗ lực nhằm tạo dựng hình ảnh về một chiến thắng được thêu dệt”.

Nguồn tin cấp cao của Iran, yêu cầu giấu tên, cho biết dự thảo thỏa thuận hiện tại không bao gồm các vấn đề liên quan đến hạt nhân. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei phát biểu trên truyền hình nhà nước rằng việc quản lý eo biển Hormuz phải do Iran và Oman quyết định. Theo Fars, eo biển Hormuz sẽ được mở trở lại theo các điều kiện do Tehran đặt ra sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các tàu thuyền của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẽ từng bước dỡ bỏ phong tỏa nếu điều này thực sự được triển khai. Fars cũng cho biết hai bên đã đạt được đồng thuận về việc giải phóng 12 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran.

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định sẽ không có bất kỳ khoản tiền nào được chuyển “cho đến khi có thông báo mới”, động thái được cho là có thể liên quan đến các yêu cầu của Iran về phí lưu thông qua eo biển Hormuz, bồi thường thiệt hại chiến tranh hoặc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Tehran.