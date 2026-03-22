Ông Trump chỉ trích cách báo New York Times đưa tin về Iran

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump khẳng định Mỹ đã đạt được các mục tiêu đề ra trong chiến dịch, thậm chí “sớm hơn nhiều tuần so với kế hoạch”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Miami, Florida, ngày 9/3/2026. Ảnh: AP

“Mỹ đã đánh bại hoàn toàn Iran, vậy mà nhà phân tích hạng nhẹ của họ, David Sanger, lại nói rằng tôi chưa đạt được mục tiêu của mình. Thực tế là tôi đã đạt được, thậm chí còn sớm hơn kế hoạch nhiều tuần! Bộ máy lãnh đạo của họ đã sụp đổ, hải quân và không quân của họ đã bị vô hiệu hóa, họ hoàn toàn không còn khả năng phòng thủ và muốn đạt được một thỏa thuận. Còn tôi thì không! Chúng ta đang đi trước tiến độ nhiều tuần. Cũng giống như cách họ đưa tin yếu kém về cuộc bầu cử của tôi, tờ New York Times “thất bại” luôn sai lầm!”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 21/3.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng nhiều lần chỉ trích truyền thông Mỹ về cách đưa tin liên quan đến Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth từng công kích kênh CNN đưa tin “thiếu nghiêm túc” khi nhận định rằng Washington đã đánh giá thấp khả năng của Tehran trong việc gây gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz.

Theo ông Hegseth, Iran trong nhiều thập kỷ qua luôn đe dọa hoạt động hàng hải tại tuyến đường chiến lược này và “biến eo biển thành con tin”. Những chỉ trích được đưa ra trong bối cảnh Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2, khiến hoạt động vận chuyển dầu mỏ bị gián đoạn và giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Động thái mới nhất của ông Trump diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang, với nhiều đánh giá trái chiều về hiệu quả chiến dịch cũng như tác động đối với an ninh khu vực và kinh tế toàn cầu.