中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump chỉ trích cách báo New York Times đưa tin về Iran

Chủ Nhật, 06:48, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích cách đưa tin của báo New York Times liên quan đến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cho rằng truyền thông này đánh giá sai lệch kết quả đạt được.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump khẳng định Mỹ đã đạt được các mục tiêu đề ra trong chiến dịch, thậm chí “sớm hơn nhiều tuần so với kế hoạch”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Miami, Florida, ngày 9/3/2026. Ảnh: AP

“Mỹ đã đánh bại hoàn toàn Iran, vậy mà nhà phân tích hạng nhẹ của họ, David Sanger, lại nói rằng tôi chưa đạt được mục tiêu của mình. Thực tế là tôi đã đạt được, thậm chí còn sớm hơn kế hoạch nhiều tuần! Bộ máy lãnh đạo của họ đã sụp đổ, hải quân và không quân của họ đã bị vô hiệu hóa, họ hoàn toàn không còn khả năng phòng thủ và muốn đạt được một thỏa thuận. Còn tôi thì không! Chúng ta đang đi trước tiến độ nhiều tuần. Cũng giống như cách họ đưa tin yếu kém về cuộc bầu cử của tôi, tờ New York Times “thất bại” luôn sai lầm!”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 21/3.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng nhiều lần chỉ trích truyền thông Mỹ về cách đưa tin liên quan đến Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth từng công kích kênh CNN đưa tin “thiếu nghiêm túc” khi nhận định rằng Washington đã đánh giá thấp khả năng của Tehran trong việc gây gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz.

Theo ông Hegseth, Iran trong nhiều thập kỷ qua luôn đe dọa hoạt động hàng hải tại tuyến đường chiến lược này và “biến eo biển thành con tin”. Những chỉ trích được đưa ra trong bối cảnh Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2, khiến hoạt động vận chuyển dầu mỏ bị gián đoạn và giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Động thái mới nhất của ông Trump diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang, với nhiều đánh giá trái chiều về hiệu quả chiến dịch cũng như tác động đối với an ninh khu vực và kinh tế toàn cầu.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Donald Trump Mỹ Iran New York Times CNN truyền thông eo biển Hormuz Trung Đông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lực lượng Houthi tuyên bố sẽ đáp trả mọi leo thang nhằm vào Iran

VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, cho biết sẽ đáp trả mọi hành động leo thang nhằm vào Iran, bao gồm cả các nỗ lực mở lại eo biển Hormuz.

Iran có thể đã dùng tên lửa đạn đạo liên lục địa hai tầng nhằm vào Diego Garcia

VOV.VN - Israel cho rằng Iran đã sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa hai tầng có tầm bắn tới 4.000km nhằm vào căn cứ Diego Garcia.

Chiến sự Trung Đông: Saudi Arabia trục xuất Tùy viên an ninh Iran

VOV.VN - Tiếp tục chuỗi phản ứng cứng rắn của Vùng Vịnh với các cuộc tấn công liên tiếp từ Iran, hôm 21/3, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia thông báo trục xuất Tùy viên An ninh của Iran khỏi nước này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ